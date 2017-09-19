Выставка, на которой представлен графический цикл «Дневник» художницы Аси Маракулиной, открылась 22 сентября в коридоре Музея сновидений З.Фрейда. Десятки листов небольшого формата протянулись в ряд вдоль серой полосы, которая тоже является частью экспозиции. Это действительно дневник — на выносках аккуратно проставлены даты — иногда они идут подряд, иногда одну работу от другой отделяют месяцы. Почти три года, с 2015 по 2017. Листы напоминают то планы местности с реками, деревушками, холмами и лесами, то карты месторождений неведомых ископаемых, то распечатки показаний каких-то приборов, исследующих глубины земель и вод.

Asya-marakulina.tumblr.com «Дневник» художницы Аси Маракулиной

В детстве Ася любила рассматривать географические карты, путешествовала по ним, пыталась вообразить нанесенные на них края и себя странствующей в тех краях. Но стала не географом или путешественницей, а художницей. По образованию Ася Маракулина художник-аниматор, совмещает собственные творческие проекты с работой на питерской студии анимационных фильмов «Да». Что-то от анимации, от кино, есть и в этой выставке — вероятно, ощущение движения во времени. Время и пространство, душа, странствующая во времени и пространстве, фиксирующая изменения внутреннего пейзажа. Серая полоса на стене — как дорога из прошлого в будущее, на которой оставлена цепочка следов.

Asya-marakulina.tumblr.com «Дневник» художницы Аси Маракулиной

Странички «дневника» очень разные — ведь двух абсолютно похожих прожитых дней не бывает. Немного наивно, почти по-детски разбросанные по листу цветные пятна сменяются задумчивой однотонностью, которая вдруг взрывается фейерверком красок. В какой-то момент на листах возникают поля плотной темной штриховки, сквозь них с трудом пробиваются контуры «рек» и «озер». Под осязаемой тяжестью этой темноты в какой-то момент лента рисунков даже прогибается книзу, но упрямо выравнивается вновь.

Очень много всего произошло в жизни художницы за эти годы. По страницам своего необычного дневника Ася может воскресить в памяти каждый день. В отличие от дневника, заполненного словами и мыслями, этот заполнен чувствами и в нем автор мог быть более искренним, не боясь чьего-то нескромного любопытства. О событиях знает она сама, чувства открыты всем. Художница хочет верить, что существует некий понятный всем язык зримого отображения чувств и эмоций, не требующий перевода. Сама она не оперирует никакими символами, не назначает одной краске или геометрической форме изображать печаль, а другой радость. Она просто берет из пенала или со стола то, что хочется взять в настоящий момент — карандаш, линейку, фломастер. Работа над каждым листом дневника была сродни медитации, сосредоточением на текущем моменте, на состоянии «здесь и сейчас».

«В моменты душевного смятения, я не могла придумать ничего лучше, чем взять блокнот и начать рисовать. Так всё и происходило, от того эта камерность и малый формат. Рисунки появлялись то каждый день, то с перерывами, то сразу несколько за день. И хоть это точки и линии, я помню все сопутствующее им — как выглядело небо за окном и кто что говорил, и как всё было. Пока я делала этот рисунок, что на обложке (26.07.15), бабушка смотрела и говорила: «Ася, если ты будешь рисовать эти закорючки, ничего хорошего не выйдет». А я помню, как хорошо было в тот момент, в Перми на даче, как она стояла рядом и тихонько критиковала, и как солнце блестело на самоваре и крошки лежали на скатерти с яблоками. И пахло баней и землей. Бабушка чуть-чуть была не права — вышла выставка. И это хорошо».

Asya-marakulina.tumblr.com «Дневник» художницы Аси Маракулиной

После создания работы становилось заметно лучше, развязывались какие-то внутренние узелки, разрешались трудные вопросы. Как после удачного сеанса психоанализа, на которые Ася в свое время ходила по этому самому коридору, мимо входа в «Музей сновидений».

Ася родом из Перми, Петербург, где она училась, в котором живет и работает сейчас, так и не стал для нее родным.

«Мы с ним боремся», — говорит художница.

Но ей пока не приходило в голову напрямую выяснить отношения с городом художественными средствами. Но, может быть, странно гармоничное сочетание логической упорядоченности и сюрреалистичности Петербурга как-то отразилось на страницах «Дневника», где взаимодействуют выведенные по линейке отрезки прямых и аморфные пятна. По мнению автора, прямая линия — это всегда какое-то ограничение или разделение. Но это не обязательно негатив, ведь без ограничивающего и разграничивающего начала все расплылось бы и смешалось в какую-то кашицу. Художница не пытается «вносить порядок в хаос» или наоборот, ее привлекает гармония.

«Но по тому, как оформлена эта выставка, видно, как я люблю порядок!» — смеется она.

Asya-marakulina.tumblr.com «Дневник» художницы Аси Маракулиной

В настоящее время «Дневник» уже не ведется, Ася Маракулина работает над другими проектами. На последних страницах появляется новый мотив — что-то вроде схематического изображения то ли цветка, то ли антенны. Эти антенны-цветы как бы ловят неведомые волны. Вслушиваются в будущее. Последняя работа, уже из этого сентября, своей неопределенностью и размытостью линий как бы заменяет знак вопроса. Что-то будет? Наверняка что-то, достойное быть запечатленным — тем или иным способом. А «Дневник» художницы любой желающий сможет «полистать» до 31 октября по адресу Большой проспект ПС, дом 18А.