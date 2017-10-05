Министерство здравоохранения РФ передало в правительство проект Стратегии развития здравоохранения до 2025 года, главной идеей которой является создание Национальной пациентоориентированной системы здравоохранения. Как ранее сообщило издание «КоммерсантЪ», среди относительно новых идей предлагается сблизить стандарты ОМС и ДМС, а также реализовать потенциал Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), раскрыть идею работы с big data пациентов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Врач

Так, для системы ОМС предполагаются долгосрочные, до трёх лет, тарифы на оплату медпомощи, а также идея дифференциации тарифов страховой медицины в зависимости от «профилактической активности» застрахованного. Общая идея Минздрава в этой сфере выглядит как сближение стандартов ОМС и добровольного медицинского страхования (ДМС) с превращением ДМС в стандартизированное дополнение к ОМС. При приобретении гражданами продуктов ДМС должно происходить «уменьшение размера налогооблагаемой базы по месту работы» в виде налогового вычета.

Читайте также: Арифметика здравоохранения: куда уходят бюджетные деньги?

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM оргсекретарь профсоюза медицинских работников «Действие» Андрей Коновал, стратегическая задача здравоохранения состоит в том, чтобы остановить тренд коммерциализации медицины, возродить систему эффективной медицинской помощи, оказываемой стабильно работающими государственными медучреждениями. По словам Коновала, в предложенной Минздравом Стратегии развития здравоохранения до 2025 года эти моменты отсутствуют. В самой идее дифференциации тарифов добровольного медицинского страхования в зависимости от «профилактической активности» застрахованного есть здравый смысл, но с серьёзными оговорками. Что касается Единой информационной системы, здесь имеет место фактор «Большого Брата», когда централизация и доступность максимально личной информации о человеке, такой, как медицинские сведения, становятся слишком большими и уязвимыми.

Дарья Антонова ИА REGNUM На приеме у врача

«В дифференциации тарифов ДМС в зависимости от «профилактической активности» пациента есть рациональное зерно — так же, как, например, при страховании ответственности автомобилистов в зависимости от их «аварийной» истории. Но только причём тут деньги государства в виде налоговых вычетов? Добровольное медицинское страхование имеет право на существование, но это сфера частно-правовых отношений и коммерческой медицины, у которой собственные задачи, в отличие от национальной системы здравоохранения. «Налоговые» вычеты при ДМС — это ещё один «троянский конь» лоббистов медицинского бизнеса. Сокращение отчислений граждан в фонд ОМС и перераспределение этих средств в пользу коммерческой медицины ещё более подорвёт финансовую базу общественного сектора здравоохранения, который и так сегодня посажен на голодный паёк», — считает Коновал.

Добавим, стратегия Минздрава предполагает «принципиально новые, в том числе управленческие» решения, которые переложены на второй этап реформы, рассчитанной на 2020—2025 годы. В его рамках должен быть полностью раскрыт потенциал Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), реализована идея работы с big data пациентов, решены вопросы привлечения в здравоохранение дополнительных средств.

По мнению Андрея Коновала, создание глобальных информационных систем в медицинской сфере можно считать трендом, который отражает современную тенденцию, однако есть риск возникновения определённых сложностей в связи с опасностью утечки информации, имеющей характер врачебной тайны. Также имеют место быть технические проблемы, особенно в регионах страны. По сути, вывод большой информационной базы в интернет может повлечь за собой неуправляемые последствия.

«За этим будущее, и это правильно — врача нужно освобождать от бумаг, врач не должен тратить слишком много времени на сбор анамнеза, если пациент, например, впервые у него на приёме, а медкарта в другом городе. Но тут и огромное количество проблем возникает, всё будет проходить не так просто, как это рисуется. Во-первых, очень серьёзная проблема с возрастанием рисков масштабных нарушений «врачебной тайны». Вы представьте себе масштабы проекта — это огромная база данных о практически всём населении страны, это не менее полумиллиона людей в тысячах медучреждений, имеющих к ней доступ. А теперь представьте себе наши государственные медучреждения, нищенские по преимуществу зарплаты, которые там платятся. У нас больницы не могут обеспечить себе нормальное юридическое сопровождение работы с персональными данными, не то что нормальную организационную и техническую составляющие. У нас и коррупцию пока никто не отменял. Где гарантии, что этими данными не будут торговать как базой потенциальных донорских органов?» — подчеркнул Коновал.

Отметим, что подобные информационные системы уже не первый год внедряются, однако периодически происходят технические сбои — и это в столице, а не только в регионах. Например, в Москве есть ЕМИАС — Единая медицинская информационно-аналитическая система, в которой ведётся запись на приём и обследование, происходит оформление медицинской документации, идёт учёт работы врачей, фиксируется анализ доступности медицинской помощи. При этом врачи жалуются, что периодически ЕМИАС зависает.

«Это особенно чревато в условиях того бешеного графика приёма, который внедрён в наших государственных поликлиниках от 8—15 минут на одного пациента в зависимости от вида приёма. Люди записываются с плотным интервалом на приём, и если компьютер подвисает хотя бы на несколько минут, то график сбивается», — пояснил Андрей Коновал.

Более того, врач превращается в человека, который постоянно работает с компьютером, фактически он становится оператором персонального компьютера, что влечёт за собой дополнительную серьёзную нагрузку и на глаза, и на психику.

«Наконец, не надо забывать, что при нищенских зарплатах значительная часть врачей — это люди пожилого возраста, и многие из них с большим трудом осваивают все эти технологии», — заключил Андрей Коновал.

Дарья Антонова ИА REGNUM Прививка

Отметим, как ранее сообщал «КоммерсантЪ», и Минфин, и Минэкономики проект ведомства Вероники Скворцовой согласовали. При этом заместитель министра экономики Савва Шипов в письме о согласовании напомнил Минздраву о переданных ему 19 июля «замечаниях» по стратегии, которые в документе не нашли отражения. Текст «замечаний» показывает, что в Минэкономики относятся к идее Национальной пациентоориентированной системы здравоохранения довольно скептично. Так, выражается сомнение в том, что «развитие ДМС позволит ускорить развитие инновационных медтехнологий», а сама идея развития ДМС как дополнения к ОМС «требует доработки с учётом возможности принятия решения о создании системы привлечения населения к оплате медуслуг». В Минэкономики также констатируют, что из проекта «неясно, какие медуслуги должны быть безусловно бесплатными, а какие безусловно платными». Идеи дифференциации тарифа ОМС и налогового вычета на ДМС, по мнению ведомства, «требуют уточнения и дополнительного обоснования».

Добавим, что сегодня, 22 сентября, Счётная палата подготовила заключение на проект федерального закона №231 364−7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам персонифицированного учёта в сфере обязательного медицинского страхования». Как следует из пояснительной записки, законопроект направлен на совершенствование персонифицированного учёта в сфере обязательного медицинского страхования. Отмечается, что реализация законопроекта будет способствовать снижению нагрузки на бюджеты регионов по уплате страховых взносов на ОМС неработающего населения.

Также законопроектом предлагается обязать Министерство внутренних дел Российской Федерации предоставлять в ФОМС сведения о гражданах, российское гражданство которых было прекращено. Законопроектом предлагается наделить территориальные фонды ОМС правом учитывать застрахованных лиц как неработающих, информация о которых отсутствует у налоговых органов. При этом указание категории неработающих (ребёнок, неработающий пенсионер, инвалид, обучающийся и т.д.) не предусмотрено, что не позволит регионам проверить достоверность отнесения застрахованного к неработающим. Такая ситуация может привести к необоснованному завышению расходов регионов в части уплаты взносов на ОМС неработающего населения.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве заявили, что оптимизация реформы здравоохранения проходит варварскими методами. Мнение о том, что оптимизация проходит в связи с нехваткой бюджетных средств, на деле не оправдало себя, так как идёт вразрез с официальными цифрами.