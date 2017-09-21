В Год экологии в России в Карелии разыгрался природоохранный скандал. В одном из старейших заповедников страны, знаменитом «Киваче» с одноименным водопадом, могут вырубить около 175 гектар особо охраняемого леса.

Скриншот станицы Vk.com/zapkivach Водопад Кивач

Оказавшийся под угрозой лес находится в охранных зонах трех ЛЭП, проходящих по территории федерального заповедника. Эти линии электропередачи принадлежат «Россетям», а именно — филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго».

14 апреля 2017 года главный инженер «Карелэнерго» Антон Евдокунин письменно попросил директора «Кивача» Сергея Кожевникова разрешить вырубить деревья и кустарники в просеках и охранных зонах ЛЭП. Энергетик упирает на то, что от нормальной работы одной из линий зависит бесперебойное энергоснабжение четырех поселков и 20 с лишним дачных кооперативов.

«За последние годы участились аварийные отключения вышеуказанной ВЛ-10 кВ, основной причиной которых является падение деревьев из лесного массива на провода ЛЭП в местах прохождения ЛЭП по территории заповедника «Кивач», что влечет за собой нарушение прав и законных интересов неограниченного круга лиц — потребителей электрической энергии», — пишет Антон Евдокунин.

В конце письменной просьбы в лучших традициях эпистолярного жанра главный инженер «Карелэнерго» от руки приписал: «С надеждой на понимание». И это неслучайно: отойти от строгих канонов делового письма Евдокунина заставили многочисленные отказы руководства заповедника. Дело в том, что с подобной просьбой энергетики «Карелэнерго» безуспешно обращались в «Кивач» уже много раз. И в апреле текущего года им вновь отказали.

В своем ответе руководитель заповедника в который раз сослался на нормы действующего федерального законодательства. Например, согласно пп.2 п.7 статьи 95 Земельного кодекса России, на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) запрещается «строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций».

Однако три ЛЭП, часть которых тянется по территории заповедника, уже существуют. Хотя законность самой их постройки также вызывает вопросы. 7 августа 1961 года исполком кондопожского райсовета решил обратиться в Совет министров СССР, чтобы по территории 30-летнего тогда «Кивача» разрешили пустить ЛЭП. Ответа из Москвы мы не видели, но вряд ли без разрешения столицы лесорубов пустили бы на государственную землю. При этом годом ранее вступил в силу закон «Об охране природы в РСФСР». В его девятой статье сказано, что территории государственных заповедников из хозяйственного использования «изымаются навечно в научно-исследовательских и культурно-просветительных целях».

Скриншот страницы Vk.com/zapkivach Заповедник Кивач

Всё это относится и к «Кивачу». Ежегодно заповедник с водопадом, воспетым Державиным, посещают тысячи туристов. Сорок с лишним лет научный отдел ведет «Летопись природы», хранит обширную коллекцию, в которой около 70 тысяч экземпляров насекомых, а местный гербарий на шести тысячах листов входит в Перечень гербариев мира. Есть в нем и памятная для Карелии Лобария лёгочная (лат. Lobaria pulmonaria). Этот невзрачный, но краснокнижный лишайник сыграл не последнюю роль в победе защитников соседнего с «Кивачом» Сунского бора над разработчиками карьеров.

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Однако (пока?) сотрудники заповедника не торопятся повторять подвиг «сунских камикадзе». В «Киваче» уверены: закон на их стороне.

Но в «Карелэнерго» также ссылаются на нормы действующего законодательства. В богатой переписке сторон, в частности, находим отсылки к Лесному кодексу страны:

«В силу ст. 21 Лесного кодекса РФ в целях использования линейных объектов допускаются выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации соответствующих объектов».

Лежащие на поверхности способы решить проблему уже отвергнуты. Юристы «Кивача» рассказали корреспонденту ИА REGNUM, что построить новые ЛЭП вне пределов заповедника или хотя бы заменить их СИПами (самонесущими изолированными проводами) энергетики отказались: мол, нет денег. Сами энергетики общаться с корреспондентом агентства отказались. Получается, что у каждой стороны на вооружении — свои нормы законов и своя правда. А общую найти не получается.

Действительно, что важнее — нормальное освещение близлежащих поселков? Безопасность их жителей (если заросшая лесом просека полыхнет лесным пожаром, могут пострадать и погибнуть люди)? Или десятки гектаров 200-летних елей и сосен, которые почему-то надо обязательно вырубить под предлогом отсутствия денег на новые, окружные ЛЭП?

Может быть, вместо вырубки стоит всё-таки поискать иное решение, подумать, поработать? Ведь «Карелэнерго» — филиал одной из крупнейших госкорпораций в стране. У «Россетей», простите, деньги есть.

Этот спор, наверное, длился бы бесконечно — или до первого крупного пожара. Но в дело вмешалась природоохранная прокуратура Карелии.

«С учетом того, что между собой не могут найти консенсус энергетики и руководство заповедника, вопрос стоит о безопасности жизни и здоровья людей, прокуратура за разрешением этого вопроса обратилась в суд. Суд и примет окончательное решение», — заявили в пресс-службе надзорного органа.

Cavern.ru Лобария лёгочная

Природоохранная прокуратура республики потребовала, чтобы необходимый для нормальной эксплуатации ЛЭП лес был вырублен. Ответчиками в гражданском иске выступают оба спорщика — «Карелэнерго» и «Кивач». Впрочем, энергетики в этом случае — ответчик лукавый: их интересы полностью совпадают с заявленными в прокурорском иске требованиями. Отвечать по делу придется исключительно защитникам дикой природы.

Не дожидаясь решения суда, руководители заповедника распространили в местных СМИ полное горького сарказма письмо.

«И.о. карельского межрайонного природоохранного прокурора требует в суде заставить заповедник «Кивач» рубить свой заповедный лес. Именно природоохранный прокурор, именно заповедный лес. Зачем? Внимание! Лес нужно срубить, чтобы он не сгорел. Редкостный цинизм, но логика железная — если лес срубить, то он точно не сгорит. Как такая дикость вообще может происходить?» — сказано в обращении.

С 20 сентября рассмотрение дела приостановлено на время проведения экспертизы, которую по ходатайству экологов назначил Петрозаводский суд. Судья Максим Цеханович постановил экспертам Института леса КНЦ РАН и экспертам судебно-экспертного учреждения федеральной противопожарной службы ответить на три вопроса.

— Какие краснокнижные животные и растения обитают и произрастают в районе ЛЭП?

— Прокладка противопожарной просеки может или нет привести эти организмы к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания?

— Возможно или нет обеспечить пожарную безопасность иным способом, без прокладки просеки?

Оплату расходов суд возложил на ответчика — государственный природный заповедник «Кивач». Понятно, что сотрудников заповедника устроит только положительный для них ответ.

И, возможно, повторится история с вопросом жителей байкальского острова Ольхон на июньской прямой линии президента страны. Только в карельском варианте: островитяне просили умерить экологический пыл и привести в порядок островную дорогу, тянущуюся по территории нацпарка. «Кивачу» же нужно обратное: чтобы хотя бы не трогали лес вокруг уродующих заповедник ЛЭП. А лучше и вовсе вынести их за пределы «Кивача».