Сегодня, на мой взгляд, мы можем наблюдать в России подъем благотворительной сферы. У людей действительно есть желание помогать, притом самыми разными способами, не только материально. Надо сказать, государство в свою очередь тоже многое сделало для того, чтобы некоммерческие организации могли эффективно работать и быть «соратником» государства в решении различных общественных проблем.

Иван Шилов ИА REGNUM Доверие

Да, нельзя не признать, что остается ряд сложностей, которые препятствуют росту, и основная задача комиссии ОПРФ по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности — наметить пути решения этих проблем.

На мой взгляд, сегодня одна из основных наших целей — это повышение доверия общества к благотворительному сообществу. Работу добросовестных организаций дискредитируют так называемые лжеблаготворители, которые под предлогом помощи людям собирают деньги в личных корыстных целях. Для борьбы с мошенниками необходимо консолидировать усилия профессиональных благотворителей и привлекать внимание обычных людей. Гражданское просвещение и общественный барьер, уверен я, смогут стать достойным ответом деятельности псевдоблаготворителей. Распространение положительного опыта, популяризация добросовестных благотворительных проектов также, на мой взгляд, послужит развитию культуры благотворительности в стране.

Детскийхоспис.рф Центр паллиативной помощи Автономной некоммерческой организации «Детский хоспис»

Более полутора десятков лет я занимаюсь помощью тяжелобольным детям и их семьям. Будучи еще молодым священником Никольского морского собора в Санкт-Петербурге, я столкнулся с этой проблемой, увидел, насколько одиноки семьи в своем горе. Сначала мы оказывали помощь своими усилиями, помогали неравнодушные прихожане, но вскоре стало понятно, что самостоятельно мы уже не справляемся. Так в 2003 году появился благотворительный фонд «Детский хоспис», силами которого мы оказывали психологическую и социальную помощь, исполняли новогодние мечты тяжелобольных детей. Спустя три года появилась еще одна организация — медицинское учреждение «Детский хоспис», — и, обладая лицензией, мы смогли пополнить нашу команду врачами, медсестрами, санитарками. Помощь семьям мы оказывали на дому, и становилось все более очевидным, что необходим стационар. Правительство Санкт-Петербурга передало нам для реконструкции здание усадьбы в парке Куракина Дача, и в 2010 году мы открыли в нем первый в стране государственный детский хоспис — санкт-петербургское государственное автономное учреждение здравоохранения «Хоспис (детский)». Это уникальное для нашей страны учреждение: в нем ничто не напоминает больницу, это большой уютный дом, где детям не должно быть страшно, больно и одиноко в самый трудный период жизни. Хоспис получился таким во многом благодаря тому, что дети нам сами подсказывали, каким должно быть место, где им будет комфортно.

Сегодня мы заканчиваем капитальный ремонт здания в Павловске, завершается реконструкция усадьбы Пржевальского в г. Домодедово Московской области. В скором времени там откроются еще два детских хосписа. Учреждение в Павловске будет принимать жителей Ленинградской области и других регионов России, хоспис в Домодедове будет оказывать паллиативную медицинскую помощь пациентам, проживающим в Московской области.

На сегодняшний день санкт-петербургский детский хоспис — это партнерство трех организаций: АНО «Детский хоспис», благотворительного фонда «Детский хоспис» и СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)». Объединяя усилия, мы можем предложить детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями больший спектр услуг, повысить качество их жизни.

Когда детский хоспис только начинал свою деятельность, законодательство, регламентирующее благотворительную сферу, только формировалось. Сегодня контроль за деятельностью благотворительных организаций куда более жесткий, однако при этом у НКО появилось больше возможностей для привлечения средств и ресурсов.

Детскийхоспис.рф Медико-социальная поддержка пациентов в Детском хосписе

Любая государственная премия — это признание. Это самая высшая оценка твоих трудов, твоих достижений. Благотворительная деятельность тут не исключение. При этом отличительная особенность, на мой взгляд, состоит в том, что само соискание государственной премии — это уже своего рода гарантия качества. Как я уже говорил, деятельность лжеблаготворителей — одна из серьезнейших проблем, которая стоит как перед профессиональным сообществом, так и перед обществом в целом. Я думаю, общественные праймериз — это отличная возможность для НКО, представитель которой участвует в соискании, заявить о себе как об открытой, прозрачной организации, которая готова к пристальному вниманию общественности. Безусловно, это будет работать на повышение доверия людей.

Детскийхоспис.рф Акция в поддержку тяжело и неизлечимо больных детей «Белый цветок», посвященная Дню защиты детей

Государственная премия за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности — награда «молодая», ее впервые вручили в прошлом году. Согласно правилам присуждения премии, благотворительная деятельность соискателя должна получить широкое общественное признание, поэтому логично, что в отборе кандидатов необходимо привлекать представителей широкой общественности. Благотворительность — это занятие коллективное: чем больше людей поддерживают те или иные благотворительные инициативы, тем лучшего результата можно добиться. Поэтому очень хорошо, что и отбор самых достойных будет происходить с привлечением как можно большего количества людей.

Сегодня в России как никогда много инициативных групп и организаций, помогающих государству работать по самым разным чувствительным социальным направлениям, будь то помощь больным людям, пожилым или детям, поддержка людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, или талантливой молодежи, защита животных и т.д. Каждая из таких организаций, если она работает добросовестно, меняет жизнь к лучшему, а вместе они оказывают влияние на изменение жизни общества в целом.

Детскийхоспис.рф Длительная инвазивная искусственная вентиляция легких на дому

Общественные праймериз направлены, во-первых, на то, чтобы поддержать те организации, которые делают свою работу качественно и добросовестно, но не имеют возможности заявить о себе, рассказать как можно большему количеству людей о результатах своей деятельности. Во-вторых, мы надеемся, что таким образом мы сможем привлечь внимание людей к сфере благотворительности. Людям важно знать, что в их регионе есть достаточное количество достойных НКО и при выборе лучших из лучших мнение каждого человека имеет значение.

С 1 сентября любой гражданин РФ либо руководитель общественного объединения или организации, в том числе некоммерческой, может выдвинуть кандидатуру того или иного человека на соискание государственной премии. Затем последует экспертная оценка деятельности кандидата. Мы посчитали, что никто лучше региональных общественных палат не сможет оценить вклад человека в решение конкретных социальных проблем. Региональные ОП работают на местах и им виднее, что происходит в регионе. В процессе отбора кандидатов на государственную премию у региональных общественных палат будет двоякая роль. С одной стороны, они смогут стать площадкой популяризации лучших местных благотворительных инициатив. Зачастую далеко не у всех НКО есть ресурсы для презентации своей деятельности. Работа с региональными общественными палатами в рамках отбора кандидатов даст шанс заявить о себе во всеуслышание. С другой стороны, в состав региональных общественных палат входят лучшие эксперты в различных областях общественной жизни. Одобрительные отзывы о деятельности кандидата, а также рекомендательные письма пригодятся для дальнейшей экспертной оценки.

Детскийхоспис.рф Центр паллиативной помощи Автономной некоммерческой организации «Детский хоспис»

На сайтах региональных общественных палат вскоре появится специальный модуль народного голосования, где каждый гражданин сможет отдать свой голос за самого достойного, на его взгляд, кандидата. Голосование продлится с 1 по 31 октября, затем результаты праймериз будут направлены в Общественную комиссию при президенте РФ.

Одна из основных задач Общественной палаты — это поддержка тех инициатив, которые исходят от благотворительного сообщества. Сегодня профессионалы сами инициируют обсуждение единых подходов и стандартов работы, выработку этических принципов и т. д. С другой стороны, Общественная палата должна выносить на обсуждение наиболее актуальные и дискуссионные темы, такие как, например, участие детей в благотворительности.