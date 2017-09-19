Редакции ИА REGNUM стало известно о необычной точке зрения на проблему, волновавшую величайших физиков прошлого века. На сайте редакции помещен препринт работы профессора Юрия Ратиса, принятой в печать. Редакция также считает целесообразным ознакомить читателей с популярным изложением материалов препринта «Торможение фотонов оптического диапазона фотонами реликтового излучения».

Иван Шилов ИА REGNUM

Скачать препринт в формате pdf: Ю.Л. Ратис. Торможение фотонов оптического диапазона фотонами реликтового излучения.

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Проблеме существования эфира и его свойств посвящено бесчисленное число работ, начиная с трудов Декарта. К сожалению, за последующие столетия, прошедшие с эпохи Декарта, все попытки «материализовать» эфир провалились, а вводить в теорию сущность, свойства которой принципиально не поддаются изучению с помощью измерительных приборов, не имеет смысла.

Открытие реликтового (микроволнового фонового) излучения А. Пензиасом и Р. Вильямсом (Нобелевская премия, 1978 г.) позволило по-новому взглянуть на формулировку принципа относительности. Совершенно очевидно, что система отсчета, в которой реликтовое излучение строго изотропно, является физически выделенной.

Кроме того, свойства фонового излучения миллиметрового диапазона изучены очень хорошо, а область пространства, которое оно заполняет (наша Вселенная), автоматически приобретает статус материальной среды.

В соответствии с этим в конце прошлого столетия в физике и астрофизике сформировалась точка зрения, согласно которой реликтовое излучение можно рассматривать как «новый эфир».

Наиболее важной особенностью понимания реликтового эфира как особой разновидности светоносной материи является то, что в рамках такого подхода не возникает проблемы увлечения эфира движущимися телами (например, Землей), волновавшей физиков начала XX века (философский бэкграунд работ А. Эйнштейна во многом сформировался благодаря трудам Бенедикта Спинозы и позитивистов, в частности Эрнста Маха).

К сожалению, в научной литературе отсутствуют оценки показателя преломления и поглощения «нового эфира», а дискуссии 80-х годов прошлого века велись в основном по поводу отношения физиков к открытию существования объективно выделенной инерциальной системы отсчета.

Так в чем же интрига?

С точки зрения термодинамики совокупность большого числа фотонов низких энергий в пустоте с высочайшей степенью точности можно рассматривать как идеальный газ. Электродинамика Максвелла — это линейная теория, в которой выполняется принцип суперпозиции. Поэтому свободные электромагнитные волны не взаимодействуют.

В реальном фотонном газе фотоны взаимодействуют, поскольку уравнения квантовой электродинамики нелинейны. Расчет сечения рассеяния фотона на фотоне можно найти практически в любом учебнике по квантовой теории поля.

Плотность фотонного газа для теплового равновесного излучения очень велика

n ph «3801/см3

Несмотря на столь высокую плотность реликтового излучения, длина свободного пробега фотонов оптического диапазона на десятки порядков больше горизонта видимой части Вселенной. Поэтому физики обычно пренебрегают рассеянием «оптических фотонов» на фотонах реликтового излучения. Из этого с очевидностью следует, что нарушение идеальности фотонного газа пренебрежимо мало, если речь идет о локальных процессах.

При переходе к процессам галактического и межгалактического масштаба ситуация кардинально меняется. Неидеальный газ — это диссипативная среда, в которой всегда идут релаксационные процессы, и не имеет значения, насколько велико время релаксации. Важно только то, что эти процессы являются необратимыми.

Необратимость электромагнитных процессов во Вселенной обусловлена тем, что реликтовое излучение изотропно, а фотоны, летящие в одном направлении, в принципе не могут догнать друг друга.

Рассеяние энергии фотонов оптического диапазона при столкновениях с фотонами реликтового излучения имеет ярко выраженную специфику.

1. Согласно релятивистскому закону сложения скоростей столкнуться друг с другом могут только фотоны, летящие в «противоположных направлениях».

2. Торможение налетающего фотона происходит в результате лобового столкновения (типа удара клапштос в бильярде), в результате которого оптический и реликтовый фотон «меняются местами». Согласно принципу тождественности частиц наблюдатель не может отличить налетающий фотон от реликтового, принявшего на себя большой импульс.

Из этого следует, что только в случае w = 0 (w — циклическая частота «оптического фотона» в абсолютной системе отсчета, в которой реликтовое излучение строго изотропно) показатель преломления «реликтового эфира» n(0) = 1. Но при w = 0 мы имеем дело с электростатическим полем, а не с электромагнитной волной. Следовательно «скорость света в пустоте с» принципиально недостижима ни для каких материальных объектов, включая фотоны всех частотных диапазонов.

В заключение добавим, что фотон, движущийся в «эфире» со скоростью, меньшей с, поляризует этот эфир и автоматически приобретает отличную от нуля массу. Здесь имеет место полная аналогия с физикой твердого тела, в которой электроны приходится рассматривать как квазичастицы, масса которых больше массы электрона в пустоте.

Очень важно, что результаты теоретических расчетов проф. Ю. Л. Ратиса несложно проверить с помощью недорогого лабораторного эксперимента, который к тому же дает возможность оценить пределы применимости квантовой электродинамики.

Резюмируем результаты работы «Торможение фотонов оптического диапазона фотонами реликтового излучения»:

1. Заполняющее нашу Вселенную реликтовое излучение можно рассматривать как «новый эфир».

2. Реликтовый эфир представляет собой материальную среду, обладающую такими характеристиками, как показатель преломления и показатель поглощения.

3. Отличие показателя преломления эфира от единицы приводит к запрету на достижение скорости света даже фотонами.

4. Взаимодействие фотонов с «новым светоносным эфиром» приводит к тому, что фотоны приобретают статус нестабильных частиц с массой покоя, не равной нулю.

5. Наличие у «нового светоносного эфира» показателя поглощения означает, что время течет однонаправленно, и существует Стрела Времени.

6. Существование Стрелы Времени, связанное с необратимостью протекающих во Вселенной электромагнитных процессов, является главной причиной нарушения симметрии распространенности вещества и антивещества во Вселенной.

7. Необратимость электромагнитных процессов, протекающих в «новом эфире», обусловлена как спецификой релятивистской кинематики, так и сферической симметрией распределения Планка.

8. Предложено установить пределы применимости квантовой электродинамики в лабораторном эксперименте. Если удастся его поставить, то это будет первый решающий эксперимент в истории России, а значение открытия массы фотона переоценить невозможно.

С точки зрения редакции, слава России как великой научной державы гораздо важнее, чем спортивная слава.