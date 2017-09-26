С 7 по 9 сентября 2017 г. в Москве на ВДНХ прошел международный форум «Город образования». Как сообщает сайт мероприятия:

Юрий Пименов. Огни университета. 1963

Тема Форума раскрывает практический опыт по интеграции городских ресурсов для эффективной реализации идей открытого образования, использования потенциала организаций науки, культуры, бизнеса для формирования компетенций будущего у школьников.

Большое, авторитетное мероприятие, приятно, что хозяйкой форума стала наша столица. Но сейчас хотелось бы поговорить о некоторых интересных обстоятельствах, которые выяснились в ходе освещения этого мероприятия.

1. Оказывается, есть особая столичная система образования, система образования Москвы. И эта система заслужила высокие оценки мировых экспертов.

По словам мэра Москвы, столичная система образования заслужила высокие оценки мировых экспертов. Об этом говорят результаты специального исследования по стандартам PISA.

«В соответствии с этим исследованием по уровню читательской и математической грамотности образовательная система Москвы находится на шестом месте в мире. Это огромный успех педагогических коллективов, школ, учащихся», — подчеркнул мэр Москвы.

Формально, конечно, можно говорить об образовательной системе Москвы, ее можно так назвать в соответствии с Законом об образовании (ст. 10 гл. 2), но в бытовом сознании применительно к отдельному городу это все-таки скорее фигура речи. Такой же фигурой речи можно считать и упоминание региональных или городских/муниципальных и даже районных «систем образования». Да и, скажем, основная государственная программа, ей посвященная, называется все-таки «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)».

И. Тихий. Экзамен. 1957

И особо никогда эта самая «система столичного образования города Москвы» не «выпячивалась» и стране не противопоставлялась. Все-таки система (образования) — это что-то глобальнее. Конечно, Москва потянет на небольшую европейскую страну, но она — российский город и столица.

И получается, что есть в нашей стране московская система образования и есть российская. Первую «высоко оценили международные эксперты», а вот вторая осталась за кадром.

И какое впечатление это должно произвести на ученика из удаленной глубинки, о возможностях которого так ратуют поборники ЕГЭ, и его семью? В лучшем случае — «в Москву, в Москву!», в худшем, ну как бы сказать… падение уровня патриотизма…

Как выразился один из докладчиков форума, заместитель мэра Софии Тодор Чобанов:

«Главный замысел форума — собрать ключевых руководителей систем образования крупных городов. То, что работает в конкретном месте, может быть адаптировано и применено в других городах».

Думается, другие города бы крайне порадовались «всем возможностям, всему опыту, всему потенциалу Москвы»…

Слава Богу, что все это у Москвы есть (добавлю, было бы странно, если бы не было), а у учащихся в ней детей есть доступ к этим возможностям, ведь здесь учеников больше всего. Но Москва — это не вся Россия. Много ли городов на просторах нашей страны могут похвастаться «городской средой как единым образовательным пространством, интегрирующим максимальные возможности для развития ребенка»? И какие усилия надо затратить, чтобы эта среда появилась или не сошла на нет из-за недофинансирования или с уходом последних носителей?

Москве, безусловно, есть, чем гордиться в сфере школьного образования, но выбранный способ аргументации вызывает некоторое недоумение.

2. История о лучшей образовательной системе началась с новости «В Рособрнадзоре представили итоги участия школ Москвы в международном исследовании PISA» от 01.09.2016, позже ставшей новостью от Московского Центра оценки качества образования Департамента образования Москвы от 9 декабря 2016 года под названием «Московские школы признаны лучшими в мире», где, в частности, говорится:

«Московские школы занимают лидирующие позиции по итогам исследований общепризнанной международной программой оценки образовательных достижений учащихся PISA. Об этом сообщил директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин. «По уровню читательской грамотности и математической грамотности система образования Москвы входит в шесть лучших образовательных систем мира», — отметил он. Практически одновременно с мировым исследованием PISA прошло московское. После оглашения на этой неделе результатов мирового исследования появилась возможность сравнить результаты Москвы с результатами 72 государств мира».

Города Москвы. Столицы Российской Федерации. Со странами (Вернее будет сказать — со средними по странам).

Справедливости ради нужно заметить, что по математической грамотности список возглавляют Сингапур, Гонконг, Макао, Тайвань, Япония, Китай. Но по читательской грамотности — Сингапур, Гонконг, Канада, Финляндия, Ирландия, Эстония. То есть Москва на одну позицию опередила (весь (усредненный)) Китай и Эстонию…

Анри Жюль Жан Жоффруа. В классе

К слову, с характеристикой результатов и сравнением с другими странами у нас вообще своеобразно. По поводу российских школьников в 2015 году сайт Центра оценки качества образования пишет:

«Результаты российских учащихся статистически значимо не отличаются от результатов учащихся 15 стран (среди которых Швеция, Франция, Чешская Республика, США), статистически ниже результатов 16 стран и выше результатов 38 стран».

А то, что существенно лучшие результаты показали Эстония, Словения, Польша, Вьетнам…

По словам Павла Кузьмина, лучшие 100 школ Москвы, в которых обучается 23% общего числа московских школьников, обеспечивают качество образования выше лучших мировых стандартов, занимая 1-е место в мире, а лучшие 300 школ Москвы, в которых обучается 63% школьников, — 1−2-е место по уровню читательской и математической грамотности. Очевидно (средней силы задачка для какого-нибудь тестирования), что остальные школы находятся на месте, несколько более удаленном. Кроме того, нет результатов сравнения, скажем, этих самых лучших школ Москвы и лучших школ Сингапура, Гонконга, Макао. Первое место, повторюсь, дает сравнение со странами. (Можно сказать, что это в некотором смысле обыкновение: пока не было результатов 2015 года, достижения 100 лучших школ Москвы сравнивались со всем Шанхаем и со всем Сингапуром по результатам 2012 г.). Кроме того, напомню, вся Москва проигрывает всему Сингапуру.

К сказанному хочется добавить, что нигде на сайте PISA и на справочных ресурсах вроде Wikipedia и сайтах наших властей от образования не говорится об обыкновении PISA тестировать отдельные города или области (правда, в страны попадают Сингапур, Гонконг и некоторые другие), напротив, это тестирование позиционируется как инструмент для сравнения стран, экономик и целых регионов. Также можно понять, что тестирование дает возможность сравнивать результаты по регионам внутри страны

3. Связка Москва — PISA — лучшие в мире математическое образование и читательская грамотность.

Никоим образом не сомневаюсь в качестве математического образования в Москве (одно наличие Колмогоровского лицея и Центра непрерывного математического образования чего стоят. Список достойных мест, откуда не удалось вытравить традиционное качество математического образования, можно пока продолжать, к счастью, долго). И оно, возможно, особенно в части своих сильнейших образовательных организаций, и является лучшим в мире или, по крайней мере, одним из лучших, но тут речь немного о другом.

Николай Богданов-Бельский. Устный счёт (фрагмент). 1895

PISA — международная программа по оценке учебных достижений. Проверяется математическая и естественнонаучная грамотность, грамотность чтения, решение проблем. Участвуют учащиеся 15-летнего возраста. Программа позволяет выявить и сравнить изменения, происходящие в системах образования в разных странах, и оценить эффективность стратегических решений в области образования.

По итогам участия России в международном исследовании PISA-2012 и 2015 наши места выглядят так:

естественно-научная грамотность: 37-е (из 65 стран, 2012), 32-е (из 70 стран, 2015);

математическая грамотность: 34-е (из 65 стран, 2012), 23-е (из 70 стран, 2015):

читательская грамотность: 42-е (из 65 стран, 2012), 26-е (из 70 стран, 2015.

Что вы представляете, когда речь заходит о школьном предмете «математика»? Функции-графики-синусы-косинусы-формула Виета… Только ничего этого в PISA нет. Она интересна не этим. А в части математической грамотности это скорее, как выразился бы Михаил Задорнов, проверка «соображалки детской тыковки». Вы можете в этом убедиться, посмотрев примеры заданий по математике на официальной странице, примеры других видов заданий на этой странице.

Какое отношение эти тесты имеют к именно математической грамотности — вопрос спорный. Боюсь, что в стране Колмогорова и Арнольда под этими словами понимают все-таки что-то иное…

Зато становится более или менее понятным, чем вдохновлялись авторы базового варианта ЕГЭ по математике…

Россия, повторюсь, заняла 23-е место. Тут одно из двух:

либо вопросы и варианты ответов некорректны или в корне не подходят под наш менталитет (что, в принципе, возможно, если вспомнить дискуссии вокруг тестов IQ, да и к заданиям PISA есть определенные вопросы, причем отнюдь не только у российских экспертов), и тогда широкое доверие и использование этой системы оказывается под вопросом;

либо у нас все очень плохо со школьным техническим образованием вообще и математическим образованием в частности. Поскольку, если школьник хорошо занимается по математике (речь идет о нынешней, наследнице советской, а не той, что предлагает новый ФГОС), он непременно с этими заданиями по математической грамотности справится. А вот наоборот не получится. Поскольку хороший результат по PISA не есть показатель хорошего знакомства с математикой. Ведь математика — это все-таки не чтение диаграмм и не задачки на бытовую логику.

И тут получается подмена понятий. В Москве действительно сильное математическое образование и потому хорошие результаты PISA, а в регионах… Уж если и с этим не справились, то дело совсем плохо. (Повторюсь, если бы справились, это бы еще ничего не говорило о какой-либо особой грамотности)

Итак, по уровню математической грамотности согласно PISA, что бы это ни означало, Россия находится на 23-м месте из 70 (2015), Москва — то ли на первом, то ли на шестом, то ли где-то посередине. (Можно понять так, что сравнивалась Москва с теми же странами, что и Россия, возможно, что и включая ее). Это по величине среднего по стране количества баллов.

Но если у Москвы все так хорошо-хорошо, то насколько хуже обстоят дела у остальной страны (куда входит, сдвигая результат в плюс, и традиционно более или менее благополучный Санкт-Петербург), если общее место 23-е?

Василий Перов. Дворник — самоучка (фрагмент). 1868

И рост с 34-го до 23-го места я бы скорее связала с введением базового ЕГЭ по математике, а не с улучшением состояния математического образования.

Таким образом, мы имеем следующую картину:

В стране Российская Федерация есть страна Москва со своей особой, отдельной образовательной системой, сравниваемой и сравнимой с образовательными системами других стран, которую, в отличие от системы образования Российской Федерации, высоко оценивают международные эксперты; Зачем-то необходимо привлечь внимание всей, в целом не очень благополучной, страны к особому статусу, положению и возможностям, имеющимся у столицы, многих из которых у других городов в принципе быть не может; Мерилом качества образовательной системы признается (пусть даже сколь угодно хорошая, что спорно) зарубежная система тестирования; Именно по результатам тестирования PISA делается вывод о качестве образования Результаты тестирования анализируются не совсем корректно с единственной целью всех и каждого убедить в высоком уровне московского школьного образования.

То есть получается, что кому-то понадобилось противопоставить Москву остальной стране и продемонстрировать ее достоинства в сфере образования несколько странным образом. Когда так усердно подчеркиваются достоинства, может быть, что-то на самом деле не в порядке?