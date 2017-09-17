



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Очень много разнообразных комментариев вокруг скандального прорыва «Мишико» Саакашвили через украинскую границу. Комментируют также его планы появиться 19 сентября в Киеве, в то время, как зиц-президент Петр Порошенко собирается в Нью-Йорк, на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Совершенно справедливо обращается внимание на поддержку Саакашвили со стороны США. Имеется в виду рекомендация спецпредставителя американского президента Курта Волкера не трогать экс-президента Грузии и экс-губернатора Одессы и дать ему оспорить лишение его украинского гражданства в суде.

Многие на Украине, включая генпрокурора Юрия Луценко, «взяли под козырек», что лишний раз подтверждает, чьей именно креатурой они являются. С самых разных сторон обсуждается и альянс Саакашвили с Юлией Тимошенко и мэром Львова и лидером партии «Самопомощь» Андреем Садовым. Последнее особенно пикантно в свете возбуждения львовской полицией против Саакашвили сразу трех уголовных дел; получается, что правоохранители пошли «в стык» с региональной властью, выполняя указания своего министра Арсена Авакова. Но и главу украинского МВД тоже можно понять. Во-первых, Саакашвили — его личный враг (еще со времен памятного «обмена стаканами»), а во-вторых, именно Авакова в последние месяцы чаще всего упоминали в качестве закоперщика будущего государственного переворота, и вот на тебе («И заспорили «славяне», кому править на Руси…»). Аваков, кстати, задергался и, по большому счету, «слил», прикрывая страх перед заокеанским «старшим братом» («как бы чего не вышло…») рассуждениями о недопустимости кровопролития и теряя очки на пацифизме из-за того, что это-де он «запретил применять оружие».

Всё это так, но всё — и общеизвестно. Между тем понятно, что ситуация вокруг «вламывания» «жевателя галстуков» на Украину наделена отнюдь не одним только внутриполитическим содержанием. Во-первых, всё, что происходит на Украине, имеет прямое отношение и к России, ибо именно эта республика, вместе с Грузией, избрана нашими геополитическими противниками в качестве тарана против Москвы. Иначе говоря, российско-украинские отношения, особенно в том виде, в котором они пребывают сегодня, со всей очевидностью помещены в куда более широкий международный контекст. Во-вторых, кроме текущего среза событий, имеется и их историческая подоплека, а также определенные параллели, на которые указывается лишь в аналитике «специального» происхождения.

Например, вояж Саакашвили совпал не только с принятием на Украине новых языковых ограничений, бьющих по национальным меньшинствам и провоцирующих конфликты скорее на западе республики, чем на востоке. Но и с началом на Западе массированной информационной кампании против Ильхама Алиева, устранение которого открывает транзит в Панкисское ущелье остаткам разгромленного с участием России ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и боевикам с постсоветского пространства, похоже, другого пути попросту нет. И как тут не вспомнить, что президент Владимир Путин не раз и не два настойчиво привлекал внимание российской и мировой общественности к внушительной численности этого «контингента», подчеркивая, что ни Россия, ни ее соседи не заинтересованы в том, чтобы он вернулся обратно. И что одна из ключевых задач российских ВКС в Сирии состоит и в том, чтобы «выписать» этому «контингенту» «билет в один конец».

Не будем упоминать об «американских совпадениях», связанных с постепенной внутренней дестабилизацией в США, связанной со сварой между президентом и Конгрессом; это процесс небыстрый. Не забудем о прочности связей Тимошенко и особенно Садового с влиятельным, в том числе в европейских кругах, связанных с Израилем, олигархом Игорем Коломойским, которого Порошенко выгнал с Украины, отобрав при этом большую часть бизнеса. И тот, по слухам от источников, которые трудно назвать «плохо информированными», «очень хорошо загладил свою вину перед Москвой» за 2014 год. Но есть и еще одно, напрочь позабытое всеми аналитиками, пересечение фактов. Еще раз напомним, что 18 июля в Донецке провозглашен проект Малороссия, оппозиционный с одной стороны, «записному белогвардейско-монархическому» проекту «Новороссии», уходящей корнями в приснопамятную «стрелковщину», а с другой, что нас интересует особенно — «евроутопии» нынешней украинской власти. А ведь вектор вояжа Саакашвили направлен не против этой «утопии», а против оказавшихся никудышными ее сегодняшних исполнителей.

И еще три фактора, упущенные комментаторами, которые почему-то никак не связывают их с «прорывом Саакашвили». Во-первых, не далее как 18 октября истекает срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса, и с этого момента становится возможным любое развитие событий — от его пролонгации, надежд на которую откровенно мало, до попытки блицкрига ВСУ по многократно обсуждавшемуся в СМИ «хорватскому» сценарию. Во-вторых, очевидно связанная с этим тема миротворцев ООН в Донбассе, как и бескомпромиссность позиций Москвы и народных республик, с одной стороны, и Киева с Западом, с другой, на тему «где размещать контингент, и чем он должен заниматься», заводит вопрос в тупик, не находя ему решения. И делает спектр вариантов развязки «проблемы 18 октября» практически неограниченным. В-третьих, именно о связи украинской и грузинской «зон» западного конфликта с Россией, то есть по сути об их объединении в единый ТВД, Порошенко разговаривал с президентом Грузии Гиорги Маргвелашвили, причем как раз в те дни, когда в Донецке провозглашали Малороссию. И Саакашвили, внимательно следивший за поездкой хозяина Банковой в Тбилиси, тогда откликнулся на тот визит хотя и критически, но именно в агрессивно антироссийском смысле. Поставив Порошенко «на вид» как раз слабость в Донбассе.

Суммируя все сказанное, получаем следующее:

Первое. Пограничная акция Саакашвили — начало «западенского» похода на Киев из Львова, который Саакашвили избрал своей фактической штаб-квартирой. Митинг, на котором действующей власти собираются выдвинуть три требования — создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона — уже анонсирован на 17 октября. Не связана ли эта «точка отсчета» возможного «нового майдана» с упомянутым 18 октября? Вопрос, на мой взгляд, риторический…

Второе. Автор этих строк еще в момент появления Саакашвили в Одессе не исключал, что амбиции «Мишико» простираются намного дальше; язык, как говорится, «до Киева доведет». Теперь вопрос об этом встает в практическую плоскость.

Почему не Тимошенко, а именно Саакашвили? Потому, что Тимошенко а) «вечно вторая», б) своим политическим происхождением обязана «Газпрому» времен Рэма Вяхирева и в) при всей своей экстравагантности является политическим прагматиком, что и позволяет ей удерживаться на плаву на всех крутых поворотах событий. Самое главное: Тимошенко не пылает внутренней ненавистью к России, что бы она вслух ни говорила. В отличие от Саакашвили, она никогда не лезла на рожон и ничего России не проигрывала, а лишь кормилась за ее счет. Поэтому она не пойдет в Донбассе на «лобовой» вариант, а Саакашвили — вполне к этому готов, тем более, что ситуация вокруг ДНР и ЛНР практически зеркально воспроизводит предвоенную обстановку 2008 года на границах не признанных тогда никем Южной Осетии и Абхазии. Саакашвили бредит и грезит реваншем у России, и почерк его нынешних действий на Западной Украине наводит на мысль, что карт-бланш «от кого следует» он на такой «реванш» уже получил. И хочет рискнуть.

А Тимошенко — она своего тоже не упустит, но в украинской драме последнего десятилетия ей, очень похоже, что отведена не «нынешняя», а «будущая» роль главы оформившейся коалиции, обезглавленной после падения с пьедестала «Мишико». Которой, в конечном счете, в свой черед, но тоже предстоит упасть, ибо представить ее открытую и публичную лояльность Москве, как и фронду, по-видимому, невозможно.

Третье, что нельзя упустить. Какую роль в этой игре играет Коломойский, еще предстоит выяснить. Но что без него эта игра не обходится — очевидно. Как понятно и то, что балансируя между Вашингтоном и Москвой, олигарх занимает сторону отнюдь не парламентских обструкционистов Дональда Трампа, а его семейного окружения, которое ему ближе в том числе и по неформальным, но важным религиозным мотивам. А также, возможно, по бизнес-интересам. В конце концов, смена раундов «большой игры» — это, по Макаревичу, когда «кукол снимут с нитки длинной, и засыпав нафталином, в виде тряпок сложат в сундуках». И именно тогда кукловодам настанет черед вытаскивать из сундуков, отряхивая и проветривая от нафталина, «новых», они же старые, кукол.

И четвертое, самое занятное, но и самое скрытое от глаз. Порошенко на сессию Генассамблеи едет, а Владимир Путин — нет. Некоторые считают, что все «маски-шоу» вокруг российских дипломатических представительств в США как раз и устраивались, чтобы помешать возможному общению двух президентов, чтобы они ненароком на очередном «ужине» вновь не «сверили часы». Вряд ли все обстоит так «в лоб». Но повод с обысками, как и возникшие практически на пустом месте дебаты вокруг планов реформирования ООН, к которым российская сторона высказала крайний скепсис, это просто находка для того, чтобы в Нью-Йорк не поехать. И тем самым избежать обвинений в координации со стороны взбесившихся «клинтонитов». А как будет на самом деле, в том числе и в вопросе о том, последует ли в ответ на «киевский» и далее «nach Osten» поход «грузино-украинского фюрера» встречный национально-освободительный ответ Малороссии с востока — увидим. В любом случае, разрушение нынешнего статус-кво с ошибочно признанным в силу ряда причин киевским «шоколадным» «Мальчишом-плохишом» для Москвы — благо, ибо на признание Саакашвили и нового переворота, надо думать, никто уже не пойдет. И не окажется вынужденным ограничивать тем самым пространство собственного стратегического маневра.

Конечно, этот приз надо еще суметь взять. Но, в конце концов, выиграют все, включая самих фигурантов нынешнего украинского цирка. Ужасный конец, как известно, всё же лучше, чем ужас без конца.