



Molbuk.ua В отличие от главы советского правительства австрийский император легко отделался

Председатель Черновецкой областной государственной администрации Александр Фищук на днях провел протокольную встречу с уполномоченным правительства федеральной земли Каринтия (Австрия) Уго Пушнигом. Буковинский губернатор поздравил уважаемого гостя и заверил в высокой заинтересованности в «партнерском сотрудничестве» между Черновицкой областью и Австрией. «Наша область поддерживает длительные отношения с землей Каринтия, — отметил Фищук. — Отмечу, что знаковым событием стало открытие памятника австрийскому императору Францу Иосифу I в Черновцах. Это, в частности, свидетельствует о достижении европейского уровня отношений и доказывает, что великое историческое прошлое всегда формирует большое историческое будущее».

Последняя фраза звучит немного двусмысленно. Особенно на Буковине, которая является, по замечанию известного киевского политолога Дмитрия Выдрина, наряду с Днепропетровщиной и Закарпатьем уникальным регионом «сшива» различных ментальностей (а еще времен и народов, добавим мы). Отсюда вопрос: что есть «великое историческое прошлое» и как им распорядиться? Создание памятника австрийскому императору было делом рук Арсения Яценюка и Карла фон Габсбурга, внучатого племянника Франца Иосифа І. Во время закладки в октябре 2008 года камня под будущий монумент Яценюк заявлял: «К любым памятникам отношусь как к истории. Не собираюсь отстаивать ни императора, ни царя, а тем более царицу. Но историческая справедливость должна существовать. Если при Австро-Венгрии в Черновцах были украинские газеты, украинские школы, создан сегодняшний лучший университет Украины, построена электростанция, поддерживались украинские организации, то не должны ли мы восстановить историческую справедливость? Поэтому говорю только о восстановлении исторической справедливости. Иди речь о другом, этого памятника здесь бы не было».

Этническая карта Буковины

Но есть и другие сюжеты. В конце августа сего года депутаты Украины Максим Бурбак и Николай Федорук (фракция «Народный фронт») выступили с инициативой отметить столетие Буковинского вече 3 ноября 1918 года на государственном уровне. Черновицкие историки напоминают, что на этом многолюдном собрании было провозглашено воссоединение части региона с Западно-Украинской Народной Республикой и с «Большой Украиной». Участники вече — «исходя из права каждого народа на свое национальное самоопределение» — при этом ограничили свою компетенцию украинскими общинами. И осудили «посягательство румынских шовинистических кругов на украинскую часть Буковины и одновременно декламировали отсутствие претензий украинцев на территории, заселенные преимущественно румынами, выражалась готовность к мирному взаимопониманию с Румынским национальным советом Буковины». По этому примеру видно, что в прошлом региона все-таки существует конфликтный потенциал.

Как отмечает буковинский портал BukNews, попытки использовать «призраки прошлого» для активного влияния на современность путем установки на Буковине, например, памятника молдавскому господарю Стефану, что инициируют представители некоторых румынских национально-культурных обществ, натыкаются на «значительно большее общественное сопротивление». Это первое. Вторая точка раздела связана с конфессиональной ситуацией на Буковине. В конце апреля сего года неожиданно разгорелся конфликт после вброса идеи воссоздания Креста Пиеты (милосердия) на Центральной площади. Этот памятник появился в Черновцах в 1827 году в память о пожаре 1816 года, который уничтожил целый квартал от улицы Русской до улицы Школьной. В 1924 году румынская власть, «православная», перенесла этот «католический» монумент в костел Сердца Иисуса.

Когда о восстановлении Креста Пиеты заговорили в Черновицком горсовете в наши дни, резко против выступил местный правящий митрополит Даниил, представляющий непризнанную Украинскую православную церковь Киевского патриархата, назвав инициативу депутатов «попранием совести 86% православных христиан края 2% греко-католиков». В ответ на сессии горсовета представитель фракции «Народный контроль» Ярослав Петришин потребовал от митрополита «не искать конфликтов» с греко-католической общиной. «Объясните мне, почему во всех греко-католических церквях ведется духовная поддержка независимости Украины, а в некоторых православных прихожанам рассказывают про «русский мир»? — заявил Петришин. — Почему во всех греко-католических храмах призывали поддерживать Майдан, в некоторых православных призвали, а в некоторых наоборот поддерживали Януковича?» Депутат также предложил чиновникам Черновицкого горсовета «прекратить провоцировать межконфессиональные розни и толерантно относиться ко всем конфессиям».

Буковинец в национальной одежде. Начало XX в

До сих пор Черновицкой области удавалось держать под контролем спорные исторические сюжеты, не допуская перерастания их в острую политическую фазу. Но ныне, когда за последние три года «майданная власть» позволила пришедшим в правительство в сферу культуры и образования радикалам взять курс на построение этнократического режима, демонстративно игнорируя интересы не просто меньшинств, но автохтонных общин русских, венгров, румын, болгар, когда соседняя Польша своей напористой политикой «исторической памяти» провоцирует ответную реакцию на Украине, когда растет агрессивность украинского общества — накапливаются количественные изменения с переходом в качественные. До сих пор миф об Австро-Венгрии для буковинцев не был опасен и не служил предметом разделений. Но в марте 2014 года, когда во многих украинских областях валили памятники Ленину и другим героям советской эпохи, неизвестные ночью облили красной краской монумент Францу Иосифу. Это и есть «большое историческое будущее», обещанное Буковине, или этот регион сможет сохранить мир? Посмотрим.