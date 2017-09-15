Эксперт ИА REGNUM Александр Запольскис прокомментировал основные события в мире, дал оценку состоянию российско-американских отношений, ситуации на Украине, в Сирии и в КНДР, а также прогноз относительно дальнейших тенденций развития геополитической обстановки в мире.

Минобороны России Пальмира

Картина ближайших российско-американских отношений будет напрямую зависеть от успехов Асада на северо-востоке страны и действий северокорейского лидера в ответ на американские «санкции». Америке остро требуется демонстрация её статуса как страны, без которой ни одна ворона на планете не смеет каркнуть. Наказать Ким Чен Ына военными методами они не способны, а санкции смотрятся очень слабым ответом на ядерные испытания и ракетные пуски.

В Сирии же после деблокирования правительственными войсками больше трёх лет дравшегося в окружении боевиков гарнизона Дейр-эз-Зора, США вообще оказались на пороге прямого вышвыривания из страны. Если Асад сумеет форсировать Евфрат и отрезать наступающие отряды курдов от нефтеносных районов, а сейчас всё указывает на то, что он это сделать вполне успеет, то американцы будут без вариантов вынуждены имитировать новую демонстрацию своей жесткости и непримиримости по отношению к России, просто чтобы отвлечь внимание своей общественности от внешнеполитического поражения. Причем шаги вроде дипломатического скандала сегодня являются единственным для них доступным вариантом. Впрочем, не стоит исключать и попыток раскулачивания владельцев бежавших из России капиталов. В любом случае, ни о какой нормализации отношений тут не может быть и речи.

В настоящий момент Северная Корея разыгрывает очередной тур старого сериала — гуманитарная помощь в обмен на тишину. На протяжении двух десятков лет с завидной периодичностью Пхеньян начинал бряцать оружием и вспоминать старые обиды, а Запад, во главе с США, откупался от него очередной гуманитарной программой. При этом сохраняя собственные же санкции.

С тех пор случились всего две существенные перемены. Во-первых, Ким Чен Ын действительно добился успехов в ядерной программе, которые сейчас ему необходимо легализовать на международной арене. Во-вторых, обретя собственную ядерную дубинку, а также понимая крайнюю ограниченность американских военных возможностей, Пхеньян ведет игру на значительное повышение ставок в прежней «гуманитарной» партии.

Кроме того, Ким Чен Ыну, как лидеру страны, остро требуются громкие международные победы. Его дед создал страну и отразил американскую агрессию. Его отец развил экономику и построил прочную оборону. А нынешний лидер пока не сделал ничего столь же существенного. Заочная война с США хорошо исправляет положение. И пока «Запад не заплатит», Северная Корея будет продолжать демонстрировать свою «крутость». Но не более того, не переходя грани, за которой действительно придется стрелять ядерными ракетами по Японии, Диего Гарсии или Гонолулу.

На Украине вопрос распада территориальной целостности уже практически назрел. Киев всё меньше имеет, что предложить регионам, и все меньше может от них требовать, тем самым превращаясь в прямую обузу. Причем не только внутри страны, но и на международной арене. Замороженный Минскими соглашениями вопрос не может оставаться в подвешенном состоянии вечно. Дело упирается в отсутствие у региональных группировок достаточной решительности для публичного отказа от подчинения центральной власти.

Каким бы смешным для кого-то ни выглядел «прорыв Саакашвили», тем не менее он наглядно олицетворяет собой бессилие Киева, а значит, возможность местных элит заново передоговориться между собой в вопросах дележа власти и оставшихся ресурсов. Заявление США по поводу «прорыва» границы и допустимых санкций в отношении Саакашвили лишь подтверждает, что «теперь можно». Вопрос лишь в конфигурации «трещин».

Пока всё указывает на согласие западных кураторов разделить страну на части, где Западу «отходят» бывшие «западные» земли: Львов, Ровно, Сарны. И непременно Одесса, как важный заслон на пути сухопутного коридора в Приднестровье. Остальное бросается на произвол судьбы. Что, безусловно, не означает нормализации «донбасского вопроса».

Природа, как известно, не терпит пустоты. Возникший вакуум власти в центральной Украине неизбежно начнет стимулировать продвижение туда границ «Русского мира», что станет прекрасной питательной средой для новых обвинений России в ее якобы коварной экспансии против мирного и беззащитного государства.

Каких-либо глобальных перемен ожидать вряд ли стоит. А вот к концу текущего — началу следующего года мелких перемен накопится достаточно для начала перехода их количества в новое качество.