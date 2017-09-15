На фоне того как напряженность между США и КНДР из-за ядерных амбиций Пхеньяна все ближе к настоящей конфронтации, международному сообществу нужен спокойный, сдержанный и прагматически настроенный лидер. И эту роль вполне может взять на себя канцлер ФРГ Ангела Меркель, заявившая недавно, что самым эффективным выходом из северокорейского тупика может стать соглашение с КНДР о Совместном всеобъемлющем плане действий — ядерной сделки с Ираном.

Иван Шилов ИА REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель

Несмотря на многочисленные заявления Пхеньяна о том, что отказ от ядерной программы исключен, предложение Меркель о создании северокорейской версии такого соглашения заслуживает определенного внимания, пишет Дэниэл Р. ДеПетрис в статье для The National Interest.

Автор отмечает, что для критиков ядерной сделки с Ираном, по-прежнему пытающихся убедить администрацию Трампа не подтверждать соблюдение Тегераном взятых им обязательств, заключение такого же соглашения с КНДР было «ударом под дых». Тем не менее если с помощью приемлемого, пускай и несовершенного, соглашения удастся добиться деэскалации и предотвратить конфликт, способный привести к катастрофе, мировые лидеры проявят вопиющую недальновидность, если даже не рассмотрят такой вариант.

К сожалению, какой бы ни была позиция Совета Безопасности ООН, требующего от Пхеньяна полного отказа от ядерных оружия и программ, едва ли с помощью дипломатических усилий удастся добиться такого исхода. Те, кто считает, что с помощью давления можно заставить Ким Чен Ына пойти на ядерное разоружение, жестко заблуждаются. Поэтому при обсуждении параметров возможной сделки необходимо предполагать наличие у администрации разумных ожиданий от переговоров, а также согласие лидера КНДР Ким Чен Ына на участие в таких переговорах своих дипломатов.

Так, при попытке добиться соглашения США, прежде всего, должны отказаться от каких-либо предварительных требований как условий для начала переговоров. По мнению экспертов, КНДР не пойдет ни на какие шаги по ядерному разоружению. Однако именно этому курсу — требовать от Пхеньяна не только полного отказа от ядерной программы, но и демонстрации собственной искренности перед началом официальных переговоров — на протяжении долгого времени следовали администрации как Барака Обамы, так Дональда Трампа. Такой подход привел лишь к эскалации разногласий, достигших опасного уровня.

В свою очередь, Пхеньян должен немедленно приостановить развитие своей ядерной программы, в том числе наработку плутония, обогащение урана, ядерные исследования и разработки, в том числе производство центрифуг, отложить испытания межконтинентальных ракет и ракет средней дальности. К тому же Пхеньян должен пойти на регулярные и незапланированные проверки МАГАТЭ своей ядерной инфраструктуры, в том числе позволить организации проводить проверки на любых объектах, где возможно осуществление связанной с ядерным оружием деятельности.

IAEA Imagebank МАГАТЭ

В обмен на это США и их азиатские и европейские партнеры могли бы предложить приостановить действие как своих односторонних санкций, так санкций Совета Безопасности, пока Пхеньян придерживается моратория на испытания. Более того, США могли бы подписать обязательство провести позднее переговоры о мирном соглашении и дать письменные гарантии со стороны администрации Трампа, что политика США не включает в себя смену режима в КНДР. Постепенное снятие ряда санкций Совбеза ООН с определённых юридических лиц КНДР могло стать поощрением в случае, если Пхеньян откажется от широкого мандата МАГАТЭ. При этом Вашингтон ни в коем случае не должен идти на такие уступки первым.

Для успеха этого дипломатического начинания необходимо, чтобы стороны понимали, что переговоры не могут длиться вечно. Поэтому чтобы Северная Корея не затягивала процесс, нужно установить четкие временные рамки, но создать возможность их расширения. В частности, если стороны придут к заключению, что переговоры приносят плоды, они могут продлить сроки переговоров. Такой подход играл крайне важную роль при заключении сделки с Тегераном, когда на обсуждение технических вопросов требовалось больше времени.

После того как будут достигнуты предварительные соглашения, а также пройдет достаточно времени, чтобы выполнение взятых на себя обязательстваКНДР стало очевидным, могут начаться переговоры о долгосрочном пакете договоренностей о ядерном разоружении в обмен на мир. Любому, кто наблюдал за Северной Кореей на протяжении последних 25 лет, известно, каким должно быть всестороннее соглашение с Пхеньяном: отказ Ким Чен Ыным от ядерных зарядов, закрытие всех ядерных объектов и максимальное сокращение ракетного арсенала страны.

Iranreview.org Санкции

Более того, США могли бы пойти также на снятие собственных односторонних вторичных санкций, введенных в связи с ядерной программой, удаление вопроса ядерной программы из повестки дня Совбеза, подписание мирного договора, тем самым положив конец корейской войне, а также нормализацию отношений с режимом. Эта фаза переговоров будет носит наиболее сложный характер, и Вашингтон должен будет надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, поскольку позиция Пхеньяна однозначна: ядерное разоружение больше не является уступкой, на которую КНДР готова пойти.

В остальном же ядерная сделка с Северной Кореей в значительной степени походила бы на соглашение с Ираном — довольно хорошее соглашение, включающее в себя экономические и политические стимулы со стороны США, против которого выступит большая часть законодателей и экспертов США. Возможная сделка с Пхеньяном потребует значительной части политического капитала самого Трампа. Она в еще большей степени приведет к расколу Республиканской партии между ястребами, выступающими против сделки, и верными Трампу людьми, которые хотят поддержать своего президента.

Тем не менее, заключает автор, если альтернативой неидеальному соглашению, благодаря которому США выигрывают время, является вооруженный конфликт, чреватый сотнями тысяч или даже миллионами жертв, выбор, по сути, очевиден.