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Иван Шилов REGNUM Обзор энергетики Украины

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 9 сентября составляли порядка 15,297 млрд кубометров. Таким образом, с 1 сентября в ПХГ Украины закачан ещё 401 млн кубометров природного газа — в среднем по 50 млн кубометров в сутки, а с конца предыдущего отопительного сезона Украина уже закачала в ПХГ примерно 7,8 млрд кубометров топлива.

Как уже отмечалось, Украина в этом году запасается газом гораздо активнее, чем в 2016 г. Скажем, 13 сентября прошлого года в ПХГ находилось на 2,12 млрд кубометров меньше газа, чем сегодня. И эти запасы Украине понадобятся. В январе — июне Украина потребила около 19 млрд кубометров (+4% к аналогичному периоду прошлого года). Это означает, что каждый месяц этого года потребление росло на 100 млн кубометров от прошлогоднего значения. А значит, можно прогнозировать, что по итогам года Украина использует на 1−1,2 млрд кубометров топлива больше, чем в 2016 году.

Причин столь активного потребления было несколько. Большую часть (около 0,5 млрд кубометров) израсходовала промышленность: летом как раз возобновили работу химические заводы, для которых газ является сырьём для производства удобрений. Ещё 0,54 млрд дополнительно ушло на производственно-технологические расходы (в т.ч. на работу газотранспортной системы). Как ранее сообщалось, Украина в этом году значительно нарастила транзит российского газа в Европу, а значит, выросло потребление газоперекачивающих агрегатов. Население и предприятия теплокоммунэнерго, наоборот, потребление снизили.

Пресс-служба украинского правительства на прошлой неделе отметила очередной юбилей. Они думают, что уже 600 дней прожили без российского газа. Тем не менее такие «юбилеи» и «реверсный» газ (т.е. российские же газ, купленный в ЕС) не мешают Украине пытаться возобновить прямые поставки. Правда, делает она это как всегда — с выдумкой. «Мы провели переговоры с «Газпромом» по контракту на покупку-продажу газа. Они недавно завершились, с их результатами мы идем в трибунал для получения окончательного решения относительно новой формулы расчета стоимости газа и некоторых других аспектов дальнейшей работы с этой компанией», — заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в эфире «5 канала».

Не отставал от Коболева и президент Украины Пётр Порошенко. Сегодня транзит российского газа является очень важной статьёй дохода украинского бюджета. Благодаря этим доходам удалось не только вывести «Нафтогаз» в прибыль в прошлом году, но и несколько сбалансировать торговое сальдо (что, в свою очередь, помогло удержать курс гривны от дальнейшего падения). Тем не менее реформы грозят и транзиту. «В связи с тем, что контракт [на транзит российского газа через ГТС Украины] заканчивается в 2019 году, наша задача — с помощью Евросоюза добиться революционного изменения в организации транзита», — отметил глава государства. Если точнее, Порошенко собрался предоставлять услуги транзита не России, а Европе. Которая в таком случае будет выкупать газ на границе России с Украиной, а затем рассчитываться за транзит уже с Украиной самостоятельно. Свою фантазию президент изложил во время ежегодного послания Верховной раде.

Тут можно говорить и о двух «потоках» («Северном» и «Южном»), после введения в строй которых Порошенко сотоварищи могут что угодно выдумывать и менять в существующей схеме транзита, ставя любые условия и ультиматумы. Ведь, несмотря на все попытки сорвать строительство «СП-2», оно успешно продолжается, и «революционные изменения — 2019» готовятся не только по украинскую сторону границы. Однако тут уместнее напомнить, что при таких наполеоновских планах Порошенко плоховато знает свою же вотчину. Летом мы неоднократно сообщали о конфликте между руководством «Нафтогаза» и «Укртрансгаза» по поводу выделения средств на ремонт ГТС и недопустимого затягивания сроков регламентных работ. Не нужно быть великим пророком, чтобы предсказать, какой вариант выберут в ЕС: транзит по новым газопроводам от проверенного поставщика или транзит по дырявой украинской трубе на фоне непредсказуемого руководства и перманентного конфликта нескольких ответственных за транзит субъектов.

И это не пустые слова. Не далее как на прошлой неделе минэнерго вновь обвинило «Нафтогаз» в срыве реформирования компании, в частности — выделения из её структуры активов, которые войдут в «Магистральные газопроводы Украины» (условно — нынешний «Укртрансгаз», но в самостоятельном статусе), чего требует Третий энергопакет ЕС. Причина для такого затягивания очевидна: без транзитных активов «Нафтогаз» немедленно становится компанией-банкротом.

Председатель комитета Верховной рады по промышленной политике Виктор Галасюк предлагает довольно оригинальный способ стимулирования инвестиций в газодобычу: установить плату за пользование недрами, исходя из их площади и стадии разработки и независимо от объёма добычи. Причём сумма платежа уменьшается в процессе реализации лицензии на добычу, т. е. разведки, бурения, начала промышленной добычи.

«Она [плата]… заставит владельцев «спящих» лицензий или начинать добычу, или платить в бюджет «налог на бездеятельность», или отказываться от лицензий, а не сидеть как собака на сене», — пояснил свою идею депутат. Второе его предложение — стимулировать к бурению новых скважин снижением ставки рентного платежа с 12% до 5%. Конечная цель этих предложений — увеличение инвестиций в газодобычу на Украине с 250 млн до 1,5 млрд долл. в год и выход на самообеспечение природным газом.

Дело за малым — провести это через парламент. Пока же даже 12%-ная ставка ренты для газодобывающих компаний остаётся в мечтах. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман только планирует установить её с 2018 года.

Электроэнергия

Согласно информации минэнерго, запасы угля на ТЭС Украины по состоянию на 11 сентября упали до 1,487 млн тонн, из которых 935 тыс. тонн приходится на угли газовой группы и 551 тыс. тонн — на дефицитный антрацит. Это на 160 (134+26) тыс. тонн меньше, чем на начало месяца. Несмотря на такие довольно скромные запасы, в правительстве считают, что Украина готова к отопительному сезону на 95,6%.

Уже на этой неделе первые три судна с американским углём для «Центрэнерго» должны прибыть в порт «Южный», а первых вагонов на ТЭС этой компании ждут уже 13 сентября. Об этом на последнем заседании правительства заявил первый вице-премьер Владимир Кистион. Впрочем, спустя несколько дней в правительстве одно судно «потеряли» — говорят только о двух балкерах, не уточняя, сколько именно угля на них будет доставлено.

В частной энергокомпании ДТЭК Рината Ахметова также ускоряют накопление запасов. В пресс-службе компании заявили, что в сентябре получат сразу два судна с углём из ЮАР (2*75 тыс. тонн).

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Сергей Свистиль на брифинге в рамках выставки EXPO 2017. ASTANA заявил о том, что украинский энергохолдинг «ДТЭК Энерго» открывает представительство в Казахстане. «Насколько я знаю, сейчас договорились о совместных проектах в сфере энергетики, по производству продукции из золы. Уже есть результаты», — отметил он, однако не исключено, что это только первый проект украинской компании в Средней Азии. Потенциальный интерес холдинга в Казахстане — покупка угля для ТЭС.

Глава Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных тарифов Дмитрий Вовк анонсировал отказ от печально известной формулы «Роттердам+» в расчётах с энергетиками. «Она будет отменена, однозначно. С внедрением рынка электроэнергии, который был проголосован Верховной радой. Это произойдет через два года ровно, после того как комиссия полностью потеряет полномочия по утверждению цен на электрическую энергию», — заявил он в эфире телеканала «112.Украина». Т. е. легче от этого украинцам не станет, поскольку после отмены формулы каждая из генерирующих компаний заведёт себе её аналог, но уже привязанный не к международным эталонам, а к внутрикорпоративному ценообразованию.

Консорциум из сразу трех европейских компаний — Westinghouse Electric Sweden AB (Швеция), Polenergia International S.à.r.l. (Люксембург) и EDF Trading Limited (Великобритания) — намерен принимать участие в проекте строительства энергомоста «Украина — ЕС». Напомним, для его осуществления Украина уже несколько лет пытается определиться с подрядчиком достройки энергоблоков на Хмельницкой АЭС, а также восстановить ЛЭП «Хмельницкая АЭС — Жешув». «Расчетная стоимость проекта в соответствии с технико-экономическим обоснованием составляет 243,5 миллиона евро. Проект не требует прямого бюджетного финансирования ни на одном из этапов его реализации. Все мероприятия, предусмотренные в его рамках, будут финансироваться за счет собственных средств частного партнера», — сообщают в пресс-службе компании «Энергоатом» (оператор украинских АЭС).

Правительством проект строительства энергомоста уже одобрен, правда, в документе он почему-то назван «пилотным проектом». Вероятно, имеется в виду, что вначале он будет реализован в усечённом варианте (переключение энергоблока №2 ХАЭС в режим работы Бурштынского энергоострова — отделённой от Украины части энергосистемы).

Государственная фискальная служба Украины сообщает, что в январе — августе украинские энергетики экспортировали электроэнергии на сумму 176 млн долл. (+60,9% к аппг). 55,5% от этой суммы получено от Венгрии, 22% — от Молдавии, 18% — от Польши. Правда, как уточняет замдиректора научно-технического Центра «Психея» Геннадий Рябцев, этот рост достигается, в частности, демпингом: Украина экспортирует электроэнергию по более низкой цене, чем существует на оптовом рынке Украины. Впрочем, другого выхода у Киева и не остаётся, ведь Бурштынский энергоостров в любом случае не может выдавать энергию в украинскую энергосистему. Поэтому сколько заработают на Хмельницкой АЭС от переподключения блока на экспорт в ЕС — ещё большой вопрос.

Швейцарская Designergy (производство и установка крыш с интегрированными солнечными панелями) собирается выйти на украинский рынок, сообщают в пресс-службе Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины. Пилотный проект будет смонтирован в Черкасской области на территории одного из заводов. Швейцарская технология отличается от уже используемой на Украине (буквально на днях во Львовской области запустили крышевую СЭС мощностью 1,4 МВт): «Уникальность технологии TCR system заключается в обеспечении высокой теплоизоляции здания, водонепроницаемости крыши и возможности производить электроэнергию из энергии солнца, а также осуществлять ее отпуск в сеть по «зеленому» тарифу», — заявляют представители компании. Designergy собирается не только предлагать свои панели для установки, но и наладить их производство на Украине.

Экспорт в ЕС, зелёная энергетика — всё это, разумеется, хорошо, однако демонстрирует неспособность ответственных за энергетику чиновников верно расставлять приоритеты. «50% сетей у нас уже исчерпали нормативный срок работы, из них еще 50% — исчерпали срок дважды», — рассказал генеральный директор «Винницаоблэнерго» Андрей Полищук корреспонденту «Сегодня».

Уголь

По оперативным данным минэнерго, добыча энергетического угля на Украине в январе — августе текущего года снизилась до 19,9 млн тонн (-5% к аппг). Не помогает даже продолжающийся рост добычи на шахтах «ДТЭК Энерго»: 15,2 млн тонн (+13,2 к аппг).

Импорт угля за восемь месяцев достиг 11,2 млн тонн (+10% к аппг) и обошёлся Украине в 1,69 млрд долл. (+86,8 к аппг). 53% этой суммы было уплачено за поставки из России, 25,5% — из США, 6,9% — из Канады.

Однако даже рост импорта не спасает. В частности, в минэнерго уже начинают говорить о дефиците угля газовой группы, хотя именно на него чиновники надеялись как на палочку-выручалочку, запуская инициативы по замещению антрацита (переводу энергоблоков ТЭС на уголь марки «Г»). Дефицит признал глава минэнерго Игорь Насалик. При этом правительство увеличивает этот дефицит своими руками. Так, в этом году потребление антрацита снизилось на 3,5 млн тонн (прогнозное потребление на 2017 год — 6 млн тонн). Ладно, в этом случае падение большей частью объясняется режимом ЧП в энергетике и остановкой антрацитовых блоков на ТЭС, производство которых заместили атомной генерацией. Однако план на будущий год — ещё минус 3 млн тонн антрацита. А значит, нужно где-то изыскать соотносимые объёмы газовых углей. Поэтому ДТЭК в Казахстане явно не только золой торговать собирается.

Общий дефицит угля, по словам директора программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентина Землянского, на сегодня составляет 4 млн тонн, из которых 3 млн — антрацит и 1 млн — уголь газовой группы. Об этом эксперт сообщил в эфире телеканала «112.Украина».

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук добавляет, что Украина за прошедшие три года не стала энергонезависимой. Наоборот, её зависимость от импортных поставок энергоносителей пока только растёт.

Раз есть дефицит, значит, можно заработать. Украинская межбанковская валютная биржа с 11 сентября запустила торги форвардными контрактами на четыре марки энергетического угля: А (антрацит), П (постный), Г (газовый) и Д (длиннопламеневый).

Плотность поставок угля через морские пути в сентябре заодно позволит понять, как Украина справляется с перевалкой. В правительстве привыкли считать, что Украина может принимать 600−700 тыс. тонн в месяц, эксперты снижают эту оценку до 400 тыс. тонн. Однако хороший способ проверить эти расчёты на практике представится только сейчас, когда в «Южном» практически в одно время встретятся два «американца» для «Центроэнерго» и один «африканец» для ДТЭК.

Несмотря на то, что плывущий на Украину уголь значительно дороже, чем в прошлом году, Дмитрий Вовк в интервью «Обозревателю» отрицает возможность повышения тарифа для бытовых потребителей в ближайшее время. «Сегодня Комиссия не рассматривает вопрос изменения тарифов на электрическую энергию для населения в новом отопительном сезоне», — обещает чиновник. Вместе с тем из дальнейших слов напрашивается вывод, что повышение всё-таки готовится. Просто в Нацкомиссии намерены сделать его не авральным, а разработать и внедрить долговременный алгоритм коррекции тарифа, который в дальнейшем не будет требовать ручного вмешательства. «Конечный уровень тарифов зависит от большого количества показателей… инфляция, уровень минимальной заработной платы, курс валют», — подчеркивает Вовк.

Нефть

Государственная «Укртранснафта» (оператор нефтепроводов Украины) собирается судиться с совладельцем условной группы «Приват» Игорем Коломойским. Предмет спора — 380 тыс. тонн технологической нефти, хранящейся на мощностях группы «Приват». Поскольку теперь в систему вместо нефти марки Urals закачана Azeri light, эта технологическая нефть компании не нужна, её было решено продать. Однако проверка установила, что тысячи тонн нефти… испортились. «…Либо нефть в процессе хранения смешивалась с чем-то иным, либо она изменила качество за время хранения, либо она была залита в резервуары, которые содержали что-то другого качества», — рассказал Андрей Коболев в интервью изданию «Экономическая правда».

По последним данным, испорченными оказались около 20% хранимого объёма, а значит, государство может понести убыток в размере 70 млн долл.

Согласно официальной информации, импорт нефти на Украину за восемь месяцев текущего года в стоимостном выражении вырос в 2,3 раза, до 255 млн долл. Большая часть этих поставок (83,3%) — импорт из Азербайджана, оставшееся практически поровну делят между собой Иран и Казахстан.