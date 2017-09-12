Kremlin.ru Владимир Путин и Ангела Меркель

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

«Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается» — эта известная присказка зачастую упоминается в тех случаях, когда хотят подчеркнуть длительный характер происходящих процессов или изменений в отличие от разговоров о них. Однако для предложения Владимира Путина о введении миротворцев на Украину на линию разграничения противостоящих друг другу частей Украины она явно не подходит — слишком быстро стали разворачиваться события.

Напомню, что с данной идеей Владимир Путин выступил 5 сентября на итоговой пресс-конференции форума лидеров стран БРИКС в китайском Сямэне. В тот же день Россия передала соответствующие предложения в Совбез ООН. Уже на следующий день глава МИД Германии Зигмар Габриэль поддержал данное российское предложение и потом в течение минувшей недели неоднократно к нему в положительном ключе возвращался.

В результате сначала 11 сентября с поддержкой предложения президента России по миротворцам на Украине выступила уже и канцлер Германии Ангела Меркель. В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным она поддержала инициативу Москвы о миротворческой миссии в Донбассе, отметив, что в проект необходимо внести изменения, на что Кремль одобрительно кивнул головой.

А уже 12 сентября, выступая на форуме, организованном немецким деловым изданием Handelsblatt, глава МИД Германии Зигмар Габриэль пошел еще дальше и заявил, что Германии нужно быть готовой к постепенному снятию санкций с России: «Санкции с России надо снимать сейчас, а не тогда, когда это действие не будет иметь политической ценности». Снятие санкций Габриэль увязал с успешным проведением операции по установлению реального перемирия на Украине, которого можно достичь с помощью миротворческой миссии ООН. По словам главы немецкого МИД, «политически абсурдно дожидаться момента, когда мир установится на все 100%, и потом говорить о снятии санкций — эти два процесса должны идти параллельно».

Таким образом, инициатива России нашла союзника в лице ведущих политических сил Германии — Меркель от правящей коалиции ХДС/ХСС и Габриэля от СДПГ, которые, однако, являются главными конкурентами на предстоящих выборах в парламент страны. И это немаловажно накануне голосования по российской резолюции в Совбезе ООН. Чем же вызван подобный поворот Германии в отношении конфликта на Украине под предлогом поддержки российского предложения?

Дело в приближающихся выборах в парламент Германии, которые пройдут 24 сентября, то есть уже менее чем через две недели, и в начавшемся падении рейтинга партии Ангелы Меркель. Как показывают результаты последних опросов общественного мнения в Германии, в частности, опроса, проведенного организацией по изучению общественного мнения Emnid, за две недели до выборов партийный альянс ХДС/ХСС, возглавляемый Ангелой Меркель, начал терять популярность, в то время как позиции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца и его соратника по партии Зигмара Габриэля (главы МИД Германии) остаются прежними.

Foto-AG Gymnasium Melle Мартин Шульц

По итогам опроса 37% опрошенных предпочли ХДС/ХСС — это на 1% меньше, чем неделю назад. СДПГ поддерживают все те же 24% избирателей. Партия «Левых» получила поддержку 9% граждан Германии, доля сторонников либеральной «Свободной демпартии» и «Зеленых» составила 8%. Конечно, 1% находится в пределах статистической погрешности. Однако слишком многое стоит на кону в ходе этих выборов в парламент Германии.

Дело в том, что расклад сил таков, что вопрос о том, кто и с кем будет создавать коалицию, может решить всего пара голосов. И ситуация складывается таким образом, что Меркель персонально и ХДС/ХСС как коалиция могут эти выборы проиграть, и тогда правящую коалицию будут формировать как раз СДПГ Шульца — Габриэля и «левые». Соответственно, если эту тенденцию не остановить сейчас, менее чем за две недели до выборов, то никто никаких гарантий победы дать Меркель не сможет.

А СДПГ на фоне активной позиции Габриэля по поддержке идеи восстановления отношений с Россией грамотно набирает очки немецкого электората. Если же проиграет Меркель — то это будет второй огромной силы удар по евроатлантизму после проигрыша в прошлом году на президентских выборах в США Хиллари Клинтон, чего глобальная партия войны никак допустить не может. Поэтому накануне дня голосования Меркель не осталось ничего иного, как тоже начать играть на самой важной предвыборной внешнеполитической теме с целью решения сугубо внутренних политических задач коалиции ХДС/ХСС.

SPD Schleswig-Holstein Зигмар Габриэль

Россия же грамотно использует открывшееся окно возможностей для давления на киевскую хунту. Еще далеко не факт, что российское предложение сможет пройти сквозь вето США и Британии в Совбезе ООН, однако раскол по основным проблемам международной политики между европейцами и англосаксами становится все заметнее, что играет на руку Москве.

Но даже если предложение не пройдет через Совбез ООН, то Москва все равно будет в плюсе, так как а) подтвердит статус миротворца и донора региональной безопасности; б) появится возможность говорить с ЕС с одних позиций по украинскому вопросу, что весьма немаловажно, исходя из контекста нормандской «четверки»; в) серьезно сузит пространство для внешнеполитических маневров киевской хунте, что в условиях продолжающейся и усиливающейся клоунады в политическом процессе на самой Украине также является весьма важной самостоятельной задачей.