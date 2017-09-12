Предварительные итоги выборов в Северной Осетии были оглашены вечером 11 сентября. Согласно данным избиркома, с большим отрывом лидировала партия «Единая Россия». Ей достанется 46 мест в парламенте, на одно больше, чем в предыдущем составе законодательного органа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Однако победа, по мнению некоторых участников избирательной кампании, принадлежит вовсе не партии власти.

«Избирателей не предавали»

Так, о том, что выборы на самом деле выиграла партия «Патриоты России», заявил руководитель ее регионального отделения Виталий Чельдиев в эфире ГТРК «Алания»:

"Эти выборы мы выиграли. Народ должен знать, что какие бы результаты ни были оглашены, мы никогда не предавали своих избирателей. Естественно, только наши наблюдатели, которые были профессионально подготовлены, все это замечали, фиксировали. Есть и видеосъемки, и акты, которые составили на участках, и мы обязательно придадим их огласке».

«Ровные» выборы

Объективными считает результаты выборов руководитель регионального отделения партии «Родина», которой не удалось набрать 5% для прохождения в законодательный орган республики, Таймураз Фидаров. По его мнению, «выборы прошли достаточно ровно».

«Мы делали ставку на тех кандидатов, которые были включены как в состав списка в парламент республики, так и в собрание представителей органов местного самоуправления, глав муниципальных образований, ребят, которые работают на месте, пытаются решить те проблемы, которые существуют у муниципальных образований. В этом направлении мы будем работать дальше», — заявил он в прямом эфире телекомпании «Алания».

Размытые голоса

Недовольны результатами в региональном отделении ЛДПР. По словам лидера либеральных демократов Олега Эйдельштейна, партия набрала не 2,5%, а 10%. Об этом свидетельствуют наблюдатели от партии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«По данным наших наблюдателей, мы набрали как минимум 10%, но нам нарисовали 2,5. При этом наши голоса не крали, их просто размыли массовыми вбросами», — приводит слова Эйдельштейна «Коммерсантъ».

В руководстве партии пообещали принять меры, чтобы разобраться в причинах таких показателей. Своих сторонников, которые пытались, по словам члена ЛДПР Элины Сугаровой, выйти на площадь, попросили не накалять обстановку в республике, а сделать это в правовом поле, проведя санкционированный митинг против результатов выборов.

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Длина скатерти и ее влияние на исход выборов

Что касается вбросов и других нарушений, то к тому, как проходили выборы в РСО-Алания, нет претензий у представителей ассоциации «Гражданский контроль», которые присутствовали на избирательных участках в качестве наблюдателей. О том, что они не увидели существенных нарушений в ходе выборов, заявил член совета ассоциации Владимир Самарин.

Напротив, по его мнению, некоторые наблюдатели от разных партий пытались усмотреть криминал в таких мелочах, как «длина и ширина скатерти, накрывающей стол, за которым сидели члены избирательной комиссии». Экспертов от «Гражданского контроля» также удивило слишком большое количество наблюдателей от политических партий и их активность, что, по мнению активистов, мешало работать членам территориальных избирательных комиссий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Единый день голосования

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«Информационная война Запада»

Однако о нарушениях на выборах в парламент Северной Осетии заявляют жители республики, выкладывая в соцсетях видео с избирательных участков, на которых видны попытки вбросов бюллетеней, «карусели», агрессивное поведение избирателей и представителей партий. В избиркоме и среди экспертов есть мнение, что не все видео сняты непосредственно в республике в день выборов.

«Против России ведется полноценная информационная война. Не стоит удивляться тому, что страны Евросоюза проплачивают специально обученным людям в кол-центрах монтаж материалов, дискредитирующих госорганы власти РФ и непосредственно избирательные комиссии в ряде регионов. Это касается не только Северной Осетии. Методика отрабатывается на многих российских регионах, в том числе в Самарской и Калининградской областях, Поволжье», — заявил член совета ассоциации «Гражданский контроль» Олег Иванников.

Нарушения в ходе голосования все-таки были, но, как заявила председатель ЦИК Жанна Моргоева, ряд из них удалось устранить непосредственно в процессе выборов, по другим будут проведены проверки. Так, всего в региональный избирком поступило четыре жалобы. Три из них заявили руководители «Справедливой России». Еще одна жалоба поступила из ЦИК РФ по заявлению члена УИК с правом совещательного голоса от ЛДПР.

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Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования в РСО-Алания проходили 156 избирательных кампаний. Жители республики выбирали депутатов собраний представителей Кировского и Моздокского районов, пяти городских и 82 сельских поселений, депутатов собрания представителей Владикавказа и глав 65 сельских поселений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Но главной из избирательных кампаний были выборы депутатов парламента республики шестого созыва. В них участвовали восемь партий, которые боролись за 70 депутатских мандатов.

По предварительным данным, в законодательный орган Северной Осетии войдут четыре партии: «Единая Россия», набравшая 59,23% голосов избирателей, «Патриоты России» — 15,71%, «Справедливая Россия» — 10,18%, КПРФ — 6,61%. Не удалось пройти в парламент Северной Осетии ЛДПР, партии «Родина», Партия Роста, «Альянсу зеленых».

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