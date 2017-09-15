Президент США Дональд Трамп непоколебимо верит (трудно завершить предложение, которое начинается с этих слов) в силу блефа. Он блефовал, когда заявил, что располагает записями бесед с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми. Президент также утверждал, что он на «100% готов к даче показаний» под присягой в связи с подозрениями о вмешательстве администрации президента в расследование «русского дела». Никто не верит его словам, но, всё-таки, надежда умирает последней, пишет Амитай Этциони в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Поскольку США должны отреагировать на ядерную угрозу со стороны Северной Кореи, Трамп все больше нуждается в Китае, который может сократить поставки нефти в Пхеньян, и тем самым повлиять на динамику этой опасной ситуации. Для того, чтобы подтолкнуть Пекин к необходимым действиям, Трамп заявил в Twitter, что США могут прекратить торговые отношения со всеми странами, которые ведут бизнес с КНДР. Данное заявление очевидно адресовано Китаю — единственному крупному торговому партнёру Северной Кореи.

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Великая Китайская стена

Однако, по мнению автора, Трамп забыл, что в 2016 году объём торговли США с Китаем составил $650 млрд и то, что Китай является для Вашингтона третьим по величине экспортным рынком. Угроза Трампа может негативно сказаться на многих миллионах американских рабочих, производящих продукцию для экспорта в Китай. Слишком уж очевидно, что президент США не только блефует, но и не располагает необходимой компетенцией.

В конечном итоге, блеф отличается от пустых угроз тем, что скрывается под маской правдоподобия. Поэтому, если лидер государства хочет принудить кого-то к каким-то действиям с помощью угроз, надеясь, что эти угрозы не придётся воплощать в жизнь, ему нужно позаботиться о том, чтобы эти угрозы казались правдоподобными. У Трампа не получается достигнуть правдоподобности, каждый следующий очевидный блеф неизбежно ведёт к тому, что все его угрозы не будут восприниматься всерьёз. Не удивительно, что «огонь и ярость» Трампа не очень-то впечатлили Северную Корею.

Трамп требует от Китая слишком многого. Действительно, изменение статус-кво в регионе несёт для Китая большой риск. Китай не хочет столкнуться с многомиллионным потоком беженцев из КНДР и расширением зоны влияния США в непосредственной близости от своих границ.

Тем не менее Трамп действовал так, словно международные отношения строятся в соответствии с этикетом загородного клуба, пишет Этциони, где вы можете кого-то попросить о помощи и вам не смогут отказать, потому что так не принято. Польстить председателю КНР Си Цзиньпину президент США тоже не забыл.

«Я очень уважаю его. Я очень уважаю Китай. Я бы не удивился, если бы мы достигли взаимовыгодного соглашения. Я надеюсь на это», — заявил Трамп.

Памятник героям революции в Пекине

Не достигнув какого-либо результата подобным жестом, США решили перейти к наложению санкций в отношении китайских фирм и граждан КНР, которые имеют деловые отношения с Пхеньяном. Однако санкции могут подействовать только в долгосрочной перспективе, а ситуация на Корейском полуострове развивается стремительно.

По мнению автора статьи, большие требования по отношению к Китаю требуют от США больших уступок. Сначала стоит начать с пряника, прежде чем браться за кнут. На самом деле существует ряд вопросов между Вашингтоном и Пекином, которые США могли бы разрешить малой кровью. Например, американская система ПРО THAAD, недавно развёрнутая США на территории Южной Кореи. Китай обеспокоен тем, что радиолокационная станция THAAD сможет собирать информацию о военных манёврах КНР, и воспрепятствует ответному удару Пекина в случае атаки против Китая. США могли бы убрать THAAD с территории Южной Кореи в обмен на помощь Китая в урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Кроме того, Соединенные Штаты могли бы взять на себя обязательство не размещать свои силы вблизи китайской границы в случае, если обе Кореи всё же объединятся. Вашингтон мог бы также согласиться прекратить ежедневные разведывательные полёты вдоль береговой линии Китая, поскольку подобная практика лишь усугубляет отношения между двумя странами и приносит мало полезной разведывательной информации.

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Можно было бы перечислить и ряд других «пряников». Требовать от Китая, чтобы он повлиял на ядерную программу КНДР — значит требовать слишком многого. Для начала нужны соразмерные уступки. Если данные уступки не приведут к нужному результату, всегда останется возможность для более жёсткого варианта. И если придёт время для выдвижения угроз, Трампу лучше не блефовать, заключает обозреватель The National Interest.