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Президенты США и Турции в ходе телефонного разговора договорились встретиться в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН для «укрепления отношений между странами и региональной безопасности». С целью организации встречи двух лидеров дипломатические ведомства двух стран, засучив рукава, уже взялись за работу. Прежде всего, на стол выложено досье о личных встречах Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Сразу после избрания первого президентом Анкара предпринимала огромные усилия для того, чтобы такая встреча состоялась в Вашингтоне еще до инаугурации Трампа. Не получилось, состоялся только телефонный разговор. После этого один из чиновников из близкого окружения Эрдогана заявил, что тот якобы после этого разговора сказал: «Мы с Трампом поладим!». Когда было объявлено, что на 16 мая 2017 года намечена первая встреча Трампа с Эрдоганом, околоправительственные турецкие СМИ и политологи сразу назвали предстоящий визит Эрдогана в Вашингтон «историческим». Вспомнили, что Трамп был единственным западным лидером, кто поздравил Эрдогана с победой на апрельском референдуме о внесении поправок в Конституцию, согласно которым форма правления в Турции будет изменена на президентскую, а полномочия президента существенно расширены.

Тогда же западногерманское издание Der Spiegel прогнозировало, что Трамп и Эрдоган «обязательно обо всем договорятся». Почему? Оказывается, потому, что при Эрдогане Турция и США при Трампе «становятся всё больше похожи друг на друга», а «Эрдоган уже привел свою страну в то состояние, в которое Трамп ведет свою». В США полстраны после оглашения результатов выборов в ноябре 2016 года были потрясены. «Так же, как в Турции половина населения в середине апреля пережила шок в результате референдума Эрдогана о «президентском режиме», — подчеркивал Der Spiegel. Причем эта 50% параллель видна не только со статической, но и с географической точки зрения: в обеих странах люди, которые теперь полагают, что они оказались словно в дурном сне, живут на побережьях и в крупных городах. Напротив, сельские жители как в США, так и в Турции считают, что пришло их время. В обоих случаях они видят в своих президентах «долгожданных избавителей». Отныне «судьба мира в руках трех лидеров — Трампа, Путина и Эрдогана», самоуверенно писала в этой связи турецкая газета Yeni Safak.

Что же в итоге? Накануне переговоров в Вашингтоне президент Трамп подписал распоряжение о поставках сирийским курдам вооружений, против чего выступала Турция. Сама встреча продолжалась всего 23 минуты. Затем на совместной пресс-конференции стороны только заверили, что они «продолжат вести диалог по основным вопросам двухстороннего сотрудничества». Что же касается основного пункта противоречий между США и Турцией, то по ним прорыва не произошло. США подтвердили свое намерение вооружать отряды сирийских курдов, против чего категорически выступает Турция. Эрдоган подчеркнул, что «никогда не признает союз США с сирийскими курдами». Тень на визит турецкой делегации бросило и то, что у здания посольства Турции в Вашингтоне произошло столкновение между курдскими активистами, выступающими против турецкого руководства, и охранниками Эрдогана. После этого сенатор США Джон Маккейн предложил даже выдворить из США турецкого посла.

Такой ход событий отрезвил Анкару. Уже цитируемая нами турецкая газета Yeni Safak отмечала, что между США и Турцией «обозначился глубокий кризис доверия, усилилось беспокойство, создаваемое действиями США в нашем регионе», что «является результатом реального конфликта, происходящего внутри США». Эрдогану давали понять, что Трамп не контролирует ход событий, а политика США в Ираке и Сирии угрожает Турции и даже «включает план ее разделения». Так делался вывод, что без устранения этих факторов диалог между Анкарой и Вашингтоном не представляется возможным, а Турции нужно готовиться к войне, которая может возникнуть, «когда она почувствует угрозу». Вторая встреча Трампа с Эрдоганом состоялась в начале июля в Гамбурге в формате G20. Она вновь продолжалась чуть более 20 минут в конференц-центре «Мессе». Ее итоги Эрдоган не комментировал. Но после своей встречи и беседы с президентом России Владимиром Путиным он сыграл на контрасте, специально заявил, что «совместные усилия Анкары и Москвы являются четким примером для народов региона и для стран всего мирового сообщества».

Так возникает вопрос о том, чего стоит ждать от третьей встречи Трампа с Эрдоганом, ведь ни по одному пункту серьезных разногласий в американо-турецких отношениях не принято решений. Белый Дом вновь принял очередное решение о поставках оружия сирийским курдам, которые сражаются с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что, как и следовало ожидать, негативно было встречено в Турции. Анкара не без оснований опасается, что поставляемое курдам в Сирии американское оружие будет направлено против нее, хотя США обещают, что оружие будет использовано только в операции по освобождению Ракки от радикалов. Помимо того, Эрдоган раздражен арестом в США бизнесмена ирано-турецкого происхождения Резы Зарраба. Вашингтон обвиняет его в проведении незаконных финансовых операций по трансферу сотен миллионов долларов в пользу иранского правительства и других организаций в обход экономических санкций против Ирана. Анкара же опасается того, что Зарраб может раскрыть нежелательную информацию о коррупционных схемах в правительстве. Также США предъявили обвинения в коррупции некоторых членам кабинета, который в свое время возглавлял Эрдоган.

Что касается ситуации на Ближнем Востоке, то Турция находится в головокружительном дипломатическом круговороте: мечется с Запада на Восток, ищет новых партнеров, идет на политико-дипломатическое сближения с Россией и Ираном на сирийском направлении, что ведет к сильной обеспокоенности внутри НАТО при одновременной утрате позиций Турции в ЕС. «Одно из самых тревожных явлений в ходе сирийской гражданской войны — примирение Турции с Россией и ее сотрудничество с Ираном, — утверждает бывший заместитель министра обороны США Дов Закхейм в Foreign Policy. — Совместная работа Турции и Ирана над сдерживанием сирийской войны — скорее следствие того, что они, по-видимому, трактуют как слабость Америки, а не какого-то всплеска взаимной любви». Турция также проникается такими ощущениями.

Конечно, Эрдоган будет пытаться довести их при встрече с Трампом. Более того, намеченный на 25 сентябре референдум о независимости Иракского Курдистана может стать отправной точкой для начала в регионе нового геополитического процесса, который неизбежно затронет не только Ирак, но и Турцию, Сирию, Иран. Но пожелает ли Трамп услышать и понять Эрдогана или он вновь повергнет его еще одному очень опасному испытанию? Скоро это узнаем.