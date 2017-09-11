Вчера бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили с помощью группы хорошо подготовленных сторонников прорвался через украинских пограничников и спецназ в пункте пропуска «Шегини» на границе Польши и Украины и направился во Львов. Этот прорыв украинской границы бывшим президентом Грузии, бывшим губернатором Одесской области, человеком без гражданства Михаилом Саакашвили означает очень серьезные последствия для Украины. И не только. Произошедшее — очень четкий сигнал от Трампа всем тем, кто имеет уши.

Дыра

Что означает происходящее как с точки зрения внутренней политики Украины, так и с точки зрения глобальной геополитики? Во-первых, Порошенко расписался в собственном бессилии и отсутствии политической воли. Как и Янукович. И это означает политическую смерть Порошенко, потому что развитие событий в таком ключе говорит о том, что никто из политически активной части его оппонентов не будет спокойно ждать очередных выборов. Сделана ставка на досрочные выборы как парламента, так и президента.

Во-вторых, переезд Саакашвили во Львов означает реализацию того сценария, о которым мы писали более года назад, — Львов готовятся сделать столицей галицийской Украины, где, собственно говоря, и будет предпринята попытка реализовать тот вариант неонацистской и необандеровской окраины, который не удалось создать на всей Украине в силу лоскутного характера этого псевдогосударства. На наших глазах происходит раскол Украины не только по линии Киев — Донбасс, но и Киев — Галиция.

Уже понятно, что Львов не выдаст Саакашвили. Это означает, что власть Киева не распространяется уже и на Западную Украину. Это политический распад страны. Львов становится центром притяжения всех антипорошенковских сил — как олигархов, так и политической элиты. При том, что и силового контроля над Львовом у Киева не будет. Соответственно, Львов становится западноукраинским аналогом Донецка и Луганска. Тем самым на Украине создается ситуация троевластия, трех политических центров, что по факту означает распад унитарной Украины.

В-третьих, что наиболее важно — Варшава, а, следовательно, Вашингтон разрешили проезд Саакашвили по территории Польши до границы с Украиной и пересечение им польской границы. То есть за Саакашвили стоят США, и присутствие сладкой парочки Тимошенко — Наливайченко на месте прорыва Саакашвили украинской границы говорит об этом лучше всего.

Данный факт означает, что Трамп сливает необандеровский проект Украины, порожденный клинтонитами. Но так как он не может это сделать прямо, подставив под удар всю внешнюю политику США, то делает это втихаря для большой публики через возвращение Саакашвили. Саакашвили, конечно, может разрушить режим Порошенко, став объединяющим флагом для всех его оппонентов. Он даже может стать следующим президентом. Однако не Украины, а только Галиции, так как большая часть регионов Украины не признает его власть.

В-четвертых, то, что Польша пропустила Саакашвили через свою границу, означает, что у Варшавы есть уже согласованный с Вашингтоном сценарий раздела Украины, так как, чтобы противостоять Германии, Польша должна стать гораздо большей в людском и территориальном плане страной. Раздел Украины с Россией является промежуточной фазой этого проекта.

В-пятых, прорыв Саакашвили означает, что Большая сделка Путина и Трампа работает. Мы это видим по Сирии, а теперь и по Украине. Трамп с Тиллерсоном грамотно, аккуратно, но показательно сливают проект мировой партии войны во главе с Хиллари Клинтон по Украине.

В-шестых, из всего вышеизложенного следует главное — Минский формат с каждым днем становится все менее актуальным, так как он может действовать только при наличии двух переговаривающихся сторон. В условиях, когда Украина исчезает с политической карты мира, ЛДНР остается только брать власть вплоть до Киева или даже дальше на Запад окраины вплоть до границы новой Польши.

В-седьмых, данное событие и грядущий распад украинского необандеровского основанного на откровенной русофобии проекта ставят ряд актуальных вопросов и для официального Минска. В частности — как вести себя по вопросу поставок нефтепродуктов, выработанных из российской нефти, в российские порты — поддержать данное предложение Владимира Путина или отказать ему.

Или — осуждать ли, исходя из необандеровской логики, находящихся уже более девяти месяцев под стражей трех белорусских политологов — Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко под предлогом разжигания межнациональной розни, точно так же, как это делали на Украине в отношении активистов Русского мира, или все же проявить политическую мудрость, понимание новых геополитических реалий и выпустить белорусских активистов Русского мира из минского СИЗО без всякого суда.

Вот, президент Азербайджана Ильхам Алиев, как показывает его довольно оперативная реакция на происходящие в мире события, все понимает правильно — сегодня утром он подписал распоряжение о помиловании блогера Александра Лапшина, экстрадированного из Беларуси 7 февраля текущего года и приговоренного бакинским судом к трем годам лишения свободы. Действительно, прорыв Саакашвили через границу меняет многое, и не только на Украине.