Приватизация

Иван Шилов REGNUM Обзор экономики Украины

У Фонда госимущества Украины этот год, по сравнению с предыдущими, определённо будет успешным. Операция по «втюхиванию» владельцам энергокомпаний не очень-то им и нужных блок-пакетов акций уже принесла государственному бюджету 3 млрд грн. В конце августа «ДТЭК Энерго» Рината Ахметова купила пакеты «Днепрооблэнерго» и «Днепроэнерго», уплатив по совокупности 1,7 млрд грн. Плюс, как мы помним, пакеты ещё трех облэнерго структуры бизнесмена приобрели ещё в середине августа. В итоге только эти конкурсы обеспечили ФГИ выполнение показателей по реализации государственной собственности на целых 17,64% от плана.

Президент Украины Пётр Порошенко в ежегодном послании Верховной раде намекнул, что неплохо было бы в новом политическом сезоне вернуться к рассмотрению законопроекта о рынке с/х земли. «Земельный рынок и приватизация — два надежных способа быстро привлечь в Украину достойный объем инвестиций», — отметил он во время выступления с трибуны парламента. В качестве примера Порошенко призвал ориентироваться на… Эстонию, не замечая, что по ряду параметров (депопуляция, стоимость энергоносителей и коммунальных услуг, потеря российского транзита в украинские порты) Украина, по сути, уже давно стала Эстонией.

Замглавы Фонда госимущества Юрий Никитин в интервью изданию «Новое время» дал свою оценку работе экс-главы ФГИ Игоря Билоуса. Весной тот подал в отставку после того, как премьер-министр Украины Владимир Гройсман дважды прямым текстом предлагал ему это сделать. По мнению Никитина, ошибкой бывшего главы Фонда была сосредоточенность на Одесском припортовом заводе (конечный пункт аммиакопровода «Тольятти — Одесса», собственный терминал перевалки аммиака). «Из-за долга перед Дмитрием Фирташем этот актив достаточно сложный. А компании, которые работают на рынке США, очень чувствительны к подобным моментам. Если у них появляются официальные отношения с человеком под санкциями, на них могут наложить штраф. В любом случае такая сделка крайне рискованна для инвестора», — пояснил он собственное понимание ситуации. В свою очередь, это объясняет, почему нынешнее руководство ФГИ предпочло отложить попытки продать ОПЗ на потом. Из дальнейших слов можно понять, к чему следует готовиться: «Без решения проблемы задолженности продать ОПЗ будет проблематично. Нужно или перевести долг на другую компанию, или чтобы его выкупило государство». По состоянию на март нынешнего года общий долг ОПЗ составлял 340 млн долл., т. е. примерно в три раза больше, чем ФГИ удалось выручить с начала года. Или в 1,7 раза больше его стартовой стоимости во время последней попытки приватизации.

С началом новой сессии парламента в Верховную раду наконец внесли многострадальный закон о приватизации «Укрспирта» (государственный монополист, объединяющий все заводы спиртовой отрасли). Однако пока что у бизнесменов от него глаза на лоб лезут. «В условия приватизации этим законопроектом предлагается прописать запрет покупателям в течение семи лет увеличивать объемы производства, семилетний запрет строительства новых объектов производства, а объем производства директивно определяется Кабмином. И вы это называете рынком?! Я, например, хочу построить новое современное производство, а вы мне это запрещаете. Я нашел рынки сбыта, в том числе на экспорт, а вы мне запрещаете увеличивать объемы производства. В чем тут логика?!» — такую оценку дал законопроекту глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах в ходе круглого стола, посвящённого реформированию спиртовой отрасли.

В свою очередь, советник министра агрополитики Украины Дмитрий Ушенко призвал попросту продать концерн за 5 млрд грн. и выйти тем самым в ноль: «Задолженность по ГП «Укрспирт» составляет миллиард гривен, по концерну — 1, 7 млрд гривен. Общая кредиторская задолженность отрасли признана — 3 млрд грн. с учетом нулевого дохода. В судах висят еще 2 млрд кредиторской задолженности».

Валюта

Прогнозировать что-либо на Украине — штука не слишком благодарная, но вот курс доллара не обманул. Чётко, как по расписанию, он начал расти с последнего дня августа и пока не останавливается. По состоянию на 11 сентября официальный курс американской валюты составляет 26,07 грн./долл. (+0,5 грн. к 31 августа). Евро также вырос, прибавив вдвое больше — 31,44 грн. (+0,96 грн.). Российский рубль укрепляется вслед за мировыми валютами — 0,457 грн. (+0,022 грн.).

В этот раз банкиры поняли — «Началось!». Вначале курс межбанка оторвался от официального, «в обнимку» с которым провёл почти всё лето. Однако затем курс НБУ догнал межбанк, и в результате коррекция на нём даже слегка отстаёт от официального курса: 26,06—26,08 грн./долл. (+0,48 грн.). Чёрный рынок, в свою очередь, оторвался от них обоих: 26,3—26,37 грн./долл. (+1,1—1,17 грн.). Валютный рынок возвращается в привычное состояние.

Тем временем на рынке ждут курса 28—29 грн. за доллар к концу года и 27 грн./долл. к концу сентября. Эксперты напоминают о среднегодовом значении 27,2 грн./долл., заложенном в бюджет. Девальвация позволяет правительству пополнять доходную часть, следовательно, о среднегодовом курсе нельзя попросту забыть. «Укртрансгаз» успешно закачал в ПХГ более 7 млрд кубометров газа? Отлично, значит, курс можно снова опускать.

«В экономике нет дна, на которое может опереться гривна. Ситуация может быть непредсказуемой. Если Нацбанк все-таки будет спасать гривну, то курс будет 28—29 грн./долл. Если же нет, то может быть и 30 грн./долл. в конце года, но что последует за этим, предположить уже сложно», — заявил финансовый эксперт Алексей Кущ в комментарии «Вести-Украина».

Менялы утверждают, что с первым робким изменением официального курса в сторону роста население резко перестало сдавать валюту. Собственно, в этом и причина того, почему на чёрном рынке курс вырос сильнее. Имеющие лишнюю гривну бросились скупать доллар в надежде заработать на быстром росте, однако покупать оказалось почти нечего.

Дефицит валюты оказался не только у менял. «Приватбанк» с 1 сентября ограничил продажу иностранной валюты в онлайн-сервисе «Приват24».

Впрочем, украинцы до сих пор продают банкам больше валюты, чем покупают. В августе сальдо составило почти 194 млн долл., а с начала года разница уже достигла почти 2 млрд долларов.

В НБУ уточнили сумму непогашенных населением валютных кредитов, до сих пор находящихся на балансе банков. Согласно сообщению регулятора, это эквивалент 3 млрд долл. В Нацбанке сетуют, что ни правительство, ни депутаты до сих пор не предложили рабочего механизма, который бы помог урегулировать эти долги. Чем больше проходит времени, тем меньше вероятность их возврата в принципе. А значит, вполне возможно, что в какой-то момент банкам придётся списать их в убытки. Для банковской системы это чревато новой чередой банкротств.

Биткоин на Украине вне закона, однако первые 6 терминалов по его продаже в начале сентября открылись в Киеве. Всего же их собираются открыть до полутора сотен. Объясняется такой парадокс довольно просто: Украина входит в первую пятёрку стран мира по количеству пользователей различных биткоин-кошельков. А значит, и спрос на услуги терминалов будет стабильным.

МВФ

Аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley в очередном обзоре выдвинули предположение, что до конца года Украина всё-таки получит пятый транш МВФ в рамках программы EFF. «В целом мы считаем, что государственная направленность на реформы и готовность сотрудничать с МВФ остаются, хотя в 2018 году они будут больше соперничать с популизмом», — говорится в документе. Впрочем, аналитики отмечают, что решение Фонда будет зависеть от готовности Украины выполнять установленные в меморандуме «маяки» (пенсионная реформа, быстрая приватизация, продолжение внедрения антикоррупционных органов, повышение стоимости газа до 1 октября).

Последний момент, как известно, дискуссионный. Кабмин уже второй месяц доказывает руководству Фонда правильность своего взгляда на методику повышения цен (предполагается проводить такой пересмотр два раза в год и в наиболее выгодные для Украины месяцы, когда стоимость газа на европейских биржах минимальна). В середине сентября у Владимира Гройсмана будет шанс обосновать свою позицию перед первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном: 12—14 сентября он будет с визитом в Киеве. В пресс-службе Фонда также сообщают, что вместе с ним прибудет техническая миссия МВФ.

Вернее всего, в течение этой осени таких миссий будет целых три. Фокус внимания — бюджет Украины на будущий год и пенсионная реформа.

Исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко также уверен в том, что транш будет, однако свою уверенность он обосновал очень остроумно. «Я думаю, что речь идёт, если я не ошибаюсь, то больше, чем о 1,5 млрд долл. Не надо забывать, что до конца года мы ещё должны 1 млрд долл. вернуть МВФ, и это может быть неплохим аргументом, чтобы получить от них средства», — пояснил он в комментарии информагентству УНН.

А вот главный экономист Dragon Capital Елена Белан считает, что транш могут отложить и до 2018 года, что «…повлечет за собой задержку бюджетного финансирования от других международных организаций в сумме около 1 млрд долл.», — сообщила она на запрос информагентства УНИАН.

Её оценка коррелирует с ожиданиями в Нацбанке. Вернее, правильным будет сказать, что в НБУ как раз ничего не ждут из-за очень неопределённой ситуации в финансовом блоке правительства. «У нас нет понимания, будет ли транш в этом году. При этом миссия будет, когда в НБУ нет нового председателя, и сейчас могут на время отстранить министра финансов [ещё 18 июля суд по обращению Генпрокуратуры инициировал проведение налоговой проверки в отношении главы Минфина Александра Данилюка за 1998—2016 годы по подозрению в неуплате налогов — Ред]», — приводит УНИАН слова своего источника в НБУ. По сути, директору-распорядителю и техническим миссиям будет не с кем предметно общаться.

«Я очень хочу, чтобы наша шестая программа с МВФ была полностью реализованной и стала последней. Украина с ее потенциалом может и должна стать экономически и финансово самодостаточной», — такое неожиданное заявление сделал сам Александр Данилюк. Ранее глава Минфина считался одним из МВФ-оптимистов и приветствовал любую активизацию сотрудничества с этой организацией.

Директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко, комментируя слова министра финансов, предположил, что такая позиция может быть отражением невидимой борьбы по поводу дальнейшего сотрудничества с Фондом. «Учитывая зависимость МВФ от Белого дома, который шантажирует нашу власть кредитами, и возникла ситуация с заявлением министра финансов Украины. Она касается возможного прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом. Тут очень просто — часть наших «горячих голов» предлагает решить ситуацию по «хорватскому сценарию» [речь о событиях 1995 года, когда руководство Хорватии пошло на крайне жёсткие меры в отношении самопровозглашённой Сербской Краины и в течение 3—4 дней взяло её территорию под свой контроль — Ред], но другая часть прекрасно понимает, что это приведет к разрыву программы сотрудничества. То есть выделение следующего транша зависит от стабильности на Донбассе. Так экономика переплетается с политикой».

Одним из сторонников жёсткого варианта является секретарь СНБО Александр Турчинов, публично призвавший руководство Украины «к новому формату защиты от гибридной войны» в начале сентября.

Топливо

По состоянию на 10 сентября за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 24,57 грн. (с 24 августа цена не изменилась, +0,85 грн. с начала года), за литр А-92 — 23,82 грн. (цена не изменилась, +0,76 грн. с начала года). Стоимость дизтоплива также не изменилась — 21,9 грн./л (+0,01 грн., +0,58 грн. с начала года). Стоит отметить, что в указанных пределах цены держатся не просто с 24 августа, а с начала августа. Однако всему хорошему приходит конец, на столь низком уровне цены будут держаться не больше пары недель.

Первую причину мы уж видели. За последние 10 дней официальный курс подрос на 0,51 грн. Если руководствоваться известной формулой директора специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадия Рябцева для топливного рынка Украины, то такая коррекция курса даёт +0,3 грн./л к средней розничной стоимости топлива. Поэтому как только сети АЗС начнут закупать бензин и дизтопливо по новому курсу, розница сразу же отреагирует. Сдерживающими факторами могут быть только соображения конкуренции и предусмотрительность: возможно, кто-то из руководителей сетей за лето успел скопить валютную «подушку», за счёт которой теперь некоторое время сможет удерживать цены.

Второй фактор от Украины не зависит. С 1 сентября Россия и Белоруссия увеличили экспортные пошлины на нефтепродукты, вывозимые за пределы ЕАЭС: на товарные бензины и дизтопливо — на 2,9 долл./т, на прямогонный бензин — на 5,3 долл./т. Впрочем, от эффекта пошлин цена литра вырастет ненамного, примерно на 0,06−0,07 грн.

Первый звоночек уже прозвучал — нефтепродукты дорожают в мелком опте. Так, на бензины А-92 и А-95 цены выросли на 0,22 и 0,25 грн., до 22,23 и 23,17 грн./л соответственно. Цена дизтоплива также выросла, хотя и меньше (+0,05 грн./л, до 19,32 грн./л)

Зато, как и предсказывали эксперты, стоимость автогаза пошла на убыль. Сегодня его средняя стоимость на заправках 15,8 грн./л, т. е. он всё еще стоит на 4 грн дороже, чем до подорожания. Впрочем, Украинская энергетическая биржа призывает ещё немного потерпеть. Согласно её сообщению, стоимость СПБТ на последних торгах снизилась с 27,8 тыс. грн./т до 21,7 тыс. грн. Это лишь немногим больше, чем пропан-бутановая смесь стоила в крупном опте до своего рекордного августовского рывка (19—19,5 тыс. грн.).

Разное

Украинский аналитический центр опубликовал платёжный баланс Украины за январь — июль 2017 года. Согласно этим данным, есть только два источника притока валюты на Украину: внешняя торговля услугами (прежде всего, плата за транзит российского природного газа в Европу) и частные валютные переводы. Только по этим видам операций за 7 месяцев сальдо было положительным: +1,072 и +4,648 млрд долл. соответственно. По остальным операциям (внешняя торговля товарами, доход от зарубежных инвестиций) Украина в минусе на 7,88 млрд долл. Итого, соответственно, — 2,16 млрд долл. Впрочем, сводный платёжный баланс вышел положительным (+0,764 млрд долл.) за счёт прямых иностранных и долговых инвестиций.

Впрочем, с инвестициями как раз не всё в порядке. Госстат Украины сообщает, что в сравнении с январём — июнем прошлого года ПИИ уменьшились в 1,9 раза (2,343 млрд грн.), т. е. менее 100 млн долл.

В случае, если Украина согласится на размещение миротворцев ООН в Донбассе, ей придётся думать, где искать на это 1 млрд долл. в год. Такова цена войны со своими же гражданами. Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в эфире телеканала «112.Украина» назвал такую сумму, подчеркнув, что это приблизительная оценка: «…Это должны подсчитать генеральный секретарь или его службы секретариата ООН. Предварительные, я слышал такие оценки, что это будет не менее 1 миллиарда долларов в год, но я ещё раз говорю, я не специалист, это должны сделать люди, которые это делают регулярно».