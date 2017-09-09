Если на федеральных выборах в 2013 г. три парламентские партии, представляющие в ФРГ левый политический спектр, получили немного менее 42% голосов, последние предвыборные опросы этого года показывают, что даже подобной цифры сообща они могут и не достигнуть. В то же время сложившееся уже многие годы соотношение сил внутри немецкого левого движения (очевидное лидерство социал-демократов и борьба за вторую позицию между посткоммунистами из партии «Левые» и экологистами) сохраняет свою незыблемую актуальность.

Diariolasamericas.com Социал-демократическая партия Германии (СДПГ)

Получив в 2013 г. на выборах в Бундестаг 25,7% голосов избирателей и согласившись стать младшим правительственным партнёром в коалиции с ХДС/ХСС, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) так и не сумела выйти из системного политического кризиса, в котором ныне пребывает левоцентризм, не в одной, впрочем, только Германии. СДПГ, без сомнения, остаётся второй «народной партией»; в её ряды входят около 450 тысяч членов, социал-демократы возглавляют правительства семи земель.

Однако старейшая партия Германии, ведущая свою историю аж с 1863 г., давно потеряла политический динамизм. И четырёхлетнее пребывание социал-демократов в кабинете Ангелы Меркель, сегодня это очевидно, популярности эсдекам не добавило. Ещё до начала предвыборной кампании казалось, что сыграет ставка на кандидата в канцлеры и новоявленного председателя СДПГ Мартина Шульца. Но неплохой оратор, бывший глава Европейского парламента, 62-летний Шульц в глазах избирателей всё-таки заметно уступает действующему канцлеру. И только что прошедшие между ним и А. Меркель теледебаты это отставание лишь подтвердили. Последние опросы показывают, что СДПГ продолжает заметно уступать правоцентристскому блоку и на сегодня вправе рассчитывать лишь на 24% голосов.

CDUCSU-Bundestagsfraktion Союз ХДС/ХСС

Но «электоральный застой» ведущей левой партии пока что никак не помогает её главным оппонентам на левом фланге политической жизни ФРГ. В борьбе за общее третье место на выборах и статус второй по влиянию левой партии в Бундестаге участвуют «Левые» (в 2013 г. они получили 8,6% голосов) и «Союз-90 — Зелёные» (7,3% четыре года назад). Экологисты в период канцлерства Герхарда Шрёдера входили в федеральное правительство. Сегодня и «Левые», и «зелёные» имеют опыт правительственной деятельности на уровне различных регионов Германии. Более того, в Баден-Вюртемберге земельное правительство возглавляет политик-экологист, тогда как в Тюрингии коалиционным кабинетом руководит представитель «Левых».

Но всё-таки, выступая в 2013—2017 гг. в качестве парламентской оппозиции, ни одни, ни другие великих дивидендов у избирателей, похоже, не собрали. Предвыборные опросы показывают, что рейтинг популярности «Левых» достигает 8—9 пунктов, «Зелёные» сейчас им чуть уступают. Но всё это весьма близко к показателям четырёхлетней давности. Но гипотетическая «красно-красно-зелёная» коалиция после сентябрьских выборов маловероятна не только в силу цифрового отставания партий левого спектра от их более правых соперников. Её малая вероятность определяется ещё сохраняющимися серьёзными политическими противоречиями внутри левого «трио», особенно по вопросам международной политики.

Norbert Aepli Бундестаг, ФРГ

Разумеется, есть и общие моменты: стремление к большей социальной справедливости, обязательства поддержки наиболее уязвимых слоёв, готовность повысить налоги на наиболее обеспеченную часть немецких граждан. Одним из «фаровых» лозунгов электоральной программы СДПГ, в частности, является необходимость снижения налогов для лиц с низким достатком. Социал-демократы обещают также не допустить снижения пенсий и повышения военных расходов.

В свою очередь, социальная тематика традиционно занимает центральное место в избирательной кампании «Левых». Одна из ведущих фигур этой кампании Сара Вагенкнехт заявляет: «Мы хотим изменить основные направления политики в этой стране». Радикальные левые ставят вопрос о заметном повышении максимальной ставки налогов для богачей (в частности, с миллионеров эта партия предлагает брать налог в три четверти доходов). «Левые» выступают за повышение минимальной почасовой зарплаты до 12 евро, возвращение к пенсионному возрасту в 65 лет, они обещают увеличить персонал в сфере здравоохранения сразу на 160 тысяч мест и добиваться бесплатного образования на всех уровнях — от яслей до университетов.

У «Союза-90 — Зелёных», естественно, на первом месте природоохранительная тематика. В предвыборной платформе этой партии говорится о необходимости «решительной защиты климата», что, с точки зрения немецких экологистов, означает необходимость закрытия «грязных» угольных электростанций и прекращение производства энергии из каменного угля. Также важную роль в кампании «зелёных», как обычно, играют вопросы защиты гражданских прав иммигрантов и различных меньшинств.

Arne Müseler Лидер СДПГ Зигмар Габриэль

Между партиями левого спектра сохраняются глубинные противоречия по внешнеполитической тематике. Пацифизм, критика порядков в ЕС и антиатлантизм «Левых», и на сей раз верных своему давнему тезису о необходимости самороспуска НАТО, наталкиваются на атлантизм социал-демократов и еврофедерализм «Союза-90 — Зелёных». Немаловажным представляется различия подходов в левом лагере по «российскому» вопросу. Если «Левые» последовательно выступают против логики санкций по отношению к Москве, за что в германской прессе получили «замечательный» для нашего уха эпитет «путинопонимателей», то социал-демократы внутри «Большой коалиции» занимают, очевидно, более разумные и рациональные позиции в отношении развития связей с РФ. Например, вице-канцлер и шеф немецкой дипломатии Зигмар Габриэль недавно отметил, что новые санкции, введённые Вашингтоном против России, «преследуют экономические интересы, и мы думаем, что это неприемлемо». Наоборот, «зелёные» стоят за ужесточение санкций. Один из их лидеров Джем Оздемир утверждает: «Президент России Владимир Путин со всей очевидностью угрожает Западу и западным ценностям»…

Возможно, эти стратегические противоречия по «международному досье» и можно было как-то преодолеть, если бы перед «красными» и «зелёными» после 24 сентября реально маячила перспектива абсолютного большинства мандатов в Бундестаге. Но попадание в новый состав нижней палаты германского парламента свободных демократов и «Альтернативы для Германии» делает эту опцию практически неосуществимой.