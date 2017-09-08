В прошлом материале «К чему приговорил БРИКС Украину?», мы остановились на том, что инициатива России по вводу миротворческих сил ООН на линию разделения противостоящих друг другу сторон гражданского конфликта на Украине может резко изменить ситуацию вокруг этой страны. Однако это только часть правды. Другая, гораздо более важная ее часть состоит в том, что реализация этой инициативы позволит серьезно разрядить российско-европейские отношения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Надежд на это тем больше, что, по сути, к мнению Москвы о том, что гражданский конфликт на Украине пора заканчивать, присоединилась Германия, олицетворяющая в данном случае всю Европу. И так как за последние три дня никаких опровержений немецких заявлений со стороны Франции и крупных европейских чиновников не последовало, даже противникам России приходится признать, что Европа созрела для разморозки отношений.

За прошедшие дни со стороны Германии был сделан целый ряд заявлений по вопросу прекращения конфликта на Украине и поддержке инициативы Владимира Путина. Так, 5 сентября глава МИД Германии Зигмар Габриэль выступил за отмену санкций против России по мере установления перемирия в Донбассе и отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения. «Нет смысла ждать того, что только когда Минское соглашение будет выполнено, мы снимем санкции», — заявил глава МИД Германии во время внешнеполитического форума, организованного социал-демократами в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания.

По его словам, отмена санкций и помощь в восстановлении востока Украины могут быть предоставлены «в качестве вознаграждения» после установления перемирия в Донбассе и отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Поддержал Зигмар Габриэль и инициативу России о размещении на линии соприкосновения сторон в Донбассе миротворцев ООН. Немаловажен и тезис Габриэля о том, что эти шаги ЕС могли бы стать исходным пунктом для проведения новой политики разрядки в отношении России. Как заявил Габриэль в эфире телеканала N-TV, европейские страны не должны эту возможность упустить: «Было бы хорошо, если бы мы начали говорить о новой форме разрядки и восточной политики в Германии и Европе».

В этот же день кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц в ходе встречи с ведущими блогерами страны заявил, что Берлину необходимо построить «разумные отношения» с Москвой: «Россия является членом Совбеза ООН, обладающим правом вето, поэтому нам надо построить разумные отношения с Россией», — заявил Шульц, добавив при этом, что «разумные отношения с Россией не означают, что мы должны считать правильным все, что делает Путин». Напомню, что ранее Шульц назвал принадлежность Крыма России свершившимся фактом.

Уже 6 сентября на открытии международной конференции по контролю над обычными вооружениями глава МИД Германии Габриэль заявил о том, что Европа должна внести вклад в восстановление востока Украины после установления режима прекращения огня и выступил за отправку миротворческой миссии в Донбасс, подчеркнув, что было бы неправильным игнорировать данное предложение. В связи с этим Габриэль заявил, что «Европа должна предложить внести свой вклад в восстановление востока Украины». Тем самым глава МИД Германии второй раз за двое суток поддержал российское предложение по миротворцам.

6 сентября предложение России о миротворческой миссии ООН на Украине поддержала и заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер. По ее мнению, это является шагом к снятию санкций, однако полная отмена возможна только после реализации Минских соглашений. Она также отметила, что Берлин «принципиально приветствует» предложение президента России Владимира Путина по миротворцам.

В Европе прекрасно осознают, что любые миротворцы могут размещаться в точке соприкосновения конфликтующих сторон с согласия этих конфликтующих сторон. Россия не является стороной этого конфликта на юго-востоке Украины. Поэтому за поддержкой российского предложения стоит четкое понимание и тех последствий — либо реальная федерализация, либо распад Украины, к которым оно приведет. И если раньше Германия была против таких жестких сценариев будущего окраины (кстати, оба сценария полностью устраивают Россию, вопрос только во временных сроках), то теперь она вынуждена их поддержать.

О том, что в отношениях России и Европы может наступить разрядка, свидетельствуют и слова покидающего Россию посла ЕС в нашей стране Вигаудаса Ушацкаса, который 6 сентября заявил, что Брюссель и Москва вошли в новый этап отношений, и хотя разногласия все еще сохраняются, но намечаются и точки соприкосновения.

Без сомнений, высказывания немецких и европейских политиков означают начало нового тренда в европейской политике относительно гражданской войны на Украине. Однако это знаковое изменение в позиции Германии не только по Украине, но и в целом — по отношению к России. Почему такое стало возможным?

Дело в том, что в силу целого ряда событий — это и Брексит, и отвязка швейцарского франка от евро, и новая политика Трампа, и последние санкции Конгресса США в отношении России, и продолжающий развиваться миграционный кризис, а главное — а) недостаток экономических ресурсов и б) фронда восточноевропейских стран — членов ЕС, вырывающихся из-под немецкого влияния, поставили перед Евросоюзом целый ряд серьезных стратегических вызовов, которые требуют своего ответа.

Чтобы решить имеющиеся проблемы, Европе сначала надо сбросить политический балласт, то есть отбросить все лишнее и ненужное, что будет только сковывать маневренность при принятии новых и очень жестких решений. И Украина, и санкции в отношении России как раз относятся к этому весьма мешающему ЕС политическому балласту. Сегодня, на фоне обозначенных проблем, Европа нуждается в сотрудничестве с Россией просто ради того, чтобы сохранить свою субъектность.

Что такое для политических и экономических элит Европы проблема гражданской войны на нищей Украине перед угрозой распада нынешней модели интеграции Евросоюза и перехода к двухуровневой структуре ЕС? — Это ноль, пустота, так как шансов на беспроблемный развод стран ЕС, на самом деле, очень немного. И если даже допустить это как хороший вариант, то когда придет дело европейских стран в индивидуальном порядке начать наводить порядок с мигрантами, то нет никаких гарантий, что европейские города не превратятся в пылающие факелы насилия.

Есть и еще один нюанс, почему стала возможна новая «восточная политика» Германии, который связан уже с личными интересами. Дело, как всегда, в Польше, которая под влиянием пряников от Трампа в духе басни Крылова «Лиса и ворона» немного потеряла берега и забыла о своей совсем недавней истории. Похоже, в Германии правильно поняли происходящие на своих восточных границах тенденции и не будут мудрствовать лукаво и искать новые формулы борьбы с активизировавшейся польщизной. И тут без поддержки Москвы никак не обойтись.

На фоне такого рода политических проблем, энергетическая безопасность, включая бесперебойные поставки газа и нефти, становится главной проблемой Германии в ближайшие годы, так как если к политическому кризису добавится еще и энергетический, то элиты страны будут сметены гораздо дальше, чем на свои загородные дачи, а приход национально ориентированных сил в виде левых, Альтернативы для Германии и некоторых других к власти будет предопределен, после чего о НАТО и ЕС в нынешнем и даже будущем виде придется просто забыть.

Поэтому Германия и начинает вести себя правильно. Если начнется европейский Армагеддон, то базы США (НАТО) станут прибежищем и опорными базами исламских боевиков, которых уже в достаточном количестве завезли в страны ЕС, а единственной силой, которая поможет европейским странам справиться с террором и насилием, как ни странно, могут быть только миротворческие войска России. Но это решение, несомненно, Москве надо будет тысячу раз взвесить. Так как Европу и ту же Германию мы спасали уже десятки раз, а вот примеров реального и равноправного политического и экономического взаимодействия пока слишком мало, чтобы можно было говорить об однозначности такого шага со стороны России — «братушек» нам уже хватило за глаза.