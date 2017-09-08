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МИД Польши прокомментировал принятый Верховной радой Украины новый закон об образовании. Напомним, что в нем устанавливаются более жесткие требования к языку обучения. Так, статья 7 предполагает, что «лицам, которые принадлежат к коренным народам и национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение на родном языке наряду с украинским языком в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования». Но не в вузах и лицеях. При этом «в учреждениях образования, согласно образовательной программе, могут преподаваться одна или несколько дисциплин двумя и более языками — государственным языком, английским, другими официальными языками Европейского союза».

В заявлении польского дипломатического ведомства указывается, что МИД с самого начала отслеживал процесс прохождения законопроекта об образовании, этот вопрос поднимался на заседании консультативной комиссии по делам образования национальных меньшинств в апреле 2017 года и встречах посла Польши с представителями министерства образования Украины. «Украинская сторона последовательно заявляла, что целью закона, принятого в итоге 5 сентября, не является вытеснение языков национальных меньшинств, — говорится в комментарии. — МИД Польши будет внимательно наблюдать за процессом внедрения закона в жизнь и примет все необходимые меры, чтобы обеспечить полякам на Украине доступ к обучению на польском языке. Мы убеждены, что украинская сторона будет придерживаться обязательств относительно проведения консультаций с нами касательно возможных нормативных актов по употреблению языков национальных меньшинств».

Эта позиция была воспринята с недоумением потомками кресовяков и некоторыми публицистами. Как ранее заявил в интервью католической радиостанции Radio Maryja глава Центра восточноевропейских исследований Католического университета Люблина профессор Влодзимеж Осадчий, ликвидация образования на национальных языках — это сознательный удар и по польскому населению на Украине, что требует решительного ответа польских властей. «Навязывание лишь одной языковой опции стране, которая разделена цивилизационно — и этот раздел восходит не только к итогам семидесяти лет правления коммунистов, ситуация более запутанная и глубже находится — свидетельствует о том, что это путь в никуда», — подчеркнул профессор, напомнив, что в Польше государство финансирует школы и лицеи для украинцев, в которых обучение ведется на украинском языке.

Примирительные слова дипломатического ведомства тем более вызывают критику в Польше, что прозвучали они на фоне крайне жестких заявлений правительства Венгрии. Так, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто назвал действия Украины «ударом ножом в спину». Сийярто рассказал, что Будапешт за последние месяцы несколько раз выходил на Киев и давал понять о своей серьезной озабоченности. Закон об образовании, названный министром «постыдным», не только ставит под угрозу работу большинства школ Закарпатья и «нарушает интересы 150-тысячного венгерского меньшинства», однако тем самым Украина игнорирует международные обязательства. Соответственно, венгерское правительство намерено вести наступление на всех возможных европейских форумах, чтобы новые правила вообще бы не вступили в силу.

Против решения депутатов выступили и в самом Закарпатье. Лидеры закарпатских венгерских организаций — председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Василий Брензович, председатель Закарпатского венгроязычных педагогического общества Илдика Орос и председатель Демократического союза венгров Украины Ласло Зубанич — обратились с открытой петицией к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой не подписывать закон. А глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль назвал его противоречащим Европейской хартии региональных языков. «Абсолютное большинство депутатов, которые голосовали за новый закон, не являются выходцами из многонациональных регионов, поэтому не понимают их специфику», — отметил Москаль.

В МИД Румынии заявили, что «с беспокойством» встретили новость об украинской реформе образования: «О необходимости соблюдения международных норм румынская сторона всегда указывала в диалоге с украинской стороной в вопросах продвижения и защиты прав лиц, принадлежащих к румынскому национальному меньшинству на Украине. В этом смысле тема образования на родном языке для этнических румын из Украины станет приоритетной в повестке дня государственного секретаря Виктора Микулы, который посетит Киев на следующей неделе именно для того, чтобы обсудить вопросы, касающиеся румынского меньшинства на Украине. Выражаем ожидания, что права лиц, принадлежащих к румынскому меньшинству на Украине, будут сохранены, подчеркиваем постоянную заботу румынской власти относительно этой проблемы». О неконституционности нового закона об образовании также говорится в письме румынского сообщества Черновицкой области, направленного Порошенко.

С чем связан примирительный и мягкий тон Варшавы на фоне резких комментариев Будапешта и Бухареста, ведь обычно именно Польша остро и бескомпромиссно реагировала на любые попытки ущемления интересов Полонии? Разная ситуация. Венгры на Украине сосредоточены в Закарпатской области, румыны — на Буковине. И венгерская, и румынские общины поддерживают тесные контакты с историческими родинами, которые в ответ стремятся сохранить национальную и культурную идентичность своих земляков, работают на государственном уровне. В отношении разбросанной польской общины на Украине припомнить такое же отношение к ней со стороны Варшавы затруднительно, проблемы украинской Полонии редко освещаются в польских средствах массовой информации, молчат и политики. Заявления разве что делаются в случае вандализма в отношении памятников полякам.

Варшава молчит потому, что ситуация на Украине и так работает на Польшу. Украина стала донором для польской экономики и сферы образования. Украинцы массово мигрируют в Польшу, по оценке польских экспертов, такая ситуация продлится еще, как минимум, пять-десять лет. Более того, если раньше выезд на работу или учебу был характерен, скорее, для Западной Украины, то сейчас к ней подтягивается Восточная. Как замечает черкасский портал «Вечірні Черкаси», в области увеличивается количество школ, где изучают польский язык. По словам бывшего руководителя отдела образования Тальновского района Черкасской области Владимира Синегуба, учить польский заставляет жизнь: «Спрос рождает предложение. Со временем польский может заменить русский».

Этому способствует и Киев, ведь перевод лицеев и институтов на украинский язык обучения понизит качество образовательного процесса — нужно переводить не только учебники, но и сопутствующую литературу, а когда еще это случится и будут ли на то гроши. Таким образом, Варшава получает то, что ей надо — украинцы-гастарбайтеры сами и за свои деньги учат на Украине польский язык, облегчая жизнь польским бизнесменам, а талантливая молодежь овладевает продвинутым уровнем, чтобы получить возможность поступить в польские вузы, в то время как украинская экономика, образование и наука деградируют не по дням, а по часам.