В последнее время нередко можно столкнуться со случаями освящения объектов, не совсем традиционных для религиозной культуры, будь то светофор или серверы сайта. Фотограф Иван Пушкин, автор проекта Sacred, обратил внимание на такую тенденцию и сделал фотокаталог подобных объектов, освященных церковью и государством. Корреспондент ИА REGNUM пообщался с фотографом и узнал подробнее о проекте.

Иван Пушкин RT-2PM2 «Тополь-М» (межконтинентальная баллистическая ракета), Серпухов

«Освящение разнообразных мест и предметов в народной славянской культуре было универсальным способом наделения их сверхъестественными охранительными и очистительными свойствами, а также отделения сакрального пространства от обыденного. Об особой чувствительности современного российского общества к подобным вопросам разграничения говорит то количество резонансных случаев, регулярно возникающих в российских массмедиа и связанных с судебными преследованиями людей, тем или иным способом нарушивших эти границы, — рассказывает Иван Пушкин.

Проект Sacred — это попытка рассмотреть их более пристально через составление своеобразного каталога «нетрадиционных» для церковной культуры сооружений и материальных объектов, которые были официально освящены за последние несколько лет, о чем сообщалось в региональных и федеральных СМИ. Через поиск и документацию таких мест, которые, с одной стороны, являются достижениями рациональной мысли человека либо атрибутами современного государственного устройства, а с другой, превращаются в объекты религиозно-магического ритуала, я хочу обратить внимание на последствия общего мировоззренческого кризиса, а также постсоветского идеологического вакуума, попытки заполнить который с помощью обращения к архаической «традиции» приводят к парадоксальному смешению взаимоисключающих типов мышления и зарождают в нас глобальную растерянность перед сегодняшним днем».

Иван Пушкин Пешеходный перекрёсток на улице Победы, Клин

Впервые фотоаппарат я взял лет в пятнадцать по совершенной, можно сказать, банальности — хотелось законспектировать первое в своей осознанной жизни путешествие, небольшой автобусный тур в Европу с родителями. То была дешёвая плёночная «мыльница» от кого-то из знакомых, однако дело оказалось увлекательным, и спустя 3−4 года экспериментов, набивания рук и глаз, это хобби превратилось в ремесло, люди вдруг стали платить, чтобы я изображал их красиво. Впрочем, использовать фотографию в качестве средства художественного выражения некоей идеи я начал гораздо позже — пару лет назад, когда открыл для себя таких художников, как Джефф Уолл, Томас Руфф, Хироши Сугимото, и решил изменить вектор своей деятельности. С той поры меня увлекла мысль, что фотография — не столько изображение, сколько история, стоящая за ним, и процесс наблюдения и осмысления порою гораздо интереснее процесса любования (хотя и не исключает его), самое интересное всегда происходит в зазоре между картинкой и глазом.

Иван Пушкин Парк развлечений, Лобня

Скорее всего, проект родился из того чувства растерянности перед современным миром, которое то и дело возникает, когда я слышу о каком-то свершившимся где-нибудь очередном абсурдном событии. Станислав Лем писал, что только искусство способно примирить нас с миром, и мне кажется, через него можно попытаться немного преодолеть этот абсурд бытия. Последние годы градус иррациональности в обществе нарастает, и все популярнее и обыденнее становятся разнообразные архаические практики, накладывающиеся, смешивающиеся и вытесняющие те достижения мысли и цивилизации, к которым, казалось бы, мы пришли за прошедшие века.

Иван Пушкин Мильский вертолётный завод, Люберцы

Я искал (по новостным статьям) разнообразные объекты, которые бы были, с одной стороны, плодом достижения современной науки и культуры (ракеты, атомные электростанции, научно-технические центры и т.д.), с другой, все они стали предметами религиозно-магического ритуала. Многие народы, в том числе славянские, в древности освящали вещи и места, чтобы придать им разные сверхъестественные свойства. В какой-то момент подобные практики остались исключительно внутри религиозного пространства, но сейчас едва ли не каждую неделю можно услышать в СМИ, как в очередном городе освятили новый светофор, чтобы повысить его безопасность, или завод, чтобы увеличить продуктивность, таким образом это становится частью нашей новой общей культуры.

Сложно ответить. В том виде, в котором он существует сейчас, его можно было бы продолжать долго, так как количество объектов с каждым днем только увеличивается, но я не ставил перед собой задачу составить полный архив. Возможно, в будущем получится выпустить проект в виде книги.

Сейчас в портфолио есть несколько проектов на разных стадиях работы. Из последних, наверное, наиболее завершённых, проект «Пейзажи». Он также связан с архаическими пластами современного российского общества, как и проект Sacred. В нем я стараюсь поговорить о нынешней национально-патриотической мифологии и ее проявлениях в окружающем ландшафте, я собираю фрагменты историко-военных парков, государственных фестивалей, своеобразных кустарных народных музеев и другие разнообразные фрагменты действительности и переношу их в эдакий идеализированный мир искусства, где они были бы таким образом нейтрализованы. С каждым новым проектом я стараюсь заново переосмыслить свои отношения с фотографией. Это сложный процесс, порою заводящий в тупик, но и дающий стимул к творческому развитию.