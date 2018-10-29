Новый закон Тюменской области «О масштабном инвестиционном проекте, реализуемом в целях защиты прав и законных интересов пострадавших участников строительства многоквартирных домов», попал под пристальное внимание активистов Общероссийского народного фронта. По их мнению, в документе есть некоторые признаки того, что чиновники решают проблемы своих кресел, а не дольщиков. Людей, не дождавшихся своего жилья в назначенные сроки, могут обмануть второй раз. Общественники вместе с корреспондентом ИА REGNUM отметили несколько странностей в принятии скороспелого документа и в его статьях.

Иван Шилов ИА REGNUM Долевое строительство

Закон был принят под инвестора?

Первое, что смущает — реактивная скорость принятия законопроекта. Комитетом по экономической политике и природопользованию Тюменской областной думы он был внесён 31 августа. Инициатором выступило региональное правительство. А приняли его уже 5 сентября заочным голосованием.

Напомним, согласно данному закону правительство Тюменской области выбирает инвестора, который предоставит обманутым дольщикам готовые квартиры. Дольщики передоверяют свои права правительству региона. Инвестору региональные власти взамен предоставленных квартир обязуются выделить в аренду без проведения торгов земельный участок площадью 141 га, расположенный в районе деревни Комарова Московского муниципального образования Тюменского района. Там он сможет построить жилой микрорайон и продавать в нём квартиры по рыночной цене. Кроме того, инвестору законом обеспечено предоставление за счёт средств областного бюджета субсидии в размере не более 870 млн рублей в год. А также установление «ежегодной арендной платы за земельные участки в размере, равном одному рублю за квадратный метр площади земельных участков на срок действия договора аренды».

Законопроект внесли 31 августа. При этом за месяц, 1 августа, на тюменском портале Dom72.ru появилась статья, и в ней были практически названы инвесторы, которых по закону должны избирать на конкурсной основе.

В законе указано решение проблем 250 тюменских дольщиков шести незавершенных объектов. А именно жилые дома в Тюмени на пересечениях улиц Ленина — Кирова и Герцена — Дзержинского застройщика ООО «Проектно-строительная компания «Континент», признанного решением Арбитражного суда Тюменской области от 16 марта 2016 года банкротом. Кроме того, многоквартирник в Тюменском районе в посёлке Новотарманский, который возводит жилищно-строительный кооператив (ЖСК) «Солнечный». Ранее застройщиком было ОАО «Инвестиционная финансовая строительная компания (ИФСК) «Домостроитель», которое находится на стадии банкротства. Также в числе проблемных объектов значится жилой дом в посёлке Богандинский застройщика ООО «ЛюМаксИнжиниринг», признанного банкротом, в отношении директора компании заведено уголовное дело. Плюс к этому проблемными считаются два многоквартирных дома в посёлке Переваловском Тюменского района, которые возводит жилищно-строительный кооператив «Перевалово», близкий к банкротству.

Начальник управления жилищной политики главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев 1 августа сообщил порталу Dom72.ru, что на контроле главного управления строительства находится восемь незавершенных жилых домов. С некоторыми решается вопрос на разрешение на ввод жилья, проработаны дорожные карты строительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стройка

По дому ОАО «ИФСК «Домостроитель» при содействии правительства области права застройщика на объект переданы созданному самими дольщиками ЖСК «Солнечный». Им ещё в июле был предложен вариант предоставления готового жилья от ОАО «Тюменская домостроительная компания» взамен предоставления данной компании земельного участка. По «ЖСК «Перевалово» тогда же рассматривался вариант предоставления гражданам готового жилья ОАО «Тюменская домостроительная компания» взамен предоставления компании земельного участка.

Напомним, статья на портале Dom72.ru вышла 1 августа, а закон принят 5 сентября. Получается, инвестор — ОАО «Тюменская домостроительная компания» — был намечен заранее, еще за месяц до заочного единогласного решения депутатов Тюменской областной думы?

«Получается, что вместо покупки квартир обманутым дольщикам деньги сливаются в сомнительную схему. Чиновникам, согласно поручению президента РФ, нужно любым образом снять с контроля Минстроя РФ и ОНФ «За Россию» обманутых дольщиков. Тем более их судьба сейчас под контролем Генеральной прокуратуры РФ. Обещания готовых квартир — это обещания кота в мешке. И, конечно, никто не спросил у обманутых дольщиков, готовы ли они вместо центра Тюмени получить жильё на окраинах. Данный момент в законе, думается, намеренно забыли указать. Снова решили за спиной обманутых дольщиков, представители которых должны были быть на заседании думы Тюменской области и подтвердить своё согласие. Но депутаты облдумы вынесли решение заочно, даже не глядя друг другу в глаза. Предполагаем, чиновникам не удалось убедить в своих заверениях людей, поэтому они пошли убеждать депутатов», — считают общественники.

«Без АИЖК не обошлось»

С инвестором, выкупающим квартиры дольщиков долгостроев, расположенных по ул. Ленина — Кирова и ул. Герцена — Дзержинского от застройщика ООО «Проектно-строительная компания «Континент», правительство Тюменской области наверняка определилось, считают активисты ОНФ. Без согласования с АО «Агенство по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области» (АИЖК), которое является еще и крупнейшим застройщиком региона, в создании скоропостижно принятого закона, по их мнению, не обошлось. Напомним, ООО ПСК «Континент» обанкротилось в марте 2016 года. И при весьма странных обстоятельствах.

В мае 2016 года в информационное агентство «ТюменьPRO» обратились дольщики вышеуказанных долгостроев. Инвестором этих двух домов было региональное АИЖК. По мнению дольщиков, АИЖК скупало доли в незавершённом строительстве сперва по 35 000 рублей за кв.м., а потом по 50 000 рублей. Когда общая доля АИЖК в этих двух долгостроях достигла почти 70%, один из дольщиков обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании ПСК «Континент» банкротом, сообщает «ТюменьPRO». Причём конкурсным управляющим заявитель просил назначить бывшего сотрудника АИЖК. Попытка дольщиков предложить суду кандидатуру другого управляющего не прошла из-за блокирующего пакета голосования, принадлежащего опять же АИЖК.

Так случилось, что путём переоформления долей учредителей директором ООО ПСК «Континент» стал другой бывший работник регионального АИЖК. Процедура банкротства ПСК «Континент» прошла под полным контролем агентства жилищного кредитования, интересом бывших сотрудников которого, по мнению дольщиков, стали два земельных участка в центре Тюмени. Дольщики этих недостроев обращались к президенту РФ, просили прокурора Тюменской области Владимира Владимирова провести проверку в отношении АО «Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию по Тюменской области». По словам председателя инициативной группы дольщиков ПСК «Континент» Александра Латышева, есть основания полагать, что банкротство застройщика ПСК «Континент» было создано искусственно, так как его активно банкротили бывшие работники АИЖК.

Начальник управления жилищной политики главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев представил порталу Dom72.ru иную картину.

«Дома строились с нарушением технических регламентов, проектной документации. В рамках поручения правительства области АИЖК по Тюменской области выкупило в этих домах доли на сумму 725 миллионов рублей, обеспечило обследование домов, их охрану, внесение платежей за аренду земли. В связи с финансовым положением и признанием 15 марта 2016 года ООО ПСК «Континент» банкротом, выкуп долей был приостановлен. Учитывая, что большое количество квартир в домах было выкуплено гражданами, приобретшими по две и более квартиры, в Минстрой России направлен запрос о разъяснении позиции относительно законности предоставления таким гражданам более одной квартиры в рамках проводимой работы по восстановлению прав участников долевого строительства», — заявил Валерий Киселев, который, между прочим, входит в совет директоров АИЖК по Тюменской области.

Вопрос про владельцев нескольких квартир, конечно, интересный, учитывая долю АИЖК в недостроях в 70%. Кроме того, в новоиспеченном законе указаны кадастровые номера земельных участков, которые правительство Тюменской области на льготных условиях предоставит инвестору, отдавшему обманутым дольщикам квартиры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

«Лицу, реализующему масштабный инвестиционный проект, предоставляются в аренду без проведения торгов земельные участки с кадастровыми номерами: 72:17:1 313 003:2619, 72:17:1 313 003:2638, 72:17:1 313 003:2637, 72:17:1 313 003:2639», — гласит буква закона.

Известно, что 18 декабря 2013 года АИЖК по Тюменской области заключило с Фондом содействия развитию жилищного строительства (Фонд РЖС) договоры аренды на земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1 313 003:2619 и 72:17:1 313 003:2638 (запись в реестре №155 и №156) для возведения малоэтажного жилья. Фонд РЖС ликвидирован с 1 сентября 2016 года, его полномочия по вовлечению в оборот земельных участков, находящихся в федеральной собственности, переданы АИЖК. Кстати, на этих участках пока голая земля.

Почему закон, а не распоряжение?

Возникают вопросы об эффективности управления фондом АИЖК по Тюменской области как минимум, и о непрозрачности его деятельности, как максимум. Зачем фонд, в совет директоров которого входят первые строительные чиновники области, скупил 70% квартир в доме, который строился с нарушением технических регламентов и проектной документации? А сейчас, получается, чиновники спасают АИЖК от серьёзных проблем за бюджетные деньги?

Закон принят, но нет пока ответов на многие вопросы. Как резюме законодательной деятельности думцев Тюменской области звучит, к примеру, вопрос: зачем инвестиционный проект принят в форме закона?

«Определенный конкретный инвестиционный проект не может быть предметом закона, он не распространяется на всё общество. Предполагаем, что распоряжением правительства Тюменской области чиновники от строительства просто испугались узаконить условия инвестпроекта и включить туда обманутых дольщиков, как условие заключения инвестдоговора. Поэтому решили создать солидарную ответственность и втянуть депутатов в будущие уголовные дела. Причем удивительно, что по уголовным делам обманутых дольщиков в Тюменской области будут отвечать депутаты, избранные от Югры», — заявляют в региональном ОНФ.

Напомним, в думу Тюменской области входят депутаты от Тюменской области и автономных округов — ХМАО и ЯНАО.

Вероятно, при голосовании сыграла роль позиция президента России Владимира Путина о необходимости в кратчайшие сроки решить вопросы обманутых дольщиков. А ведь можно было просто купить уже сейчас на 870 млн рублей квартиры обманутым дольщикам без каких либо сомнительных схем, через конкурентные процедуры, получив еще и экономию бюджета. «Получается, что данная схема является обводной 44-ФЗ о закупках для поддержания высокой цены на квартиры?», — вопрошают эксперты регионального ОНФ.

«По всем признакам, губернатор Тюменской области Владимир Якушев уже понимает недееспособность отдельных чиновников своей команды, поэтому появилось не распоряжение, а закон», — предполагают общественники.

Главное, разрешит ли этот закон проблему дольщиков? Конечно же, нет, считают в региональном ОНФ. И нужно понимать, что на подходе обманутые дольщики многих домов в Тюмени, где только начинается разбирательство. Коррупция это или непрофессионализм чиновников от строительства? На этот вопрос даст ответ Генеральная прокуратура РФ.

«Однозначно, проблема обманутых дольщиков не должна решаться за счёт народного бюджета, а должна решаться за счёт виновных в сложившейся ситуации», — считают общественники Тюмени.