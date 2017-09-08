Многофункциональный морской перегрузочный комплекс «Бронка» (ММПК «Бронка», Большой порт Санкт-Петербург) 7 сентября 2017 года принял сухогруз «Лянь Хуа Сун» китайской компания СOSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS Co., Ltd. Безопасностью данного рейса, его ледокольным и навигационным обеспечением занималась российская сторона в лице Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот), его подведомственных структур и ФГУП «Атомфлот».

М. Иванов Национальный парк «Русская Арктика» Айсберг

Как сообщило агентство «Синьхуа», на прошлой неделе из китайского порта Ляньюньган (провинция Цзянсу, Восточный Китай) вышло судно «Тяньцзянь» и взяло курс на Россию, а далее до Дании по Северному морскому пути (СМП). Это третье судно из шести, запланированных к движению по данному маршруту в этом году. Через 25 дней судно прибудет в первый пункт назначения — порт Эсбьерг /Дания/, преодолев 7670 морских миль, против 37 дней и 11 060 морских миль через Суэцкий канал с экономией около 320 тонн топлива, означающей уменьшение выбросов двуокиси углерода на 1000 тонн.

«Арктический коридор расширяет возможности Китая и предоставляет клиентам быструю доставку», — сказал Юй Цзэнган, заместитель генерального директора компании COSCO Shipping Specialized Carriers Co. Ltd, которая владеет судном «Тяньцзянь». Данная китайская компания уже несколько лет осуществляет переходы Северным морским путем, и с 2013 по конец 2016 года девять раз ее суда воспользовались возможностями СМП.

Благодаря северному маршруту также сократились расходы, связанные с прохождением Суэцкого канала и с обеспечением безопасности. Помимо этого, судам не помешает непогода в этом регионе, как, например, сезон муссонных дождей в Индийском океане.

По словам замглавы Государственного океанологического управления Китая Линь Шаньцина, транспортировка более 90%. экспорта Китая осуществляется по морю. Открытие арктического морского прохода значит очень много для Китая.

М. Иванов Национальный парк «Русская Арктика» Арктика

Пояс и путь по-арктически

В июне Китаем была предложена идея трех «голубых экономических коридоров», соединяющих Азию с другими континентами. В их числе и этот маршрут, связывающий Азию с Европой через Северный Ледовитый океан как часть инициативы «Пояс и путь». На саммите БРИКС в Сямыне китайцы продолжили развитие темы и представили новую — «синюю экономику», то есть использование водных ресурсов и морских транспортных путей. Китай считает это направление одним из самых удобных для собственной глобальной экспансии.

В начале июля председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр России Дмитрий Медведев договорились о сотрудничестве на маршруте Северного морского пути и совместном создании «Ледяного Шелкового пути». Причем если в комментариях российских экспертов говорится о появлении арктического ответвления Шелкового пути, то китайская «Женьминь Жибао» в мае писала: «26 мая в Москве министр иностранных дел Китая Ван И сказал, что Китай приветствует и поддерживает инициативу «ледяного Шелкового пути» России, готов совместно с Россией и другими странами совместно разрабатывать арктический маршрут». То есть, как можно понять из выступления, это российское предложение, и Китай его поддерживает, но зачастую китайская поддержка ограничивается намерениями и не переходит во что-то большее, если Китай не контролирует весь процесс. А пока без российских ледоколов Китай самостоятельно не может передвигаться по СМП.

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Ямал и Китай

Китай заинтересован в получении ресурсов в Арктике. На данный момент долями в ОАО «Ямал СПГ» владеют Китайская национальная нефтегазовая корпорации (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). Объем поставок из Китая в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) в 2017 году резко увеличился и достиг $3 млрд, заявила пресс-служба таможни ЯНАО 5 сентября. Увеличение внешнеторгового товарооборота с КНР в 19 раз связано со строительством завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 16,5 млн т в год из Южно-Тамбейского месторождения. Китайские компании, как правило, оговаривают, что оборудование и технологии на объектах, акционерами которых являются китайские компании, должны быть произведены в Китае. Руководитель отдела стратегических полярных иследований при Китайском центре полярных исследований Чжан Ся подчеркнул газете «Женьминь Жибао», что строительство в Арктике крайне сложно. Тем не менее Китай имеет опыт строительства высокоскоростных железных дорог на мерзлом грунте Тибетского нагорья, что привело к доверию международного сообщества к китайским технологиям, а также удовлетворяет требованиям России к строительству.

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Первая очередь завода, который сооружает компания «Ямал-СПГ», акционерами которой являются и китайские компании, должна начать работу в декабре 2017 года. Основными потребителями СПГ станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона, они получат 86% газа, согласно заключенным контрактам. Для отгрузки СПГ на берегу Карского моря построен морской порт Сабетта. Среди судов, заходивших в этом году в Сабетту, был танкер-газовоз ледового класса «Кристоф де Маржери», заправленный тестовым объемом СПГ. Китай рассматривает и другие проекты в России, связанные с Арктикой. ИА REGNUM сообщало ранее, что китайская сторона заинтересована в реализации проектов железнодорожной магистрали «Белкомур» и глубоководного района порта Архангельск, но, как уже отмечалось, не всегда китайская сторона от деклараций о намерениях переходит к реализации проекта, пока не будет уверена в максимальном использовании китайских машин и механизмов, технологий и оборудования, контроле за последующей эксплуатацией объекта и получении максимальной прибыли.

М. Иванов Национальный парк «Русская Арктика» Арктика

Китай и Северная Европа

В 2011 году корпорация China National Bluestar за 2 млрд долл. приобрела крупнейшую в мире компанию по производству ферросплавов, норвежскую Elkem.

В Гренландии КНР уже является лидером по инвестициям в горнодобывающую отрасль (проект железнорудной шахты Isua стоимостью 2,3 млрд долл. и мощностью 15 млн тонн концентрата ежегодно). Китайские инвестиции в Гренландию не прекратились. В сентябре 2016 года компания Shenghe Resources приобрела долю в Гренландских минералах и энергетике. Правительство Гренландии до сих пор в основном поддерживает китайские инвестиции. Это в большей степени политические решения, которые уменьшают зависимость Гренландии от Дании. В настоящее время Дания предоставляет Гренландии финансовую поддержку и субсидии, но Гренландия хочет стать самодостаточной. Но даст ли Гренландии это решение технологии и рабочие места? Скорее всего, нет.

Проект Citronen компании Ironbark в Гренландии получает поддержку China Nonferous Metal Industry, которая подписала меморандум о взаимопонимании и потенциальном финансировании. Ironbark говорит, что Citronen является одним из крупнейших в мире ресурсом цинка. Компания также рекламирует благоприятные для окружающей среды условия в Гренландии. Китайская группа по производству цветных металлов — государственная китайская корпорация, которая владеет шахтами в Замбии, Монголии и Таиланде.

В Китае есть только одна арктическая исследовательская станция — «Желтая река», что не много, по сравнению с пятью в Антарктике. «Желтая река» открылась в 2004 году и имеет обсерваторию, общежитие на 25 человек и базируется в Ни-Алесунде, Норвегия, на архипелаге Шпицберген. Станция насыщена оборудованием самого высокого класса, подчеркивая серьезные намерения в Арктическом регионе.

В декабре 2016 года Китай объявил о начале строительства нового ледокола, который будет готов к плаванию в 2019 году. Согласно заявленным характеристикам, построенное на судостроительной верфи Jiangnan судно сможет получить доступ к арктическим водам круглый год.

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М. Иванов Национальный парк «Русская Арктика» Айсберг

Немного геополитики

В освоении северных маршрутов для Китая есть и геополитические причины. Ещё в 2011 году госсекретарь США Хиллари Клинтон провозгласила стратегию «Поворота к Азии» (Pivot to Asia). Разворачивание дополнительных сил ВМФ США к берегам Китая, поддержание военных союзов с Японией, Южной Кореей и Австралией, налаживание взаимодействия с Филиппинами, Вьетнамом и другими странами южных морей, создание очагов военной напряжённости в Южно-Китайском море. США при желании могут являться угрозой для китайского судоходства через Малаккский пролив — «бутылочное горлышко» жизненно важного торгового пути, по которому проходит до 90% китайских экспортных и импортных товаров. А планы таких угроз рассматривались в экспертном сообществе Америки, и даже военными аналитиками. С приходом администрации Трампа соотношение сил в этом регионе изменилось, но определенное давление Китай ощущает и ищет альтернативы.

Открытие арктического судоходного маршрута делает Китай менее зависимым от Южно-Китайского моря, где в настоящее время существует геополитическая напряженность.

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По мнению многих экспертов, Китай считает свое присутствие в Арктике беспроигрышной ситуацией. Китай обладает достаточными технологиями, властью и деньгами, представляющими интерес для Арктического совета. В свою очередь, Китай хочет извлечь выгоду из плодов любого сотрудничества. Пекин также осторожно ступает на Север, чтобы не казаться агрессивным. Многие считают, что это потому, что китайское правительство умело думает о долгосрочной перспективе и может себе это позволить, потому что оно не меняется каждые пять лет. Арктика не обязательно является их главной задачей сегодня, а, возможно, только частью долгосрочного планирования. Арктика не изменится в ближайшие пять лет, но через 30 лет — вероятно, и тогда Китай будет готов.