Согласно общепринятой точке зрения, вооружённые силы США ответственны за крупные экологические загрязнения, однако мало кому известно, что самую большую опасность для окружающей среды представляют военные базы, расположенные на территории США, пишет Джеймс Макконнелл в статье для The American Conservative.

The U.S. Army ВС США

Каждый, кто проживает в районе расположения американских военных баз, подвергается большому риску, поскольку токсины, попадающие в почву, могут привести к разрушительным последствиям для здоровья человека.

В отчёте «Центра за честность в обществе» за август 2017 года указано, что после обследования прилегающей территории около 400 действующих и закрытых военных баз, расположенных на территории США, в почве и воде были обнаружены токсичные вещества.

В районе расположения военных баз также обнаружили перфторированные химические вещества, которые входят в состав пенообразователей для тушения пожаров на аэродромах. Данные пенообразователи использовались министерством обороны США с 1970 по 2015 год. Ещё в XX столетии было признано, что перфторированные химические вещества представляют серьёзную опасность для окружающей среды.

Airforce.com ВС США

В 2017 году химическую компанию DuPont и её подразделение Chemours, ранее производившие перфторированные химические вещества, обязали выплатить $670 млн в качестве компенсаций пострадавшим в штате Огайо. Учитывая, что в 2004 году компания DuPont уже выплатила $350 млн, общий размер компенсаций превысил $1 млрд. Часть денег была направлена на проведение шестилетнего медицинского исследования о воздействии перфтороктановой кислоты (ПФОК) на организм человека. Исследователи определили «вероятную связь» между ПФОК и раком почек, раком половых органов, высоким кровяным давлением и заболеваниями щитовидной железы. В 2006 году Агентство по охране окружающей среды США признало ПФОК канцерогеном. После завершения медицинского исследования работники химических предприятий DuPont подали дополнительные иски.

Перфторированные химические вещества представляют особую опасность для окружающей среды, поскольку имеют низкую вязкость и легко проникают в грунтовые воды. Эти вещества быстро накапливаются в организме людей, если они пьют загрязнённую воду.

По оценкам Пентагона, прилегающая территория 400 военных баз может быть заражена токсичными веществами. В 2015 году министерство обороны США выделило $100 млн, чтобы покрыть расходы, связанные с ликвидацией последствий, вызванных загрязнением перфторированными химическими веществами до 2020 года. К июню 2017 года данные расходы уже превысили $150 млн. Министерству обороны ещё предстоит обследовать более 200 военных баз.

Было установлено, что на военной базе ВВС США Peterson, расположенной в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, уровень перфторированных химических веществ в грунтовых водах превышает допустимую норму в 1 тыс. раз. Администрация южного пригорода Колорадо-Спрингс Фонтейн была вынуждена потратить $3,6 млн на поиск альтернативных источников воды.

The U.S. Army ВВС США

На базе ВВС Pease Air National Guard в штате Нью-Гэмпшир также обнаружили повышенное содержание токсинов в грунтовых водах. 1 тыс. 550 человек, включая 350 детей, обратились в медицинские учреждения. Министерство обороны направило уведомления солдатам, проходившим службу на Pease Air National Guard, чтобы они прошли медицинское обследование.

Поскольку токсичные вещества способны сохраняться в почве и воде на протяжении длительного времени, считается, что с проблемой загрязнённой воды столкнутся и будущие поколения.

По мнению автора статьи, во всех случаях, связанных с загрязнением грунтовых вод в районах расположения американских военных баз, можно встретить одно и то же позорное пренебрежение со стороны властей по отношению к военнослужащим и людям, которые проживают вблизи военных объектов. Очевидно, что данная проблема не представляет особого интереса для Пентагона. Несмотря на то, что бюджет министерства обороны составляет свыше $600 млрд, военные не могут найти финансирования, чтобы навести порядок у себя дома.

В конечном итоге всё останется по-старому, если главнокомандующий вооружёнными силами лично не разберётся с этой проблемой. Президент США Дональд Трамп должен решить эту задачу, заключает обозреватель The American Conservative.