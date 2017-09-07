В первой части подведения итогов саммита БРИКС в Китае для России мы остановились на тех подходах России, которые способны загнать США в определенную ловушку в реализации своей стратегии на северокорейском полуострове. Однако это, естественно, не все итоги саммита. Риторика Москвы ужесточилась и стала более уверенной не только на северокорейском направлении, но и на украинском.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Климкин

И как показывает международная реакция, новые российские дипломатические инициативы по Украине, как ни странно, на первый взгляд, но были приняты и Европой в лице Германии, и не смогли быть проигнорированы правящей ныне в Киеве необандеровской хунтой. Конечно, работа по урегулированию кризиса на российских условиях еще предстоит огромная, однако изменение тональности, произошедшее в голосе Москвы, нельзя не отметить.

В чем состоят новые российские инициативы по Украине? Их можно свести к двум позициям. Во-первых, это намек на то, что ожидает США в случае начала поставок летального оружия на Украину. Как отметил Владимир Путин, «поставка летального оружия киевскому режиму это суверенное решение Вашингтона, на которое Россия повлиять не может. Но поставка оружия в зону конфликта усугубляет ситуацию. Если это произойдет в данном случае, то это решение ситуацию не изменит. Но количество жертв увеличится, а конфликт может расшириться на другие регионы».

Сразу отмечу — в этом высказывании президента России не сказано, о каких «других регионах» идет речь. Это могут быть, естественно, и регионы Украины, но вполне можно допустить, что такими регионами могут быть и другие страны мира, например, Афганистан. О высокой вероятности такого асимметричного ответа России мы как раз писали в статье «Почему США не будут поставлять летальное оружие на Украину»:

"Казалось бы, какие проблемы — взять да и поставить в рамках одного из них летальное оружие на Украину для борьбы с конными бурятскими водолазами? Проблема, однако, есть и очень большая. И если уже антироссийская администрация Обамы не пошла на этот шаг, то администрация Трампа и подавно этого не сделает. При всей их якобы пропагандистской «упоротости», политическая элита Америки — очень здравомыслящие и прагматичные люди. И они прекрасно понимают, что можно сколько угодно долго угрожать России, но только ровно до того момента, как из какой-нибудь горячей точки мира не пойдут сотни и тысячи гробов с американскими парнями.

Поэтому никаких массовых поставок летального оружия на Украину не будет. И даже речи об этом нет. И причина этому одна — как только Москве станет известен факт первой такой поставки американского оружия на бывшую Украину, далеко от украинской территории, например, в Афганистане, местные партизаны начнут получать точно такое же летальное и весьма эффективное российское оружие. Все по понятиям. Кремлевское послание в духе «Москва слезам не верит» в Вашингтоне прочтут очень легко, на простом и доступном языке — если вы используете свои прокси-силы против русских парней на Украине, то мы будем использовать не свои, а ваши прокси-силы в Афганистане, которые будут убивать ваших же парней».

Это предупреждение Владимира Путина американским «партнерам» сделано понятно — так, «на всякий случай». Но, думаю, тут все предельно понятно. Асимметричный удар России в случае «чего» будет намного результативнее, чем поставки летального оружия на Украину, значительная часть которого очень быстро окажется у вооруженных сил ЛДНР.

Второй идеей Владимира Путина, которая может серьезно изменить ход гражданской войны на Украине, стало предложение о вводе на территорию Украины на линию разграничения между войсками хунты и республиками Новороссии миротворческих сил ООН: «Поддерживаю идею вооруженной миссии ОБСЕ. Но речь может идти только об обеспечении безопасности сотрудников ОБСЕ, работе на линии разграничения. Сначала должен быть отвод тяжелой техники, обязательное условие — прямой контакт с представителями ЛНР и ДНР. Соответствующая резолюция должна быть внесена в Совет Безопасности — займётся этим глава МИД Лавров».

В этот же день (5 сентября) постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия уже направила председателю СБ ООН и генсеку ООН проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе. Что интересно, при всех «но» идею России поддержал и постпред Украины при ООН Владимир Ельченко: «Мы понимаем, что они намерены начать официальные консультации по тексту после возвращения Совета Безопасности из Аддис-Абебы. Но мы готовы работать на экспертном уровне, даже начиная с сегодняшнего дня».

Понятно, что Украина попытается выкрутить резолюцию в Совбезе ООН в свою пользу, то есть направить миротворцев на границу Украины с Россией и разместить их по примеру войск НАТО в Косово внутри региона. Россия же желает пойти по юго-осетинскому и абхазскому варианту, когда значительную часть миротворцев могут составить российские миротворческие силы, а возможно, и белорусские. К тому же введение миротворцев на линию разграничения между двумя враждующими украинскими силами обозначит реальную проблему — необходимости поиска именно гражданского согласия, или же Украина и ЛДНР могут просто разойтись в разные стороны.

Кроме того, развертывание миротворческой миссии ООН будет возможным только после принятия закона об особом статусе Донбасса. И это положение должно будет найти свое отражение в резолюции ООН. Об этом 6 сентября заявил полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов накануне заседания группы: «Развертывание контингента ООН на линии соприкосновения на Донбассе станет реальным только после того, как Украина внесет в закон об особом статусе Донбасса принципиально важные поправки. Эти поправки должны быть согласованы в Контактной группе. Они будут касаться введения особого статуса на постоянной основе по формуле Штайнмайера», — отметил Грызлов.

Главный же подводный камень предложения России по миротворцам ООН состоит в том, что если будет принята резолюция в российской трактовке, то это решит сразу две большие и фундаментальные проблемы украинского кризиса: а) устранит Россию от любых обвинений в том, что она является стороной конфликта; б) окончательно сделает власти ЛДНР легитимной и равноправной переговорной стороной.

То, что данный план России близок к воплощению, говорит реакция Европы в лице МИД Германии, глава которого Зигмар Габриэль выступил за отмену санкций против России по мере установления перемирия в Донбассе и отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения. «Нет смысла ждать того, что, только когда Минское соглашение будет выполнено, мы снимем санкции», — заявил глава МИД Германии во время внешнеполитического форума, организованного социал-демократами в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания.

Это знаковое изменение в позиции Германии по Украине, а в целом — по отношению к России (так как со стороны Германии в последние дни был сделан целый ряд знаковых заявлений в адрес России, то более полно мы этот вопрос рассмотрим в следующем материале).

Таким образом, исходя из заявлений Владимира Путина и ответной реакции Германии, которая в данном случае представляет позицию всего Евросоюза, существует большая вероятность того, что Россия и Европа уже достигли негласных договоренностей относительно решения украинского вопроса и сейчас мы видим уже финальную и открытую стадию в решении давно мешающей всем проблемы. Отмечу еще раз, что Россия заявила свои предложения с позиции силы, и это немаловажно.

Если же официальный Киев и на этот раз уйдет от продуктивного решения вопроса, то практически не остается сомнений в том, что это станет той каплей, которая переполнит чашу европейского терпения. Тем более что после озвучивания президентом Франции Макроном своей инициативы по развитию ЕС в конце сентября перед Европой встанут проблемы совершенного иного уровня и порядка, на фоне которых проблема Украины в любом случае уйдет во второй десяток.

Поэтому существует большая вероятность того, что у данной российской инициативы есть большие перспективы реализации. Если Москва сможет решить в резолюции ООН две озвученные выше ключевые проблемы, то это будет не только еще одной серьезной внешнеполитической победой Владимира Путина, но и большим шагом к возвращению территорий заблудившейся в идеологических поисках окраины в лоно Русского мира.