



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на собрании руководителей региональных штабов правящей Партии справедливости и развития заявил, что «Европа должна решить, продолжать ли переговоры о вступлении Турции в Европейский союз или прекратить их полностью». Он сказал буквально следующее: «Мы хотим, чтобы европейские страны и институты ЕС проводили искреннюю политику в отношении Турции. Они [Германия] выступают против членства Турции в Евросоюзе, говорят, что будут выступать против переговоров после выборов. Потом говорят, что решение должны принимать все члены ЕС. Поздравляю, примите это решение как можно скорее». Действительно, канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в бундестаге, заявила, что на предстоящем в октябре саммите лидеров стран Европейского союза «Европе следует обсудить возможное прекращение переговоров о вступлении Турции в ЕС». Помимо того, она предупредила, что «считает невозможным продолжать переговоры между ЕС и Турцией о создании Таможенного союза».

Казалось бы, причины осложнений во взаимоотношениях между Берлином и Анкарой лежат на поверхности. Германия негативно воспринимает репрессии, которые Эрдоган обрушил на своих политических противников и оппонентов после неудавшейся попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. Отрицательно восприняли немцы и результаты референдума в Турции, расширяющие власть президента. В этой общей схеме есть и конкретные эпизоды, связанные с задержанием и арестами в Турции граждан Германии по подозрению в содействии сторонникам известного богослова Фетхуллаха Гюлена. Но до определенного момента Берлин в отношении Анкары придерживался политики сдержанности. Да и с начала переговоров о вступлении Турции в ЕС в этой стране ситуация всегда была непростой, царила военная диктатура, о демократии не могло быть и речи. Тогда на Западе вопрос о сотрудничестве и партнерстве с Анкарой никто не ставил, потому что, как говорил глава германского МИД Зигмар Габриэль, «никто не хотел, чтобы Турция двинулась по направлению к Советскому Союзу».

В результате Анкара после развала СССР оказалась под самогипнозом, думая, что ее геополитическое положение гарантирует — Запад никогда не пожертвует Турцией. Даже сейчас, когда обострение в отношениях между Берлином и Анкарой стало достигать апогея, Турция пытается подать ситуацию в духе «милые бранятся — только тешатся». Как недавно сообщало турецкое издание Haber Türk, «Эрдоган жесток на сцене и скрытно ищет возможности для улучшения отношений с Европой и Германией». В этой связи многие турецкие политики высказывают уверенность в том, что после выборов в немецкий бундестаг 25 сентября «все станет на свои места и канцлер Меркель перестанет отягощать свои отношения с турецким президентом Эрдоганом». Заместитель премьер-министра Турции по вопросам экономики Мехмет Шимшек даже заявил, что «некоторые европейские страны используют Турцию в качестве инструмента в своих внутриполитических играх».

Но это аргумент слабый, так как турок в Европе проживает где-то около 5 миллионов. Они рассеяны по разным странам и не играют заметной роли в их внутриполитической жизни. ЕС ставит вопрос ребром. В интервью немецкому таблоиду Bild европейский комиссар по вопросам цифровой экономики и информационного общества Гюнтер Эттингер заявил: «Хорошие отношения с Анкарой по-прежнему важны для ЕС. Вступление Турции в ЕС при нынешних обстоятельствах вплоть до следующего десятилетия нереалистично. Об этом можно будет говорить, скорее всего, только после ухода Эрдогана». Как считает радиостанция Deutsche Welle, турецкий президент в ответ «ведет игру так, чтобы Брюссель первым заявил о прекращении переговоров о вступлении Турции в Евросоюз, чтобы Анкара могла обвинить ЕС в их провале». Допустим, что так. В чем тогда дело? На наш взгляд, ведущие страны Европейского союза стали выступать против Турции вовсе не из-за проблем ее демократии. Анкара уже давно поняла, что ее не пустят в Европу хотя бы потому, что она является страной с молодым и быстро растущим мусульманским населением. Поэтому ЕС готов на любые варианты, только не на евроинтеграцию Турции. Вместе с тем, самой Анкаре было важно было проводить под европейским флагом активную внешнюю политику в формате геополитической связки Большого Ближнего Востока, включая Закавказье.

После развала СССР в Закавказье образовалось три независимых государства — Азербайджан, Грузия и Армения, которые за время нахождения в Российской империи и Советском Союзе прошли через этапы европейской модернизации. В случае вступления Анкары в ЕС новая модернизация Закавказья потенциально могла бы идти уже с юга. А вот отказ Турции в членстве в Евросоюзе выводит ее из числа сильных региональных игроков, что, с одной стороны, ведет к усилению там влияния России, с другой, к выстраиванию на двухсторонней основе диалога закавказских стран с Брюсселем, минуя Анкару. Это первый момент. Суть второго в том, что заявления Меркель о прекращении переговоров по расширению Таможенного союза нанесут Турции заметный ущерб, ведь на него приходится 40% торговли страны. Конечно, стоит различать таможенный режим и процесс вступления Турции в ЕС. Первый сохранится и без членства Турции в Евросоюзе. Это создает для Анкары определенный люфт для перестройки экономики в сторону расширения сотрудничества с Евразийским экономическим союзом, хотя очевидно, что состоять одновременно в двух таможенных союзах, ЕС и ЕАЭС, вряд ли будет возможно.

Что дальше? Полагаем, что Запад будет подыгрывать в Турции оппозиции, угрожая президенту Эрдогану внешнеполитической изоляцией на западном направлении. Открыто поставит вопрос утери турками европейской идентичности, обостряя таким образом внутриполитическую борьбу в стране. Помимо того, Запад будет пытаться изображать отношения Анкары с такими партнерами, как Россия и Иран, в качестве зоны риска. Наконец, сам Эрдоган не исключает, что в Турции может быть предпринята еще одна попытка государственного переворота. Пока же натянутые отношения между Турцией и ЕС продолжают ухудшаться. Приближается некая промежуточная развязка. Учитывая, что позицию Германии, ведущего государства Евросоюза, активно поддерживают Франция, Австрия, Дания, можно предполагать, что предстоящий саммит лидеров стран ЕС, на котором будет решаться «европейская судьба» Турции, будет непростым. Но нельзя также исключать, что на этом направлении ЕС может и расколоться.