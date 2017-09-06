Те, кто родились задолго до распада Советского Союза, прекрасно помнят времена, когда билет в кино стоил 30 коп., и фильмов, хороших и добрых, снималось много и за бюджетные средства. Почти в каждой картине обязательно основное время уделялось производственным и общественным проблемам, а личные, семейные и любовные переживания часто рассматривались через призму отношения к ним коллектива. В театре и литературе были те же приоритеты. Культурная политика советского периода пыталась охватить как можно больше людей, поэтому почти в каждом селе были дома культуры и библиотеки, а в труднодоступные места, отдаленные деревни, на комсомольские стройки приезжали агитбригады и передвижные кинотеатры. Для тех, кто и сам не прочь был поучаствовать в творческом процессе, существовала возможность реализовать себя в художественной самодеятельности. Искусство тогда существовало не для развлечения, а для воспитания «нового человека».

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Однако «самиздат», политические анекдоты, посиделки на кухне за рюмкой чая с прослушиванием запрещенных радиопередач вражеского «Голоса Америки», который нещадно глушился советскими спецслужбами, — тоже реалии того времени. Советское общество не выстояло, как бы ни казалось единым и непобедимым. Бацилла западных ценностей оказалась смертельной для такого огромного организма, как СССР.

Rusjev.net Ким Чен Ын

Сегодня маленькая социалистическая КНДР противостоит всему мировому сообществу. Руководство страны вполне может опираться на опыт СССР, чтобы не допустить западной культурной экспансии в условиях жестких экономических санкций, когда народ вынужден жить в суровых материальных условиях, но благодаря культурным и родственным связям с Южной Кореей и западным агентам влияния прекрасно осведомлен о «процветании западного и капиталистического общества». С одной стороны, корейцам легче, потому что само современное западное общество, в отличие от 80-х годов прошлого века, показало всему миру свои клыки, развязало множество войн, деградировало в своих моральных качествах и уже не выглядит настолько привлекательным, как в конце прошлого века. Однако запретный плод всегда сладок, и Ким Чен Ыну приходится балансировать на острие культурного ножа, чтобы не допустить падения своего режима. Выходов у него два: заставить людей работать так много, чтобы у них не оставалось времени на отдых, кроме сна, либо досуг и развлечения должны способствовать дальнейшему сплочению и усилению коллективного духа нации для решения поставленной лидером сверхзадачи.

Сентябрь 2016 года. Воскресный день. Большой зал кинотеатра на 2000 мест ждет своих зрителей. Слышно торопливое цоканье женских каблуков в вестибюле, мужчины толпятся возле продуктовых ларьков, чтобы купить себе пиво, а детям шоколадки. Корейцы приходят в кинотеатр целыми семьями. Через несколько минут в зале не остается свободных мест, а поток людей все не кончается. Интерес к заграничному кино огромный. На некоторое время пол остается единственным свободным местом, но вскоре и он начинает заполняться людьми. На первый взгляд, обстановка в кинотеатре ничем не отличалась от обстановки в любом кинотеатре мира, люди смеялись в смешные моменты и плакали в печальные, считает индийский журналист Лайя Махешвари, присутствовавший на Пхеньянском международном кинофестивале. Но это только на первый взгляд.

Roman Harak Лица Северной Кореи

Впервые кинофестиваль прошёл в 1987 году как «Пхеньянский кинофестиваль неприсоединившихся и других развивающихся стран». Второй фестиваль состоялся в 1990 году. С тех пор он проводится каждые 2 года под девизом «За независимость и дружбу». В последние годы до участия в конкурсе допускаются и западные фильмы. Так, в 2004 году в программу был включен документальный фильм из Великобритании «Играй, как Бэкхем». Но предпочтение отдается фильмам о семейных ценностях, но и те зачастую подвергаются цензуре. В 2006 году зрители Северной Кореи впервые в истории легально увидели фильм ужасов «30 дней до рассвета», который привезли шведские кинематографисты.

«Мне даже на минуту показалось, что я у себя дома, в Индии, пока я не оглянулся назад. «Да здравствует кимирсенизм-кимчениризм!». Этот лозунг был написан большими буквами на стене. Это сразу напомнило мне, что я в Северной Корее», пишет Махешвари в издании «Аeon».

Весь мир помнит кадры похорон Ким Ир Сена в 1994 году: выражение горя на лицах людей, слезы и рыдания. Многие и на западе, и на востоке считают такое проявление чувств лицемерным. По их мнению, это было вынужденное шоу, так как если бы люди плакали недостаточно убедительно, то северокорейское общество подвергло бы их публичному осуждению или, что еще хуже, наказанию. Сегодня мировые СМИ часто демонстрируют эмоциональную реакцию диктора ТВ Северной Кореи, которая объявляет об очередном удачном испытании ядерного оружия. И мало кто может достоверно знать, что на самом деле в головах у граждан Северной Кореи, что они думают, находясь в эпицентре возможной ядерной войны, нравится ли им такое положение, как далеко они готовы зайти вместе со своим руководителем Ким Чен Ыном.

Roman Harak Лица Северной Кореи

Граждане Северной Кореи имеют мало возможностей для того, чтобы отдохнуть в кругу своих соотечественников. Неофициальные встречи в компании более четырех человек там считаются незаконными. Общественное пространство жестко контролируется. Как альтернатива привычному для западного человека досугу северокорейцам предлагается участие в мероприятиях, разработанных, проводимых и управляемых государством. Но с точки зрения западного обывателя подобные мероприятия — не развлечения, а издевательство.

В большинстве так называемых демократических стран любое культурное мероприятие обязательно сопряжено не только с тратой денежных средств, демонстрацией нарядов, но также является платформой для выражения критики и несогласия с политикой властей. Например, в этом году на «Золотом глобусе» и «Оскаре» вовсю критиковали Трампа, и никому ничего за это не было. В Северной Корее такое и представить невозможно. Напротив, церемония открытия кинофестиваля в Пхеньяне в 2016 году началась с музыкального шоу под названием «Я люблю свою Родину».

Создается впечатление, что отдых граждан Северной Кореи является продолжением повседневных тягот, а не способом освободиться от них хотя бы на время. Даже развлекаясь, граждане этой страны вынуждены выказывать лояльность своему вождю. Так, за воротами аквапарка в Пхеньяне посетителей приветствует статуя Ким Чен Ына в купальном костюме.

«При посещении аквапарка наш гид несколько раз повторил, что северокорейский вождь посетил этот развлекательный комплекс несколько раз за время его строительства. При этом глаза гида буквально излучали восхищение», — рассказывает Махешвари.

Публичное проявление радости и веселья во время культурных мероприятий также имеет большое значение. На страницах центрального печатного органа Трудовой партии КНДР часто можно увидеть фотографии широко улыбающегося вождя в окружении детей. Публичный градус счастья в Северной Корее не должен опускаться ниже определенной отметки. И он не должен понижаться в зависимости от района проживания гражданина, ведь уровень жизни в столице очень сильно отличается от уровня жизни в провинциальных городах. Может быть, поэтому, для того чтобы поехать в другой район своей же собственной страны, северокорейцы должны месяцами ждать разрешения властей.

Roman Harak Лица Северной Кореи

Противоречия между общественной и частной жизнью некоторых граждан в Северной Корее настолько сильны, что можно смело предположить, опираясь на опыт бывшего СССР, что после просмотра в кинотеатре фильма о преимуществах социалистического образа жизни над капиталистическим они приходят домой, запирают двери, плотно закрывают шторы и включают запрещенный законом южнокорейский фильм, который приобрели на черном рынке.

Еще несколько лет назад, когда не было устройств USB, просмотр таких фильмов был очень опасным. Известны случаи, когда сотрудники служб безопасности вырубали электричество и врывались в дома, чтобы проверить содержимое DVD-проигрывателей. Застрявшие в устройствах диски были неопровержимыми доказательствами нарушения закона. С развитием технического прогресса в Северной Корее появились портативные независимые батареи, поэтому просмотр запрещенных фильмов стал самым популярным видом доступного домашнего развлечения.

Можно наделать сколько угодно ядерных ракет, но они не спасут режим Ким Чен Ына, если бациллы культурной, сексуальной и прочих революций поселятся в организме этой маленькой социалистической страны. Запад за последние 30 лет накопил богатый опыт разрушения неугодных ему режимов изнутри. Каждый школьник, играющий в «Цивилизацию», имеет представление о таком понятии, как «культурная победа». Советское правительство и чиновники в свое время не смогли или не захотели предотвратить культурную экспансию Запада в нашу страну. Как с этим справятся северокорейцы, покажет время. Но шансов у них немного.