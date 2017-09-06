Если верить слухам, ходящим по Вашингтону, то оказывается, что глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон может в скором времени отказаться от своего поста, передав его одному из видных членов администрации президента США Дональда Трампа, вероятнее всего — послу США в ООН Никки Хейли. С таким прогнозами выступает ряд экспертов на страницах западной прессы.

U.S. Department of State Рекс Тиллерсон

В частности, Кёрт Миллс отмечает в своей статье для The National Interest, что над главой Государственного департамента США Рексом Тиллерсоном занесен дамоклов меч и бывший титан нефтедобывающей компании ExxonMobil может уйти из администрации Дональда Трампа уже к ноябрю. По его словам, нет почти никаких сомнений в том, что в отношениях Трампа с его ведущим дипломатом наступило обострение. Одной из причин неуживчивости двух бывших предпринимателей могла стать разница в подходах Тиллерсона, самостоятельно ставшего главой одной из самых дисциплинированных корпораций в мире ExxonMobil, и Трампа. Как подчеркнули бывшие коллеги Тиллерсона, для него, как для подавляющего большинства руководителей нефтедобывающей компании, приоритетное значение имеет процесс, тогда как Трамп, по всей видимости, больше ценит хаос.

Несмотря на это, заявили бывшие коллеги Тиллерсона, он готов продолжать выполнять свои функции на посту главы Государственного департамента столько, столько нужно. Однако если Трамп продолжит вставлять палки в колеса бывшему исполнительному директору ExxonMobil, Тиллерсон может посчитать необходимым признать, что не способен работать с президентом, мешающим ему делать его работу.

Одним из источников таких проблем Тиллерсона является неопределенность относительно того, отправят ли его сегодня, завтра или в ближайшее время в отставку. На то же самое сетовал и бывший советник Трампа Стивен Бэннон, отметивший в интервью консервативному изданию The Weekly Standard, что президентству Трампа, за которое он боролся, пришел конец. Более того, в таких условиях Тиллерсону становится крайне сложно прокладывать политический курс его ведомства, поскольку непредсказуемая атмосфера в Белом доме влияет негативно и на его попытки реформировать дипломатическое ведомство.

Staff Sgt. Jorge Intriago Никки Хейли

Миллс отмечает, что уже идут разговоры о том, кто может сменить Тиллерсона на его посту. Среди возможных кандидатов называют бывшего представителя США в ООН Джона Болтона, главу аппарата Белого дома Джона Келли и нынешнего посла США в ООН Никки Хейли. Если номинация Келли, скорее всего, пройдет без проблем, то номинация Болтона может закончиться унизительным провалом в Сенате. Неоконсервативные же заслуги Хейли могут стать большим плюсом для нее.

На активизацию Никки Хейли на фоне исчезновения с политической сцены Рекса Тиллерсона указывают Робби Греймер и Дэн дэ Лус в статье для The Foreign Policy. Авторы обращают внимание на то, что администрация Трампа самым решительным образом обрушилась на КНДР после ее шестого ядерного испытания. Так, прозвучали угрозы разорвать коммерческие связи с любой страной, торгующей с Пхеньяном, были сделаны заявления, что Пхеньян «напрашивается на войну», и предупреждения о «полном уничтожении» Северной Кореи. Лишь Рекс Тиллерсон так и не выступил ни с одним заявлением по этому вопросу.

По словам одного из официальных представителей дипломатического ведомства, Тиллерсон после ядерного испытания пообщался со своими коллегами по региону, а также дистанционно принял участие в заседании Совета национальной безопасности, но ни разу не выступил публично по поводу действий КНДР. Вместо него заявления делала посол США в ООН Никки Хейли.

И высказывания Келли не ограничиваются исключительно темой КНДР. Так, выступая 5 сентября с речью в аналитическом центре Американский институт предпринимательства, бывший губернатор штата Южная Каролина отметила, что есть основания для признания Совместного всеобъемлющего плана действий, не отвечающих интересам США. Необходимо уточнить, что тема соблюдения Тегераном условий ядерной сделки стала одним из камней преткновения летом 2017 между главами Белого дома и Государственного департамента. В частности, Трамп был недоволен неспособностью дипломатического ведомства предоставить ему основания для признания Тегерана нарушителем сделки. Именно столь активная роль Хейли в этом вопросе и дала повод поставить под сомнение влияние и политическое будущее нынешнего главы Госдепа.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

Помимо иранской темы, Тиллерсон потерпел поражение в ряде других внутренних дебатов, не сумев добиться сохранения США в Парижском соглашении по климату, а также кого назначать на ключевые посты в Государственном департаменте.

На фоне слухов о грядущей отставке Тиллерсона все большую актуальность получает вопрос о том, каким образом это развитие событий скажется на международной повестке дня. Так, американский политолог Даг Вид в интервью SputnikNews отмечает, что уход бывшего главы ExxonMobil с поста госсекретаря может оказать негативное влияние на другие страны, в частности, из-за того, что он уже успел наладить связи с лидерами других государств, которые склонны ценить постоянство в международных отношениях.

В свою очередь, сам Тиллерсон подчеркивает, что его отношения с Дональдом Трампом надежны, а сам глава Белого дома неоднократно выражал свою уверенность в Тиллерсоне.