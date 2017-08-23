Жизнь людей все больше и больше перемещается в интернет. Нет, конечно, жизнь «в реале» пока еще тоже продолжается, но есть стойкое ощущение, что она все больше превращается в придаток «настоящей» жизни — которая проходит в интернете. Родители фотографируют детей не на память, как раньше, а чтобы разместить фотографии в интернете. Девушки снимают видео о том, как они делают покупки — чтобы выложить в интернете. Наконец, политики (некоторые) главные свои заявления тоже делают не где-нибудь, а в интернете, а совсем не в публичных выступлениях, как это было принято в незапамятные времена. Ну, о том, где все эти родители, девушки и политики ищут информацию по любым вопросам, уж и говорить не приходится: конечно, в интернете.

Иван Шилов ИА REGNUM Стратеги

Однако остаются еще сферы, которые интернету не по зубам. К таким относятся социологические опросы. Буквально все — а совсем не только профессионалы — знают, что интернет-опрос — это совсем не то, что опрос в реале. Потому что опрос в реале — это выверенная десятилетиями технология, соединенная с высоким искусством составления вопросов и точной наукой в анализе результатов. А интернет-опрос — это непонятно что: кого опрашиваешь — непонятно, сколько опрашиваешь — тоже не всегда ясно, технологии не выверены, точная наука неприменима… разве что высокое искусство присутствует, но при вышеописанных проблемах оно тоже мало помогает. Раз даже проведение «обычных» опросов в интернете — дело сомнительное, то что уж говорить о том, чтобы прогнозировать результаты выборов по данным этих сомнительных интернет-опросов? Вот то-то и оно!

Тем не менее, наблюдая население, проводящее свою жизнь в интернете, хочется и опрашивать его в интернете — тем более что ловить людей для опроса где-нибудь в реале сложно и дорого, не говоря уже о том, что и будучи пойманными, они все равно норовят из интернета не выходить и отвечают на вопросы, не отрываясь от телефонов, компьютеров etc.

Поэтому ИА REGNUM решило провести смелый эксперимент и все же попробовать дать прогноз по выборам (губернаторов в нескольких регионах) по результатам опросов в интернете. Понимая все проблемы этого безнадежного предприятия, зная обо всех подводных и надводных камнях, которые громоздятся на этом пути, мы все же решили предпринять такую попытку. А уж что получилось — узнаем после выборов.

Итак.

С 23 августа до 2 сентября включительно ИА REGNUM провел интернет-опросы избирателей 9 (из 16) регионов, в которых 10 сентября пройдут выборы главы субъекта Российской Федерации. Это Пермский край, Белгородская, Кировская, Калининградская, Новгородская, Саратовская, Свердловская, Ярославская области и город Севастополь.

Во всех регионах анкеты были однотипные: задавался вопрос о степени знакомства избирателей с кандидатами и их программами, два вопроса о желании идти на выборы и голосовать — прямой и косвенный — и собственно вопрос о том, за кого собираются голосовать.

Вопрос о том, собираются ли избиратели участвовать в выборах, очень важен для прогнозирования явки избирателей, от которой, в свою очередь, как всем известно, сильно зависят результаты голосования. Поэтому в наших опросах задавалось два вопроса на эту тему. Прямой вопрос: «Будете ли вы принимать участие в выборах …, которые состоятся 10 сентября этого года, пойдете ли Вы голосовать?» и косвенный вопрос: «Как Вы думаете, какая часть людей Вашего круга, Ваших друзей и знакомых примет участие в выборах … 10 сентября? Пожалуйста, дайте свой ответ в процентах». Предполагалось, что, отвечая на первый вопрос, человек дает «правильный» с его точки зрения, то есть социально-желательный ответ. А отвечая на косвенный вопрос — не о себе, а о «людях своего круга», — он дает реальный ответ о себе (ведь он не знает, сколько людей его круга пойдет, поэтому он вынужден судить по себе), то есть указывает реальную вероятность своего участия в выборах.

Вопросы о явке выявили довольно интересную тенденцию. Как известно, во всех регионах в выборах участвуют временно исполняющие обязанности глав этих регионов, которые баллотируются от партии «Единая Россия». Судя по всему, избиратели считают, что победа временно исполняющих обязанности предрешена, повлиять на нее невозможно, поэтому… тем, кто не поддерживает врио, ходить на выборы незачем — это бесполезно. А вот те, кто собирается голосовать за врио, наоборот, гораздо более мобилизованы — скорее всего, по той же причине: они уверены в победе своего кандидата и хотят поучаствовать в этой победе. Судите сами.

В таблицах ниже представлены результаты интернет-опросов в части явки: ответы сторонников разных кандидатов (собирающихся проголосовать за них на выборах или проголосовавших бы за них, если бы пошли на выборы) на прямой и косвенный вопросы по явке. Ответы сторонников врио глав регионов выделены цветом.

С одной стороны, это безусловная победа власти и «Единой России» (как инструмента решение проблем связи власти и общества): врио глав регионов, вероятно, будут избраны, причем совершенно честно, без всяких там давлений и административных ресурсов. С другой стороны, это безусловное поражение власти и «Единой России» (как инструмента выявления и решения проблем общества), потому что мы явственно видим, как нарыв (общественное недовольство, социальные конфликты и т.д.) загоняют внутрь — вместо того, чтобы дать ему прорваться хотя бы на выборах, которые, собственно, для этого и предназначены. Что бывает, если абсцесс вместо лечения загонять внутрь, мы все знаем: боли, сепсис, катастрофа — летальный исход. Спрашивается, кому это надо-то всё?

Каковы же будут результаты выборов в регионах, в которых ИА REGNUM проводило интернет-опросы. Прогноз ИА REGNUM (с учетом всех оговорок — см. выше) представлен в таблицах ниже. Прогноз дается на основе прогноза по явке, которая также есть в таблицах.

Комментировать тут особенно нечего. Все понимают, что явка (как минимум на сегодня, 3 сентября) ожидается низкой — что еще раз подтверждает отсутствие интереса к выборам у большинства населения. Если за оставшуюся неделю не будут найдены способы повысить явку, то результат будет… не вполне. Потому что даже при 40%-ной явке и 70%-ном результате победителя, общая доля выбравших главу региона не будет дотягивать даже до трети. Конечно, тут можно много рассуждать на разные темы, но легитимность новоизбранных глав регионов, конечно, всегда будет под вопросом и в любой момент может быть проблематизирована до критического состояния.

Еще каждый может убедиться, что в исследованных 9 регионах реальную конкуренцию кандидатам от партии власти теоретически могут составить только кандидаты от КПРФ. Что еще раз подчеркивает, что есть реальные проблемы, которые этими выборами не только не вскрываются, но замазываются. Если бы КПРФ захотела и нашла способ активизировать своих сторонников, то во многих регионах кандидатам от «Единой России» пришлось бы несладко. Но КПРФ (как минимум в лице своего руководства) совсем не хочет вступать в реальную политическую борьбу, ей и так неплохо. Что дает власти и «Единой России» — пока — полную свободу рук и множество вредных иллюзий.

На третьем месте почти во всех регионах — кандидаты от ЛДПР. Тут тоже есть над чем подумать.

Наконец, очень интересно, что российские либералы, несмотря на колоссальную громкость их заявлений и широту освещения их деятельности, пока так и не находят в России сторонников — во всяком случае заметного их числа. Поэтому постоянные уступки власти в сторону либералов вызывают много вопросов: то ли власть боится громкого крика, то ли просто от него заболевает. И болезнь проявляется в слабости и непоследовательности. Которые опасны уже для всей страны.