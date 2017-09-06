Польша в ходе своей успешной европейской интеграции увеличила свой ВВП, стала более демократичной и заняла одно из главных мест в Евросоюзе. Теперь же Варшава превратилась в европейского «Enfant terrible», постоянно конфликтующего с руководством блока, пишет Жаклин Вестерманн в статье для The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

В частности, после Brexit страны — члены ЕС в Римской декларации от марта 2017 года заявили о своей приверженности единству блока. В ней они также указали на возможность создания «двухскоростной» или «многоскоростной» Европы, в рамках которой члены блока сотрудничают в различных областях и формируют союзы по вопросам, варьирующимся от проблем с беженцами до обороны. Этот шаг вызвал волну критики со стороны Польши, которая увидела опасность создания членства в ЕС «второго класса» и отказа от европейского единства как фундаментальной цели ЕС.

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После того как Польша стала членом ЕС в 2004 году, она стала важным игроком и уважаемым союзником, ее часто ставили в пример успешной европейской интеграции. Демократия процветала и экономика укреплялась благодаря структурному и региональному финансированию ЕС. ВВП страны вырос с $66 млрд в 1990-м до $70 млрд в 2016 году. Варшава также по-прежнему является крупнейшим выгодополучателем расходов ЕС. В 2015 году страна получила более €13 млрд (3,25% своего ВНД), а общий ее вклад в ЕС тогда же составил €3,7 млрд (0,90% от ВНД).

Несмотря на более чем десятилетие выгодных и плодотворных отношений между Варшавой и Брюсселем, Польша вызывает обеспокоенность у официальных лиц ЕС на фоне того, как европейский блок сталкивается с проблемами терроризма, наплыва беженцев и неопределенностью, вызванной Brexit.

С уходом Великобритании Польша лишится одного из своих основных союзников, однако, имея население 38 млн человек, страна станет третьей по численности населения страной блока, что даст Варшаве большее влияние на институты ЕС. Высказывались надежды на то, что Польша может совместно с Германией и Францией стать локомотивом ЕС для создания сильного и единого блока после выхода Соединенного Королевства, а также что она будет активным образом содействовать реформам и нахождению решений нынешних проблем блока.

Тем не менее с момента своего прихода к власти в 2015 году польская национально-консервативная партия «Право и справедливость» регулярно осуществляла нападки на институты и официальных лиц ЕС. Пообещав первоначально пойти на улучшение отношений с ФРГ, Варшава затем начала повышать градус критики Берлина и сейчас требует возмещения за Вторую мировую войну.

Досталось и новому президенту Франции Эммануэлю Макрону, когда он высказал критику польского правительства за отказ от реформ Директивы от 1996 года об откомандировании работников, производимом в рамках предоставления услуг. Премьер-министр Польши Беата Шидло назвала нового главу Елисейского дворца «заносчивым», утверждая, что «ему не хватает политического опыта». Она также указала, что не Франции решать, каким будет будущее ЕС. Варшава также отвергла планы ЕС по введению системы квот для расселения беженцев по странам-членам, что вызвало значительную критику со стороны других государств ЕС.

Тем не менее «Право и Справедливость» нельзя назвать партией, выступающей против ЕС. Она стремится к изменениям, прежде всего к возвращению полномочий странам-членам и сокращению юрисдикции ЕС. И несмотря на нынешнюю напряженность, граждане страны являются самыми надежными сторонниками европейского блока. Как показало недавнее исследование центра Pew Research Center, 74% жителей государства выразили положительное отношение к ЕС — самый высокий показатель из всех стран, в которых проводился опрос.

В то же самое время опросы, проводимые внутри страны, по-прежнему демонстрируют поддержку «Права и справедливости», невзирая на ее разногласия с ЕС и усиливающиеся антиправительственные выступления и проевропейские выступления в польских городах. Эти результаты показывают, что поддержка внутренней политики никак не влияет на поддержку ЕС и наоборот.

Напряженность в отношениях между Европейской комиссией и «Правом и справедливостью» начала обостряться год назад, после того как комиссия выразила серьёзную озабоченность относительно состояния главенства права и свободы печати в Польше. В июле 2017 года «Право и справедливость» приняла три законопроекта, в рамках которых вся судебная система могла оказаться под правительственным контролем. Тогда комиссия пригрозила Варшаве задействованием статьи 7 Лиссабонского договора. Польша стала первой страной, который грозили подобной мерой, что продемонстрировало, насколько серьезно комиссия отнеслась к нарушениям Польшей основополагающих ценностей ЕС.

Европейская комиссия дала Варшаве один месяц, чтобы принять соответствующие меры. Задействование же статьи 7 Лиссабонского договора могло бы означать лишение Польши ее права голоса. Тем не менее этого можно добиться, только если остальные страны-члены проголосуют единогласно. Вероятность этого невелика, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже заявил о солидарности с Варшавой. Польское правительство в то же самое время пропустило срок ответа на запрос комиссии, отправив вместо него объяснение, почему Варшава считает проверку необоснованной. Комиссии еще предстоит дать детальный ответ.

Теперь же «Право и справедливость» столкнулась с Европейским судом, постановившим, что Варшава должна остановить вырубку Беловежской Пущи — объекта наследия ЮНЕСКО, расположенного на польско-белорусской границе. Польское правительство уверяет, что вырубка необходима для борьбы с паразитами, тогда как в ЕС утверждают, что объект охраняется законодательством ЕС по защите окружающей среды. Варшава проигнорировала решение суда и продолжила вырубку, несмотря на акции протеста.

Таким образом, страны — члены ЕС должны понять, что блок — это единое сообщество преследующих одни и те же ценности и интересы, а не ассоциация, в которой можно выбирать, какие привилегии получать и какие обязанности выполнять. Своими действиями «Право и справедливость» привнесла неопределенность в ЕС тогда, когда блоку больше всего необходимы единство и стабильность для противостояния все большим вызовам своей безопасности.