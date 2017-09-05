За прошедшую неделю СМИ чаще всего обращались к темам Дня знаний, празднования Курбан-байрама, погодных условий

ИА REGNUM Стога. Башкирия

Шалости с маткапиталом

29 августа ИА «Башинформ» рассказало, что в Уфе появились фирмы по обналичиванию материнского капитала. Выяснилось, что сертификаты обналичиваются по следующей схеме: фирма помогает матери купить земельный участок за счет средств маткапитала. Затем участок продается, а деньги с продажи женщина получает на руки. При этом комиссия фирмы-посредника составляет около 25 тыс. рублей, еще от 30 до 40 тыс. — комиссия банка за снятие денег после совершения сделки. В арсенале мошенников имеется еще один способ — купить жилье, непригодное для проживания. Оформляется сделка по покупке несуществующего либо сгоревшего дома — его продают и получают «живые» деньги. Однако эти сделки могут быть оспорены государством. Еще одним нарушением является то, что при перепродаже и обналичивании денег доля ребенка не оформляется, что нарушает права детей. Сумма маткапитала в 2017 году составляет 453 026 рублей и выделяется каждой семье после рождения или усыновления второго и каждого последующего ребенка. Программа действует во всех регионах с 1 января 2007 года и завершится 31 декабря 2018 года.

С кем торгует Башкирия

Ряд СМИ в этот день сообщил, что внешнеторговый оборот Башкирии в первом полугодии составил почти $2,5 млрд, сократившись на 20% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Объем экспорта уменьшился на 22%, импорта — вырос на 1%. В основном республика продавала на экспорт минеральные продукты (нефть и продукты перегонки) — 65% от общего объема вывозимых товаров, продукцию химической промышленности, каучук — 18,5%, машиностроительную продукцию — 10%. В импорте ведущее место заняли машиностроительная продукция — 49%, продукция химической промышленности, каучук — 22,7%; металлы и изделия из них — 14,6%. Внешнеэкономическая деятельность в данном периоде осуществлялась со 114 странами. Самые большие объемы экспорта задекларированы с Латвией — 23%, Нидерландами — 15,7%, Китаем — 8,8%, Казахстаном — 8,4%, Белоруссией — 6%. Ведущими импортерами в регион традиционно являются Китай с долей 19,6%, Германия — 13,8% и Белоруссия — 13%. В целом доля оборота Башкирии во внешней торговле ПФО в первом полугодии составила 10%.

82 тыс. семей получат квартиры к 2025 году

Газета «Республика Башкортостан» 29 августа сообщила, что президиум правительства Башкирии утвердил Концепцию обеспечения жилыми помещениями нуждающихся граждан до 2025 года. С помощью Концепции предполагается обеспечить жильем максимальное количество очередников, которые сегодня состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Сюда же относятся участники различных федеральных и республиканских жилищных программ. Совокупно это более 82 тыс. семей. Оператором определен Фонд развития жилищного строительства РБ, он занимается сбором средств, их аккумулированием и финансированием строек, а также готовит площадку под новостройку, размещает заказ, заключает договоры со строительными организациями, ведет технический надзор за ходом строительства, осуществляет его ввод в эксплуатацию и передачу гражданам для проживания.

Загранпаспорта: дешевых нет, есть подороже

30 августа «Коммерсантъ в Уфе» отметил, многофункциональные центры Башкирии временно останавливают оформление «старых» пятилетних загранпаспортов, МФЦ ссылаются на проблемы, связанные с дефицитом бланков паспортов в управлении по вопросам миграции МВД республики. О возобновлении услуги МФЦ намерены уведомить дополнительно. По данным МВД, пока гражданам будет предложено переориентироваться на оформление биометрических паспортов со сроком действия 10 лет. Дефицита в них у управления по миграционным вопросам нет.

Поиски виноватых

ИА «Башинформ» в этот день поведало, что общественники Башкирии предлагают принять республиканский закон о государственных языках. Глава одной из башкирских националистических организаций Райса Кузбекова выразила тревогу по поводу того, что в некоторых школах сокращаются часы изучения башкирского языка. В частности, она привела пример Стерлитамака, где в городских школах на изучение башкирского языка отвели только один час в неделю. В Буздякском районе, отметила Райля Кузбекова, уроки башкирского языка перевели во внеурочные часы. Вину за происходящее башкирские националисты возложили в том числе и на руководителей «из числа башкир, которые работают на ответственных постах в заинтересованных министерствах и ведомствах». Райса Кузбекова предложила обратиться в Государственное Собрание РБ от имени всего башкирского народа с просьбой принять республиканский закон о государственных языках, а также внести соответствующие поправки в закон РБ «Об образовании».

Башкирия не выплатила за серебро на чемпионате мира

«Горобзор» 30 августа отметил, тренер Евгений Загорулько сообщил «Известиям», что башкирские власти не выплатили премиальные вице-чемпиону мира по прыжкам в высоту, уроженцу Башкирии Данилу Лысенко за серебряную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике. «Представители республики обещали выплатить за это премиальные, но, видимо, забыли об этом. Поверьте, речь идет о минимальном гонораре, который позволит спортсмену тренироваться в нормальных условиях, не более того. В то же время хоккеисты «Салавата Юлаева» и футболисты «Уфы» получают миллионы, показывая довольно средние результаты. Схожая ситуация и у остальных наших медалистов», — рассказал Загорулько. Вознаграждение за победы на Олимпийских играх выплачивают Министерство спорта РФ и регионы, которые представляют спортсмены, за медали чемпионатов мира — только регионы. Также, по его словам, Центр спортивной подготовки не может покрыть расходы на авиабилеты и гостиницу для тренеров (перелет и проживание спортсменов оплачивала Международная ассоциация легкоатлетических федераций).

Испортили воздух

31 августа ряд СМИ сообщал о проблемах экологии. Так, на железнодорожной станции Косяковка в Стерлитамакском районе произошла утечка метанола из железнодорожной цистерны объемом 60 тонн. Вагон отцеплен от основного состава и отогнан на запасной путь. Погибших и пострадавших нет. Министерство экологии и природопользования Башкирии объявило в Уфе режим неблагоприятных метеорологических условий №2. Согласно официальной информации, причиной стала установившаяся погода, способствовавшая накоплению частиц пыли и других вредных примесей в приземном слое атмосферы. «В связи с этим жители города могут почувствовать ухудшение качества воздуха», — говорится в сообщении ведомства. Введенный режим подразумевает, что уфимские предприятия должны снизить выбросы загрязняющих веществ на 20—40%. Введение режима связано с участившимися жалобами от горожан на загазованность воздуха. Напомним, в начале августа Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура выявила нарушения в работе республиканского Управления Роспотребнадзора в сфере надзора за качеством воздуха. Установлено, что специалисты Роспотребнадзора ненадлежащим образом рассматривали жалобы населения на загрязнение воздуха. В частности, пробы отбирались спустя время после поступления жалобы, а также в рабочие часы, хотя граждане часто указывали, что загрязнение воздуха ощущают именно в ночное время или в выходные дни.

Виды на урожай

В последний день лета ряд СМИ сообщил, что аграрии Башкирии преодолели экватор уборки. Согласно данным Центра сельхозконсультирования РБ, к среде республиканские хлеборобы скосили 880 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет половину всех площадей. Причем валовой намолот уже составил чуть менее 1,9 млн тонн. Следовательно, велика вероятность, что итоговый урожай будет выше прошлогоднего, если погода не воспротивится. Средняя урожайность по региону пока составляет 23 центнера с гектара, что почти на 18% выше, чем в прошлом году. Хотя, по мнению специалистов, показатель пойдет на снижение, так как осталась в основном яровая пшеница, а она уступает по урожайности озимой.

Не улетевшие паломники

«Коммерсантъ в Уфе» 31 августа сообщил, что московский туроператор хаджа — компания «Урал-сервис», которая неделю назад не смогла отправить в Саудовскую Аравию примерно сто паломников из Уфы, полностью урегулировала вопрос с туристами. На встрече с паломниками, где присутствовали около 40 человек, представители компании компенсировали затраты около 25 туристам, примерно 15 человек переоформили путевки в хадж на следующий год, сообщил собеседник. Туристам, которые не смогли прийти на встречу, компенсация будет отправлена банковским переводом. Туристам выплачено около 3 млн руб. из расчета 100−170 тыс. руб. за путевку. В этом году ДУМ Башкирии работало только с одним организатором хаджа, хотя в предыдущие годы их было несколько. Из-за высокого спроса на туры в Саудовскую Аравию компания не смогла найти квоты в управлениях мусульман других регионов, сообщали в ДУМ. В Башкирии духовное управление собственных квот не получало.

Снесенная трёхэтажка

1 сентября ряд СМИ сообщил, что под Уфой снесли недостроенный трехэтажный дом площадью 700 кв. метров и стоимостью 2,5 млн рублей. Хозяин хотел начать бизнес по продаже в нем квартир, но не учел статуса земельного участка. По закону на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, разрешается возводить дом максимум на двух хозяев — таунхаус. По данному случаю суд неоднократно назначал экспертизы, которые подтвердили — здание планировалось использовать в коммерческих целях. Поэтому было принято решение о сносе постройки. Судебные приставы объяснили «предпринимателю», что, в случае принудительного исполнения решения суда, расходы за снос здания будут взысканы с должника, а это около полумиллиона рублей. Мужчине пришлось выполнить предписание и снести дом. По данным Службы судебных приставов Башкирии, с начала года в республике снесли 112 объектов незаконного строительства. В настоящий момент на исполнении находятся 117 исполнительных производств, из них в 83 случаях должниками являются физические лица.

Новости нового учебного года

ИА «Башинформ» в этот день рассказало, что в новом учебном году за парты сядут 465 тыс. школьников, 52 тыс. из них — это первоклассники. Агентство выяснило, какие нововведения ждут учащихся и их родителей. В школы республики вернулась астрономия. Изучать ее будут только 10−11-е классы — им предстоит пройти 36-часовой курс (в среднем по одному уроку в неделю). В связи с этим в общеобразовательных учреждениях должно появиться необходимое оборудование. Изменения по сдаче основного государственного экзамена в 2017—2018 годах не планируются. А вот у учащихся девятых классов появится устный экзамен по русскому языку, который станет допуском к ГИА. Устный вариант проведут в пилотных регионах уже в 2018 году. Также в Башкирии, по данным Башстата, в минувшем учебном году учились более 177 тыс. студентов. 68 тыс. учащихся насчитывалось в государственных средних специальных заведениях, 3,7 тыс. — в частных.

Ужасы в «Васильке»

Ряд СМИ 1 сентября продолжил детскую тему в ином ключе. В Ишимбае бывшая воспитательница детского сада «Василек» обвиняется в «ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, соединенном с жестоким обращением». Одиннадцать воспитанников детского садика натерпелись от жесткого нрава воспитательницы. Так, за разговоры во время тихого часа воспитатель толкнула 5-летнюю девочку, да так, что та ударилась головой о спинку кровати, другого 6-летнего ребенка женщина ударила кулаком по голове. За непослушание воспитательница на продолжительное время запирала детей в умывальной комнате. Узнав от детей о случившемся, родители обратились в правоохранительные органы. В эти дни уголовное дело направлено мировому судье Ишибая для рассмотрения по существу.

Маленькие беглецы

2 сентября ИА «Башинформ» сообщило, что в Башкирии начали поиски двух воспитанников Центра помощи детям «Надежда» села Урман-Бишкадак Ишимбайского района. Разыскиваются Сергей Герцен и Роман Ефимов. Информацию подтвердили в районном ОМВД. Первые сообщения с призывом о помощи в поисках совершивших самовольный уход из Центра помощи 2 сентября появились в соцсетях.

«Бирское яблоко» — гордость бирян

ИА «Стерлеград» в этот день сообщило, что 2 сентября в Бирске состоялся ежегодный республиканский фестиваль «Бирское яблоко». В День города на площадках фестиваля — в сквере имени Ленина и на Октябрьской площади — представили свою продукцию торговые организации и предприятия общепита, открылись экспозиции бирских мастеров и центра ткачества «Шелковый путь», распахнул двери городской исторический музей, где представлен достоверный макет бирской крепости. С Днем города бирян поздравили заместитель премьер-министра правительства РБ Николай Хорошилов и глава администрации Бирского района Александр Груздев. Одно из главных событий праздника — ярмарка «Вкусный город». Активное участие в мероприятии принял коллектив образовательного центра «Умникум», организовавший несколько творческих и технических площадок. На одной из них можно было принять участие в создании мультфильма, на другой — испытать свои возможности в печати 3D-формата.

На 3% упали доходы

Ряд СМИ 2 сентября привел данные статистиков о том, что в июле денежные доходы жителей Башкирии сократились на 2,9%, до 27 379,9 рубля. Тенденция на снижение устойчива последние полтора года, отмечает служба статистики. По итогам первых шести месяцев 2017 года денежные доходы населения упали на 0,9%, до 24 693,3 рубля. Наиболее сильное уменьшение зафиксировано с января по март — минус 4,1%, до 24 422 рублей. Во втором квартале статистики зарегистрировали рост в 2,4%, — до 24 964,5 рубля. В 2016 году среднедушевые доходы в месяц по региону составили 28 140,6 рубля. При этом падение с января по декабрь прошлого года — 3,5%.

Очередная задержка рейса в Турцию

3 сентября «Комсомольская правда в Уфе» сообщила, что в этот день с проблемами столкнулись пассажиры рейса I4−9169, который должен был вылететь из Уфы в Анталью. Судя по данным на электронном табло уфимского аэропорта, борт должен был покинуть башкирскую столицу в 6:25 по местному времени, однако не сделал этого до 20 часов 20 минут. В свою очередь, не мог прилететь в Уфу рейс I4−9170 из Антальи.

В списке 200 лучших — три школы из Башкирии

Ряд СМИ в этот день сообщил, что две уфимские школы вошли в список 200 лучших по России. Это лицей №153 при УГАТУ, который расположился на 40-й строчке, а также гимназия №93, занявшая 163-е место. На 106-й позиции расположился лицей №1 города Нефтекамска. По понятным причинам половина учреждений списка топ-200 представляют Москву. На втором месте оказался Красноярский край — 15 школ, хорошие цифры показали Свердловская область (12 школ), Санкт-Петербург и Татария (по 10 школ).

Печальная статистика

UfaTime 3 сентября отметило, что с начала года в регионе умерло 29 тыс. 826 человек, что на 675 меньше, чем годом ранее. Самой распространенной причиной смертности по-прежнему являются болезни системы кровообращения — 12 тыс. 338 смертей. Далее следуют новообразования (4 тыс. 051), болезни органов дыхания и пищеварения (1 тыс.807 и 1 тыс. 355 соответственно), инфекционные и паразитарные болезни (517) и туберкулез (164). Если говорить о внешних причинах смертей, то можно выделить следующие: самоубийства (524), транспортные несчастные случаи (278), убийства (123), утопления (58), отравления алкоголем (31). Всего с января по июль этого года от внешних причин в Башкирии умерло 2 тыс. 238 человек.