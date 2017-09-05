Иран одержал верх в еще одном раунде холодной войны с Саудовской Аравией. И именно свою недальновидность и должен благодарить Эр-Рияд за такой исход противостояния с исламской республикой. Эр-Рияд загнал Катар в дипломатический угол, считая, что Доха в ответ на изоляцию со стороны Саудовской Аравии и ее союзников по Персидскому заливу приползет обратно к «старшему брату», опустив очи долу. Это предположение основывалось на убежденности, что незначительный по территории Катар находится в такой зависимости от своего соседа в вопросах торговли, авиатранспорта, продовольствия и ряда других, что он не сможет выдержать изоляции. Произошло же как раз наоборот, пишет Мохаммед Айюб в статье для The National Interest.

Magspace.ru Отношение Саудовской Аравии и Катара

Так, Катар решительным образом отверг все требования Эр-Рияда, в том числе не стал закрывать телеканал Al Jazeera и прекращать отношения с Ираном, с которым Доха делит крупнейшее в мире месторождение природного газа. Катару удалось добиться этого благодаря двум факторам. Во-первых, Иран и, что намного удивительнее, Турция, поддерживающая хорошие отношения с Саудовской Аравией, оперативно оказали поддержку Дохе в преодолении изоляции.

Во-вторых, Саудовская Аравия не смогла учесть ценность для Вашингтона отношений с Катаром, в котором находится крупнейшая в регионе база ВВС США. Она играет крайне значительную роль для проведения операций в Афганистане и Сирии. Несмотря на антикатарские заявления президента США, произнесенные из-за вопиющей неосведомленности главы государства о стратегической важности Катара для США, ответ Государственного департамента был совсем иным. Эр-Рияд понял, что любая угроза применения силы против Катара наткнется на противостояние с США и нанесет вред стратегическому партнерству стран Персидского залива с Вашингтоном.

Благодаря этим двум факторам Катар мог попросту проигнорировать действия Саудовской Аравии. И делал это Катар с превеликим удовольствием. Так, 23 августа Доха объявила о своем решении «укрепить двухсторонние отношения с Исламской Республикой Иран во всех сферах» и вернуть своего посла в Тегеран после телефонной беседы между главами МИД двух стран. Такое развитие событий стало победой для Ирана и прорывом в его попытке нормализовать отношения с членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в котором доминирующую роль играет Саудовская Аравия.

Столь же важное значение имеет и то, что это формальное сближение Ирана и Катара, скорее всего, будет иметь далеко идущие последствия для войны в Сирии. Так, пока Иран и Катар были по разные стороны сирийского конфликта: Тегеран поддерживал президента Сирии Башара Асада, тогда как Доха, Эр-Рияд и Анкара выступали на стороне разрозненных групп оппозиции, в среде которых все большую роль играли суннитские радикалы. Внимание Катара поглощено нынешними разногласиями с Саудовской Аравией, в которых его поддерживает исламской республика, поэтому велика вероятность того, что Доха сузит масштабы своего вмешательства в гражданскую войну в Сирии, а также сократит, если не прекратит, финансирование противников Асада.

Столь же немаловажно и то, что сближение Ирана с Катаром следует непосредственно за улучшением отношений Тегерана с Анкарой, которому также поспособствовали непродуманные действия Саудовской Аравии. У Турции очень многое поставлено на карту в Катаре. Она создает военную базу в этой стране в рамках своего плана проецирования влияния на Ближнем Востоке. Более того, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган довольно близки. По некоторой информации, Аль Тани отправил в Турцию контингент элитных частей вооруженных сил Катара численностью 150 человек для защиты главы страны после попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Теперь пришло время Анкаре ответить Дохе взаимностью, поэтому парламент Турции дал добро на разворачивание от трех до пяти тысяч военнослужащих страны на территории Катара для обеспечения «внутренней безопасности». Анкара, таким образом, решительным образом порвала с Эр-Риядом, встав на сторону Тегерана по катарскому вопросу, несмотря на их разногласия по Сирии.

Как Анкара, так и Тегеран также предпринимали шаги для нахождения общего языка, при этом именно Турции пришлось делать уступки. Уже принято за несомненную истину то, что Асад, которого поддерживает Иран, не может быть смещен со своего поста насильственным путем. Об этом изменении в политике Турции, фундамент для которого закладывался на протяжении целого года, было объявлено 20 августа премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, заявившим, что Анкара готова «разрешить кризис с участием всех ключевых игроков, в том числе президента Сирии Башара Асада».

Таким образом, произошедшее стало значительной победой для Ирана. Тегеран решительным образом поддерживает президента Сирии Башара Асада, продолжая направлять в страну членов группировки «Хезболла», а также части элитных подразделений «Кудс». И дорогу для дипломатических успехов Тегерана проложила именно Саудовская Аравия — больше из-за своей гордыни, нежели чего-то еще.

Более того, сближение шиитского Ирана одновременно с двумя суннитскими государствами — Катаром и Турцией — развенчивает миф о том, что противоречия на Ближнем Востоке основаны исключительно на шиитско-суннитском расколе, который является частью пропагандистского оружия Саудовской Аравии. Становится все более очевидно, что за противостоянием Ирана и Саудовской Аравией стоит политика, а не межконфессиональная вражда.