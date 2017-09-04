То, что мы наблюдаем в США в плане внутренней политики в последние полгода, называется просто. В США сильнейший внутриполитический кризис, связанный с кризисом легитимности ключевых конструкций американской политической системы — как избирательной, когда один из кандидатов может подделывать итоги праймериз и даже выдвигаться кандидатом в президенты в нарушение всех правил партийного съезда, так и институциональной, когда аппарат власти ведет собственную политику, не обращая внимания на голосование избирателей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

На прошедших в прошлом году выборах президента США Трамп, вопреки ожиданиям многих, с помощью того, что смог опереться на пока еще белое большинство Америки, состоящее в основном из «реднеков», и ортодоксальное сексуальное большинство (пока еще большинство), победил медийную машину «глубинного американского государства» и местных сатанистов и отправил Хиллари Клинтон, одну из ведущих фигур «черного миропроекта» в США, в политическое небытие.

Однако, несмотря на «потерю бойца», все последние восемь месяцев «глубинное государство» продолжало наносить Трампу ощутимые удары, в результате чего к настоящему времени фактически парализовало любую активную внутри‑ и внешнеполитическую деятельность американского президента. За прошедшие с момента инаугурации месяцы Трамп так и не смог реализовать до конца ни одного пункта из своей избирательной программы ни во внутренней, ни во внешней политике.

Более того — он растерял всех своих принципиальных сторонников и остался фактически в одиночестве. Если уйдет глава Госдепа Тиллерсон, то Трамп останется в стратегическом одиночестве и вряд ли сможет досидеть до конца первого срока. В этом плане кризис вокруг российских консульств в США сегодня является не проблемой отношений Москвы и Трампа, а Москвы и конгресса и сената, которые взяли на себя выполнение внешнеполитических функций вместо президента США.

Однако, если президент США не функционален, то это может поставить вполне справедливый вопрос внутри самой Америки — а зачем США такой президент, который не может исполнять свои обязанности? — который станет прологом к импичменту, который сегодня поддержат обе палаты американского парламента. Единственное ограничение на этом пути — это уже обозначенная одним из помощников Трампа перспектива прямого обращения президента к нации. И такая «перспектива» развития сюжета — вплоть до начала новой гражданской войны — самым серьезным образом пока сдерживает импичмент Трампа. То, что США дошли в своем развитии до такого сценария, — и есть самое яркое свидетельство того внутриполитического кризиса, который переживает американское политическое сообщество.

Что из этого следует? А из этого следуют очень интересные гипотезы относительно того, кому может быть выгоден кризис вокруг северокорейской ядерной программы, и как так получилось, что ядерный потенциал Пхеньяна растет не по дням, а по часам. Своими последними испытаниями Пхеньян продемонстрировал, что у него есть а) водородная бомба; б) средства доставки ядерного заряда не то что на территорию Южной Кореи, Японии или военной базы США на острове Гуам, но и на территорию США.

Как отмечают эксперты, «северокорейская ракета, перелетевшая через остров Хоккайдо, поднялась на высоту 550 км. Это значит, что она может долететь до любой точки на территории США, и никакая система противоракетной обороны ее просто не достанет. И упала она по команде из центра управления полетом. Причем любой может взять карту и убедиться, что летела она по дуге, обеспечивающей кратчайшее расстояние между местом старта и городом Сиэтл, где находятся заводы Боинга. А более подробная информация о полете заставляет предположить, что на начальном участке полета она выполняла маневры, имитирующие уклонение от противоракет THAAD, и именно это и было предметом испытаний. И если это так, то в сочетании с испытанием термоядерного устройства этот полет является шахом и матом всей северокорейской политике Запада. Но не Дональда Трампа».

Этими двумя фактами Северная Корея доказала, что стала действительно еще одной ядерной державой, освоившей технологию термоядерной бомбы. Возникает вопрос — кто помог Северной Корее в короткие сроки так существенно нарастить ядерный потенциал? И тут могут быть разные версии, и весьма интересной из них является та, что с новыми технологиями Северной Корее помогли сами США, то самое «глубинное государство», которое реально и управляет страной.

Не единожды уже отмечали, что кризис с северокорейской ядерной программой происходит всякий раз тогда, когда это по каким-то причинам выгодно США. Вот и на этот раз испытания водородной бомбы и запуск баллистической ракеты Пхеньян произвел накануне открытия саммита БРИКС в Китае. Тем самым Трампу кидается кость — держи и ответь. Однако Трамп даже и бровью не повел, как и Пентагон, который показательно промолчал относительно того, почему хваленая американская противоракетная система не сбила северокорейскую ракету при подлете к Японии.

Если к этому добавить тот факт, что Украина массово теряет после «революции достоинства» при американцах те передовые технологии, которые ей достались в наследство от Советского Союза, включая авиастроение («Антонов» переезжает в Китай), ракетные технологии («Южмаш»), то вырисовывается очень простая схема. «Глубинное государство» в США само накачивает КНДР технологиями, в том числе с Украины, чтобы затем отработать на ней свой истрепавшийся имидж главного ковбоя на деревне. Ын ведет свою игру, рассчитывая, что американцы не пойдут до конца и вся их игра прикрывает лишь огромный блеф.

Возможно, Россия и Китай в курсе этой согласованной двойной игры США и КНДР и поддерживают Северную Корею в плане получения соответствующих технологий, зная, что за всем этим стоят США, но пока в силу разных объективных причин не могут обличить американцев (возможно, просто еще рано) и аккуратно нагревают ситуацию, пользуясь тем, что ситуация вокруг ядерной программы КНДР еще более усугубляет внутриполитический кризис в США.

Почему можно списать Трампа из всей этой истории? Во-первых, он еще слишком мало находится у власти, а испытания водородной бомбы КНДР начала проводить еще в начале 2016 года. Во-вторых, «глубинному государству» весной текущего года почти удалось склонить Трампа к эскалации ситуации вокруг северокорейской ядерной программы. Однако сейчас, судя по тому, как старательно Трамп дистанцируется от этой темы, он понял, что военное решение этой проблемы будет его большой ошибкой и подставой со стороны его принципиальных оппонентов внутри США. И если его сейчас загонят в ловушку военного решения корейской проблемы, то далее он не сможет провести в жизнь ни одного своего решения, став такой же послушной марионеткой вашингтонского болота, как и Обама.