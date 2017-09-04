В своих публикациях ранее я неоднократно писал о том, что у каждой страны есть свой национальный вид спорта в том плане, что именно этот вид физического или интеллектуального единоборства лучше всего раскрывает характер нации. Так уж совпало, что у России и США, на мой взгляд, этот вид спорта один — хоккей. Чтобы понять подлинный, глубинный характер американцев, надо посмотреть и понять, как они играют в хоккей, что они делают, когда выигрывают, что — когда проигрывают, и тогда многое станет ясно, в том числе и то, как им надо противодействовать.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подлечимся

История российско-американского, как и российско-канадского хоккейного противостояния (так как стиль игры — национальный характер канадцев и американцев — один и тот же) дала ответы на эти вопросы еще в далекие семидесятые годы. Американцы играют в рамках правил только до тех пор, пока ситуация действительно равная или они выигрывают. Тогда они позволяют себе соблюдать правила «чистой игры». Но как только перед ними маячит призрак поражения, они тут же начинают провоцировать соперника — цеплять, бить исподтишка, или намеренно хамить, замерять размеры клюшек и так далее, чтобы вывести его из себя, отвлечь от истинной цели матча (победы) и переключить внимание на силовое противостояние.

Параллельно решается другая основная задача (особенно в условиях «домашнего судейства) — элементарно запугать соперника, чтобы он дал слабину, и тогда его уже добивать. Советская школа хоккея выработала свой рецепт реагирования на такую тактику — как бить в ответ, так одновременно и доказывать свое хоккейное превосходство. При этом одно не исключает второго, а только взаимодополняет. Как только в конце восьмидесятых стали делать ставку исключительно на технику и не лезть в драку — тут же стали проигрывать.

Хотя общая статистика фиксирует победу советской школы хоккея, видно, что она достигнута именно благодаря семидесятым и началу восьмидесятых.

Если с этой точки зрения анализировать, что делают американцы во внешней политике последние двадцать с лишним лет, то мы увидим полную кальку с их хоккейной тактики и стратегии. Сначала (в девяностые) у них было все хорошо — игра на «мировой шахматной доске» шла с их огромным и подавляющим преимуществом. Наши проигрывали. В этот период американцы играли относительно по правилам.

С 2007—2008 годов (речь Владимира Путина в Мюнхене, отражение агрессии грузинской марионетки США в Южной Осетии) игра стала понемногу выравниваться, и наши стали даже периодически сокращать разрыв в счете. Американцы напряглись, но по-прежнему играли по правилам, так как продолжали вести в счете.

Ситуация резко поменялась в 2013—2014 годах, когда Россия «сравняла счет» (отказ Януковича от Евроассоциации, зимняя Олимпиада в Сочи, воссоединение Крыма с Родиной и русская весна на Донбассе) в российско-американском геополитическом противостоянии. Оказалось, что Россия — отнюдь не поверженный в 90-ые годы прошлого столетия соперник, а возрождающаяся сверхдержава. Осознание того, что американцы проворонили возрождающуюся в очередной раз из геополитического небытия Россию, вызвало первые движения Вашингтона в направлении провоцирования соперника, применения запрещенных приемов и запугивания. Именно весной-летом 2014 года США ввели первые пакеты антироссийских санкций.

И уж совсем у США сорвало крышу осенью 2015 года, когда в сентябре 2015 года Россия по запросу законной власти Сирии направила свои ВКС на защиту государственного суверенитета этой страны от вскормленных США на Ближнем Востоке полчищ «бармалеев». Если посмотреть системно, то за последние два года США не смогли решить в Сирии, да и в целом на Ближнем Востоке и в Магрибе (Египет, Ливия, Йемен, Турция, Иран, Афганистан и так далее) ни одну из поставленных задач.

Кульминацией этого двухлетнего процесса является зачистка остатков войск ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в России) в Дейр-эз-Зоре. 3 сентября 2017 года войдет в историю сирийской войны, как день снятия трехлетней блокады города Дейр-эз-Зор — столицы одноименной провинции. На этом фоне Трамп, конечно, может вести себя «чисто как пацан» и направлять дополнительные войска США в Афганистан. Только это ничего не меняет — определяет сегодня правила на Ближнем Востоке Россия вместе с Ираном, Турцией, скорым новым правительством в Ливии, Египтом.

То есть, по большому счету, в реальной мировой геополитике Россия, «страна с разорванной в клочья экономикой» и «страна-бензоколонка», вышла вперед. А вот этого американцы уже простить не могут. Вот они и включили, начиная с последнего санкционного пакета Обамы перед Новым годом в отношении российских дипломатов, и вплоть до нынешнего, требующего в 48 часов российских дипломатов покинуть консульства в США, самый жесткий режим провоцирования и запугивания.

На самом деле это означает, что если американские «джентльмены» опустились до таких «низин» геополитического, дипломатического и просто человеческого поведения, когда стали нарушать самым наглым образом Венскую конвенцию, что ранее делала только гитлеровская Германия, то Россия всё делает правильно. Значит, американцы нервничают, и не просто нервничают, а срываются в истерику.

Советский хоккей давно дал ответ на вопрос, что делать в этой ситуации — надо одновременно продолжать доминировать и в счете, то есть вести активную атакующую игру, и жестко пресекать любые провокации, то есть не бояться и вступать в конфликт. Как потомки преступников, проституток и убийц, беглых каторжников и прочей шушеры со всего мира, американцы понимают только язык силы.

Поэтому не соглашусь с уважаемым Михаилом Демуриным, что происходящее — это позор российской дипломатии. Дипломатия тут не при чём. Настоящая игра, решающая, возможно, исход матча на ближайшие двадцать-тридцать лет, происходит на других клетках. И так как именно там американцы нам никак не могут ответить, они и организовали эти мелкие дипломатические диверсии в надежде отвлечь наше внимание от подлинных целей борьбы, а также переключить внимание мировых СМИ от своего глубочайшего поражения в Сирии. Не исключаю, что, возможно, нам вообще никак не надо реагировать на эту агонию и истерику американского истеблишмента, кроме как симметричным закрытием их консульств в России.

На самом деле, вопрос дипломатических консульств — проблема явно вторичная, а первичны те поля мировой геополитики, где мы можем нанести американцам действительно серьезные поражения. Главное — продолжать демонстрировать силу и наращивать свое преимущество в действительно ключевых точках мирового противостояния и не обращать внимания на «мелкие уколы клюшкой». А за этим дело не постоит. Тем более ситуация в США всё более накаляется, и, по сути, у Трампа, чтобы сохранить власть, остается только один путь — напрямую обратиться к народу. А это означает открытое начало гражданской войны, которая скрыто тлеет в США последние полгода с момента его избрания.

Соответственно, если истерия в США продолжится дальше и усилится, что, скорее всего, и будет, значит, наши действия продолжают бить в цель, мы на правильном пути, и дело вовсе не в консульствах. Не исключаю, что вся стратегия США по провоцированию роста напряженности в наших отношениях заключается только в одном — дойти до состояния отзыва послов, то есть они пугают нас Третьей мировой войной. То есть та же СОИ, только в профиль. Но, как говорил Наполеон, «миром правит воображение». Поэтому единственная задача американцев состоит в том, чтобы мы поверили в это и начали бояться.

В этом состоит главная задача их любых нынешних провокаций — чтобы мы дали слабину. Если это произойдет, то после этого они планируют начать откат ситуации в свою пользу. Если же мы этого бояться не будем, а продолжим отвечать жестко и по теме именно там, где у них «печень», то долго американцы и сами не протянут. Нет у них на это главного управленческого ресурса — времени. В результате они вынуждены будут переключиться на другую точку проецирования своей угасающей мощи.

Но это (российско-американское дипломатическое противостояние как следствие поражения США в Сирии) — только один аспект проблемы. Второй серьезнейший аспект — это внутриполитическое положение в США. И об этом будет наш следующий материал.