Почти 450 лет назад, 6 сентября 1522 года, в испанской гавани Сан-Лукар-де-Баррамеда пришвартовался потрёпанный корабль. На его борту находилось 18 измученных, голодных людей. Многих застали спящими, в горячке, слишком измученными, чтобы ликовать по поводу возвращения на родину. Так судно «Виктория» вернулось из небывалого кругосветного путешествия, ставшего историческим. После завершения последней экспедиции Фернана Магеллана мир стал таким, каким мы видим его сегодня. В этом путешествии был открыт Тихий океан и определены настоящие размеры нашей планеты. Событие это стало триумфом духа, сагой об отваге и мужестве, подвигах и поражениях. Магеллану же оно принесло лавры величайшего мореплавателя тех времен. Правда, мир об этом, может, и не узнал бы никогда, если бы не один молодой и честолюбивый испанец — капитан Хуан Себастьян Элькано.

Ян Мухаметьянов ИА REGNUM 18 оставшихся в живых членов экспедиции Фернана Магеллана завершили первое кругосветное путешествие

Портрет Фернана Магеллана из галереи Уффици (Флоренция) неизвестного автора. XVII век

Путь в неизвестность

Мечта генерал-капитана Магеллана, к которой он стремился в течение пяти лет, осуществилась 21 сентября 1519 года. По сути, в этот день он оправился в неизвестность. Летописец экспедиции Антонио Пигафетта так описал это событие:

«Флот, снабжённый всем необходимым для морского путешествия и имея на борту разных людей числом всего 241, готовился покинуть Севильский порт. Дав залп из многих орудий, мы вышли в море».

Это была крупнейшая авантюра упрямого португальца. Однако в случае удачи он рассчитывал на богатство и славу. Цель Магеллана была чисто экономической: отыскать для Испании торговый путь к самому ценному товару — пряностям, которые в 16-м веке ценились дороже золота. Но путь к ним для испанцев был закрыт. В 1494 году папа римский поделил мир между двумя великими морскими державами. Испания получила западную половину, а Португалия — восточную, где пролегал единственный известный путь к Островам Пряностей — через Молуккские острова. Целью Магеллана было найти туда западный путь — через испанские воды. Это помогло бы доказать, что Острова Пряностей находятся ближе к Новому Свету, а не к Азии, а значит, источник пряного богатства располагается в сфере влияния Испании, а не Португалии.

Портрет Фернана Магеллана. Неизвестный художник

Безумный, по сути, план. Но если такой путь все-таки найдется, Испания могла бы стать самой богатой державой, а Магеллан — получить свою долю от прибыли.

Экспедиция состояла из пяти торговых судов-каравелл, приспособленных для длительного плавания в открытом море. Мало кто верил в успех этого путешествия, ведь Магеллан шел в места, не нанесённые на карты (Колумб и его последователи ранее обозначили только берег Бразилии и некоторые острова Карибского моря, а дальше на картах того времени было большое белое пятно: что находится южнее мыса Доброй Надежды, картографам в то время было неизвестно).

Gnsin Современная копия Магеллановой каракки «Виктория»

Многие считали, что южноамериканский континент перекроет путь путешественникам. Однако из некоторых источников того времени известно, что Магеллан знал: на Острова Пряностей можно попасть, обогнув Америку с юга. Возможно, он действительно располагал некоторыми сведениями (такую информацию мореплаватели держали в тайне), но так и не раскрыл их источник.

«Решив совершить столь длительное плавание по океану, на котором повсеместно свирепствуют неистовые ветры и сильные бури, и не желая в то же время, чтобы кто-нибудь из его экипажа знал о его намерениях в этом предприятии, дабы их не могла смутить мысль о свершении столь великого и необыкновенного деяния, которое он готовился осуществить с помощью Господа Бога», — писал Антонио Пигафетта.

Берег Огненной Земли. Вид с пролива Бигл

Решимость и «божественная» помощь

Решение держать экипаж в неведении было опасным, оно могло погубить все предприятие. Магеллан впервые командовал не только флотом, но и кораблем. Что же вынудило столь целеустремленного генерала пойти на такой риск? О личности Магеллана мало известно — человека затмили его дела. По некоторым данным, он принимал участие в захвате земель Восточной Африки, строил город в Мозамбике, воевал в Индии и дошел до Индонезии. Всё это время служил португальскому королю честно, воевал храбро и за достаточно короткое время приобрел авторитет, пользовался доверием вице-короля и командующих крупными эскадрами. Во время одной из операций, в результате которой большая группа португальских моряков осталась без корабля, а спасательных шлюпок хватило только на половину несчастных, он оказался единственным дворянином, который согласился ждать с простолюдинами второй рейс, чем предотвратил бунт моряков. Но дома его не встретили как героя. Когда он вернулся в Португалию, то оказался никому не нужен. Королевский казначей назначил Магеллану пенсию, самую маленькую, которую назначают дворянам за военные заслуги.

Вероятно, тогда он и решил доказать всем, что достоин большего, решил закончить дело, которое не довершили Колумб и Васко да Гама. И если первые обогнули Африку, то Магеллан замахнулся на Южную Америку. Эта цель стала его навязчивой идеей.

Васко Нуньес де Бальбоа

И первым его противником был Тихий океан, унесший немало жизней. 3 октября 1519 года погода ухудшилась. Моряки выдержали много яростных шквалов.

«Так как не было возможности двигаться вперед, то во избежание кораблекрушения паруса убирали, и таким-то образом нас носило то туда, то сюда все время, пока продолжалась буря, — так яростна была она. При дожде ветер стихал. С появлением солнца наступало затишье. Какие-то большие рыбы, называемые акулами, подплывали к кораблям. У них страшные зубы, и как только им попадается человек, они пожирают его. Мы выловили много рыб при помощи железных крюков, но они непригодны для еды; размерами поменьше лучше, но точно так же не годятся для этой цели», — писал Антонио Пигафетта.

Малегган шел через самые опасные воды в мире. Корабли получали повреждения, теряли прочность. При одном таком шторме ветер был такой силы, что разорвал паруса в клочья, несмотря на то, что они были свернуты и закреплены.

Магеллан был целеустремленным человеком, его вела идея, но силы его людей к тому времени были уже на грани истощения. К тому же их пугала неизвестность. Неудивительно, что они стали молиться о божественном заступничестве.

«Во время этих бурь нам не раз являлось светлое тело, т. е. св. Эльм, в пламени, а в одну очень темную ночь он показался на грот-мачте, пылая, точно ярко горящий факел, где и оставался в продолжении двух с лишним часов, принося нам отраду, так как все мы проливали слезы. Когда этот благословенный свет погас, столь яркой была его последняя вспышка, что она поразила наше зрение, и все мы больше чем одну восьмую часа не могли видеть ничего и молили, чтобы сжалились над нами. Но как раз тогда, когда мы считали себя на краю гибели, море внезапно успокоилось», — писал Антонио Пигафетта.

Магеллан на своей каравелле. Гравюра

Просчет и бунт

Через четыре месяца после отбытия из Испании потрепанный флот подошел к берегам Южной Америки. Моряки встали на якорь в диком заливе, где впоследствии возникнет Рио-де-Жанейро. Оттуда они направились вдоль побережья на юг.

Антонио Пигафетта описывал удивительные открытия экспедиции: «Тут водится бесчисленное множество попугаев; нам давали в обмен на одно зеркало восемь штук. Водятся и маленькие обезьянки, похожие на львов, но желтого цвета и очень красивые < …> Мужчины и женщины такого же сложения, как и мы. Они едят мясо своих врагов, и не потому, чтобы оно было вкусное, а таков уж установившийся обычай».

Вскоре экспедиция достигла края известного мира — 35 градусов южной широты. Южнее еще никто из европейцев не бывал. Здесь Магеллан и рассчитывал найти проход, поскольку берег круто поворачивал на запад, а к югу, казалось, нет никакой земли.

«Мы называли этот мыс мысом Святой Марии и думали, что за ним лежит проход в южное, то есть полуденное море», — вспоминает летописец.

Ужасная правда открылась через 15 дней: это был не легендарный проход, а гигантский залив Ла-Плата. Это была катастрофа. Магеллан зашёл в тупик. Его уверенность в существовании прохода рушилась, но о возвращении не могло быть и речи. Тогда Магеллан принимает смелое решение — переступить за край известного мира плыть туда, где не бывал ни один европеец. Он вслепую пошел на юг, вдоль пустынных берегов, названных им Патагонией, в самые свирепые моря в мире на пороге зимы.

Маггелан в шлюпке высаживается на берег. Гравюра

Там моряки увидели тысячи потенциальных проходов — тихие бухты широких рек, огромные заливы. Каждый нужно было проверить. Можно представить, каково это было — в ненастную погоду менять курс неповоротливых кораблей и маневрировать! Три месяца моряки шли на юг, но не могли найти никакого прохода. Припасы были на исходе, дни становились короче. 31 марта 1520 года они встали на зимовку в заливе Святого Хулиана. Голодные и усталые люди мерзли. Моральный дух упал по предела. Последней каплей в чаше терпения команды стало решение Магеллана сократить рацион. Офицеры потребовали, чтобы он повернул назад в Испанию. Человек, который поставил на карту все, чтобы найти путь в обход Южной Америки, на это пойти не мог.

Экспедиция оказалась под угрозой: холод, голод, утрата веры в капитан-генерала. И как итог — мятеж. Магеллана изолировали. Времени на раздумья не было. Он направил верного оружейника к одному из мятежных капитанов с особым поручением — убить его. Оставшийся экипаж сдался. Магеллану удалось также перехватить и другой мятежный корабль и таким образом подавить мятеж. Оставалось наглядно показать — в чьих руках власть. Капитан-генерал восстановил авторитет.

Фернан Магеллан предотвращает мятеж во время путешествия

Потеря кораблей и легендарный пролив

После подавления мятежа нужно было думать о том, как прожить зиму. Продовольствия катастрофически не хватало. Чем дальше — тем хуже. Один из кораблей — «Сантьяго» — разбился о скалы. Но ничто не могло остановить Магеллана. После 7-месячной зимовки можно было продолжать поиск прохода. Четыре оставшихся корабля снова шли на юг, вдоль берегов Патагонии, исследуя каждую бухту. Наконец забрезжила надежда — кости китов. Хороший знак — возможно, здесь этим путем мигрируют киты, а значит, впереди океан. 25 октября 1520 года, в день «Одиннадцати тысяч дев» — Святой Урсулы — примерно на 52-й параллели южной широты моряки открыли мыс, который они и назвали в честь этого праздника.

Это произошло чуть ли не через год после начала плавания. Самое главное, что вода в длинной протоке была соленой, а значит, на другом конце находился выход в соленое море. В надежде, что наконец найден путь на восток, флот устремился вперед. На западе пролив открывался в бухту, а за ним начинался еще один пролив. Экспедиция очень долго шла в глубь континента. Перед моряками возникали все новые острова, проливы и бухты. Моряки уже решили, что ходят между горами по кругу. Многим из тех, кто был на кораблях, казалось, что из него нет выхода.

Берег Огненной Земли. Вид с пролива Бигл

В этих проливах Магеллан лишился второго корабля. Но на сей раз — не из-за ненастья. Экипаж «Сан-Антонио» взбунтовался и повернул в Испанию. Это был тяжелый удар: на том корабле оставалась большая часть запасов продовольствия. Магеллан дал команду держать курс на запад — северо-запад. По коварному проливу протяженностью, как мы теперь знаем, 530 километров. Прошло еще 38 дней, пока Магеллан наконец не увидел долгожданное море. Он нашел легендарный проход.

«Капитан-генерал прослезился от радости и назвал этот мыс Желанным, так как мы долгое время его желали», — вспоминал Антонио Пигафетта.

В этот момент Магеллан должно быть понял, что сравнялся с героями своего детства — Колумбом и Васко да Гамой. Его мечта сбылась. Скорее всего, Магеллан не осознавал исторического значения открытия этого пролива. На 400 лет он стал основным путем в Тихий океан. Сократить его смог лишь Панамский канал, открытый лишь в 1914 году.

Выдающееся открытие. Но для Магеллана и его спутников оно было лишь прелюдией к открытию западного пути к богатствам Островов Пряностей.

Пролив Магеллана со спутника

Ошибка Птолемея

28 ноября 1520 года Магеллан повернул на север. Погода была хорошей, а океан таким спокойным, что он назвал его Тихим. Безоблачное небо над безбрежным простором. Даже ночью небо было необычным. Путешественники разглядывали Южный Крест и еще нечто непонятное.

«Скопление небольших звезд, напоминающих тучи пыли. Среди них находятся две крупные, но не яркие звезды, двигающиеся очень медленно», писал Антонио Пигафетта. И только через 400 лет ученые поняли, что эти звездные скопления — ближайшие к нам галактики: Магеллановы облака помогли астрономам определить размеры Вселенной и наблюдать за смертью звезд.

18 декабря 1520 года корабли повернули на северо-запад. Магеллан еще не знал, как глубоко заблуждается. Он думал, что до Островов Пряностей осталось всего три дня пути. Расчет этот основывался на картах, а они, в свою очередь, — на трудах Птолемея, который утверждал, что окружность Земли оставляет 29 тысяч километров. Скоро капитан-генерал «потом и кровью» осознал, что Птолемей ошибся боле чем на 11 тысяч километров: Тихий океан занимает 28 процентов площади поверхности Земли. Магеллан вел своих людей в безбрежный, пустынный океан. Сложно представить что чувствовали путешественники, пересекая самый большой водный бассейн на планете, не представляя, насколько он велик. Возможно, самые слабые моряки уже и не думали, что когда-либо увидят землю. Команду сразила цинга, снова начался голод. Дневник Пигафетты, описывающий события того времени, жутко читать:

«В течение трех месяцев и двадцати дней мы были предоставлены Тихому океану, нигде и ни разу нам не удалось существенно пополнить запасы провизии или взять на борт что-нибудь свежее. Мы ели только старые сухари, кишевшие червями и превратившиеся в крошево после их старательной и прожорливой деятельности. Пили тухлую желтую воду. Кроме того, мы ели воловью кожу, очень жесткую, так как солнце, дождь и ветер ее окончательно продубили. Поэтому мы клали ее на четыре-пять дней в соленую воду для размягчения, затем — на короткое время в раскаленную золу и уж потом делили между собой. Крысы считались исключительным лакомством. За полдуката их перекупали и перепродавали».

К концу января 1521 года Магеллан прошел на северо-восток 1000 километров в открытом море.

«Кроме двух пустынных островков, на которых мы нашли одних только птиц да деревья, мы никакой земли не видели. Мы не находим места, куда бы бросить якоря», — отмечал летописец.

Должно быть, и Магеллана стали обуревать немалые сомнения. Ведь лишь через пять месяцев, в 20 тысячах километров от пролива (10 градусов южнее экватора) члены экспедиции увидели землю. Это были нынешние Филиппины. Каким-то чудом Магеллану удалось сохранить оставшиеся корабли. А Острова Пряностей между тем были в нескольких днях пути. Игра стоила свеч.

Карта Магеланова пролива

Самонадеянность и гибель Магеллана

Филиппины казались настоящим раем. Пресная вода, обилие тропических фруктов, дружелюбные туземцы. Чтобы заявить права на Острова Пряностей, нужно было присоединить территорию к Испании, обратить туземцев в христианство. Для этого требовалось доказать его выгоды. Самое стоящее, что мог предложить филиппинцам Магеллан, — это непобедимость, достигаемую за счет превосходства в оружии. Действительно, гром пушек наводил на туземцев ужас, они признали силу пришельцев. Магеллан позаботился о том, чтобы, принимая крещение, туземцы одновременно приносили присягу верности испанской короне как символу верховной власти в мире и религии. Он поставил жесткое условие жить по его законам и подчиняться европейцам: «покоритесь и вы будете непобедимы». По сути это было создание базы для колонизации (испанцам впоследствии потребовался не один десяток лет, чтобы превратить Филиппины в колонию Испании).

Молуккские острова (Острова специй)

Однако же уверенность капитан-генерала в превосходстве своего оружия стала роковой ошибкой. Он решил наказать вождя Силапулапу с соседнего острова Мактан за то, что тот отказался принять христианство.

Накануне сражения, пока команда Магеллана веселилась на «Виктории», будучи уверенной в победе, на Мактане всерьез готовились дать отпор. Вождь отобрал лучших воинов и призвал на помощь богов войны. Это столкновение культур и религий стало для филиппинцев символом борьбы за независимость.

Сначала Магеллан направил через пролив парламентеров. Они пытались уговорить Силапулапу принять христианство и подчиниться Испании, но снова получили отказ. На рассвете 27 апреля 1521 года Магеллан с отрядом из 50 человек высадились на берег Мартана, чтобы сразиться с тысячей воинов Силапулапу. Несмотря на численное превосходство противника, Магеллан не сомневался в победе, поскольку, как уже было сказано, полагался на свое превосходство в оружии и доспехах. Причем он был настолько уверен в победе, что отдал приказ другим капитанам не ввязываться в сражение.

Board.postjung.com Гибель Фернана Маггелана

И к тому же допустил роковую ошибку — начал операцию во время отлива. Корабль не смог подойти к берегу, и Магеллану с командой пришлось чуть ли не километр идти к берегу по мелководью. Пушечные ядра до берега не долетали. А когда в ходе боя у отряда Магеллана кончились боеприпасы, воины Силапулапу перешли в наступление.

Магеллан одним из первых был ранен стрелой выше колена. Он приказал организованно отступить, но только шесть человек, самых преданных, подчинились приказу и не бросили своего командира. Два раза ему сбивали с головы шлем, но «смелый капитан и рыцарь не сдался и вместе с оставшимися с ним людьми продолжал еще больше часа мужественно сражаться. Так как он был недалеко от берега, одному аборигену удалось ранить его в лицо. Капитан мгновенно проткнул противника его собственным копьем. Потом он схватился за свой меч, но смог его вытянуть только наполовину, так как брошенное бамбуковое копье разворотило ему руку. Как только враги это увидели, они ринулись на него, и один всадил ему большой дротик… глубоко в ногу. Тут генерал-капитан упал лицом вниз. Тотчас же они бросились на него с бамбуковыми копьями и дротиками и злодейски убили нашу отраду и надежду, утешение и светоч, нашего верного предводителя. Когда они его окружили, он еще успел обернуться, чтобы посмотреть, все ли достигли лодок», — так описывает события той трагедии летописец.

Остров Пряностей. Приобретения и потери

Сначала все в равной степени были объяты ужасом от случившегося. Но оставшиеся в живых знали, что Острова Пряностей совсем рядом. Туда направились два оставшиеся корабля. Командование «Викторией» взял на себя Хуан Себастьян Элькано. История явно недооценила его роль в экспедиции. Под его командованием моряки наконец нашли заветные пряности. Путешествие длиной в 28 тыс. километров унесло 100 жизней, в том числе капитан-генерала. Но остальные исполнили мечту Магеллана. Они достигли конечной цели путешествия. Именно там моряки убедились в том, что мешочек сушёной гвоздики, к примеру, надолго мог обеспечить его владельцу безбедное существование. Но чтобы разбогатеть, пряности еще нужно было довести до Испании. Перед оставшимися двумя кораблями встал выбор: возвращаться тем же путем или продолжить путь на запад — через воды, контролируемые противником. Одни выбрали путь на восток, другие — на запад.

Санлу́кар-де-Баррамеда

Судно «Тринидат» пошло на восток, через Тихий океан, но было перехвачено португальцами. Они захватили драгоценный товар, экипаж взяли в плен, а корабль сожгли. Элькано на «Виктории» пошел на запад. До Испании было 20 тысяч километров, и весь путь проходил через сферу влияния той же Португалии. Чтобы не попасться, он шел через воды, не нанесенные на карту. Два месяца и почти 5 тысяч километров сквозь постоянные штормы. Некоторые были такими сильными, что значительно повредили корабль. Приходилось постоянно заниматься его починкой. К тому же вновь стали заканчиваться припасы, началась цинга.

«Однако хуже всех бед была вот какая. У некоторых из экипажа верхние и нижние десны распухли до такой степени, что они не могли есть», отмечал летописец.

Как известно, из 30 человек экипажа переболело 25. Многие погибли. Ужасная ирония: заболевание развивается от недостатка витамина С. А экипаж буквально сидел на гвоздике. Но люди не знали, что в ней содержится спасение. По дороге в Испанию больше половины экипажа умерло от цинги и голода. Элькано не погиб, потому что ел айвовое варенье. Он не знал, что от болезни его спас содержащийся в нем витамин С. Возможно, благодаря ему до нас и дошел дневник Пигафетты. Иначе мы бы никогда не узнали о подвиге Элькано. Он провел «Викторию» вокруг мыса Доброй Надежды, мимо Островов Зеленого Мыса в Испанию. Из 241 человека вернулась лишь горстка людей. Таков был итог первого кругосветного плавания. Из пяти кораблей, высланных в плавание, три пропало. Не поддаются счету аборигены, убитые во время плавания европейцами. Дорогая цена.

Смерть Магеллана. Рисунок 1860 г

Как побочное стало главным

Итак, «Виктория» стала первым кораблем, обошедшим земной шар. А теория о том, что Земля круглая, стала неоспоримым фактом. Элькано был пожалован герб с изображением земного шара и надписью: «Ты первый обошёл вокруг меня». Само же кругосветное плаванье хоть и попало в историю, но не оправдало надежд экипажа. Эти люди не стали богачами. Пряности были проданы, и прибыль изъята в пользу королевской казны в компенсацию ущерба за потерю флота. Летописца оклеветали и по решению суда выслали в Италию. Через четыре года Элькано отправился во второе кругосветное плаванье, чтобы закрепить права Испании на Острова Пряностей, но умер в Тихом океане от цинги.

Практические, непосредственные результаты кругосветного плавания Магеллана, завершенного Элькано, тоже оказались незначительными. Путь к Островам Пряностей через Тихий океан был слишком долог и труден. Сопротивление португальцев заставило Карла V временно отказаться от проникновения в Юго-Восточную Азию.

Э. Саллаверрия. Возвращение Эль Кано и его спутников в Севилью

Самое главное, после того как отошли в прошлое меркантильные, политические, военные аспекты плавания Магеллана, игравшие первенствующую роль в организации путешествия, осталось то, что было лишь средством, в лучшем случае побочной целью. Это — познание Земли, соотношения ее океанов, материков и островов. Знакомство же одних народов нашей планеты с другими оказалось долгим, трудным и кровавым. Но другой истории у нас нет.