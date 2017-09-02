8 августа 1945 г. Советский Союз, выполняя свои обязательства перед союзниками по антифашистской коалиции, объявил о вступлении в войну против Японии. Эта война вызревала в течение всей Великой Отечественной войны, на сложный ход которой существенное влияние оказывал японский военный фактор; политическая подготовка к вступлению СССР в войну против Японии началась в разгар Отечественной войны, а непосредственная подготовка советских войск к этому развернулась, когда Красная армия еще только готовилась нанести решающий удар по фашистской Германии; лишь победа над Германией не давала полной гарантии безопасности Советского государства. Важной особенностью войны на Дальнем Востоке было и то, что она готовилась в основном во время, ставшее для советских людей, переживших тяжелую четырехлетнюю войну против гитлеровской Германии, мирным. Все это и ряд других обстоятельств позволяет констатировать, что Советско-японская война, представляя собой (как и Отечественная) самостоятельную часть Второй мировой войны, явилась вместе с тем логическим продолжением Великой Отечественной войны советского народа за свою независимость, безопасность и суверенитет СССР.

По оценкам союзников, несмотря на наличие у США атомного оружия, война на Востоке без участия СССР могла затянуться еще на 1,5—2 года, и она унесла бы с собой жизни по крайней мере 1,5 млн солдат и офицеров их армий, а также 10 млн жизней японцев, поэтому вступление СССР в войну с Японией было гуманным актом не только по отношению к армиям и народам, подвергшимся японской агрессии, но и к японскому народу.

Главным содержанием Дальневосточной кампании советских Вооруженных сил являлась Маньчжурская стратегическая наступательная операция по разгрому Квантунской группировки японских войск, освобождение от японских захватчиков Северо-Восточного Китая (Маньчжурии) и Северной Кореи. Для проведения Дальневосточной кампании были привлечены Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные фронты, Тихоокеанский флот, Краснознаменная Амурская военная флотилия, три армии ПВО, а также части монгольской Народно-революционной армии. Советские и монгольские войска и силы флота насчитывали более 1,7 млн человек, около 30 тыс. орудий и минометов (без зенитной артиллерии), 5,25 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, 5,2 тыс. самолетов, 93 боевых корабля основных классов. Руководство войсками осуществляло Главное командование советских войск на Дальнем Востоке (главнокомандующий — выдающийся советский полководец Маршал Советского Союза А.М. Василевский).

В состав Квантунской группировки войск (главнокомандующий четырехзвездный генерал О. Ямада) входили 1-й и 3-й фронты, 4-я отдельная и 2-я воздушная армии и Сунгарийская речная флотилия. 10 августа ей были оперативно подчинены размещенные в Корее 17-й фронт и 5-я воздушная армия. Общая численность группировки противника превышала 1 млн человек. На ее вооружении находились 1215 танков, 6640 орудий, 1907 самолетов, свыше 30 боевых кораблей и катеров. Кроме того, на территории Маньчжурии и Кореи имелось значительное количество японских жандармских, полицейских, железнодорожных и иных формирований, а также войска Маньчжоу-го и Внутренней Монголии. На границе с СССР и МНР японцы имели 17 укрепленных районов общей протяженностью свыше 800 км, в которых насчитывалось 4,5 тыс. долговременных огневых сооружений. Японское командование рассчитывало, что «против превосходящих по силе и подготовке советских войск» войска Японии в Маньчжурии продержатся в течение года. Однако эти расчеты не оправдались.

С первых часов 9 августа ударные группировки советских фронтов и сил флота атаковали японские войска с суши, воздуха и моря. Военные действия развернулись на фронте общей протяженностью более 5 тыс. км.

Планом советской стратегической операции предусматривалось нанесение двух мощных встречных ударов по флангам Квантунской группировки войск с запада и востока и нескольких вспомогательных ударов по сходящимся в центре Маньчжурии направлениям, что обеспечивало глубокий охват основных сил японцев, рассечение их и быстрый разгром по частям. Согласованные с союзниками операции по освобождению Южного Сахалина и Курильских островов, а также оккупации северной части японского острова Хоккайдо ставились в зависимость от выполнения этой главной задачи.

При содействии Амурской флотилии и ВВС советские войска успешно форсировали на широком фронте реки Амур и Уссури, а также развернули мощное наступление с территории Монгольской Народной Республики и, сломив в упорных боях ожесточенное сопротивление японцев в приграничных укрепленных районах, начали развивать успешное наступление вглубь Маньчжурии.

Тихоокеанский флот вышел в открытое море, перерезал морские коммуникации, использовавшиеся войсками Квантунской группировки для связи с Японией, и силами авиации и торпедных катеров нанес мощные удары по японским военно-морским базам в Северной Корее.

Особенно стремительно наступали бронетанковые и мотомеханизированные соединения Забайкальского фронта, в составе которого находились дивизии, прошедшие войну с фашистской Германией, и кавалерийские соединения монгольской Народно-революционной армии.

В результате сокрушительных ударов, наносимых советскими Вооруженными силами, мощные японские укрепленные линии, созданные по Амуру, Уссури и Большому Хинганскому хребту, были повсюду прорваны, а там, где японцы продолжали упорно сопротивляться, они были блокированы и обойдены. Стремительные действия всех родов советских наземных войск, авиации и кораблей Военно-Морского Флота сорвали японские планы применения бактериологического оружия.

Уже в первые пять-шесть дней наступления советские и монгольские войска разгромили фанатично сопротивлявшегося противника в 16 укрепленных районах и продвинулись на глубину до 450 км. 12 августа соединения 6-й гвардейской танковой армии Забайкальского фронта под командованием генерала А.Г. Кравченко преодолели «неприступный» Большой Хинган и вклинились глубоко в тыл Квантунской группировки войск, упредив выход ее основных сил к этому горному хребту. На приморском направлении вели наступление войска 1-го Дальневосточного фронта. С моря их поддерживал Тихоокеанский флот, который с помощью высаженных десантов овладел японскими базами и портами Юки, Расин, Сейсин, Одэчжин, Гёнзан в Корее и крепостью Порт-Артур, лишив противника возможности эвакуировать свои войска и материальные ресурсы морем. Наступление развивалось столь стремительно, что противник оказался не в силах сдержать натиск советских войск, сумевших расчленить и разгромить по частям стратегическую группировку японских войск в Маньчжурии и Северной Корее, что означало ликвидацию оккупационного режима в Китае и освобождение корейского народа от колониального гнета Японии.

Крупный успех советских войск в Маньчжурии, достигнутый в первые дни войны, позволил советскому командованию 11 августа начать наступление на Южном Сахалине. Проведение операции было возложено на войска 56-го стрелкового корпуса 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта и Северную Тихоокеанскую флотилию. Южный Сахалин обороняла входившая в состав 5-го фронта со штабом на о. Хоккайдо усиленная 88-я японская пехотная дивизия, опиравшаяся на Котонский укрепленный район протяженностью 12 км по фронту и до 30 км в глубину. Боевые действия на Сахалине начались прорывом мощного укрепленного района. Советским войскам пришлось действовать в сложных условиях лесисто-болотистой местности. Наступление велось вдоль единственной грунтовой дороги, связывавшей Северный Сахалин с Южным и проходившей между труднодоступными отрогами гор и заболоченной долиной реки Поронай. 16 августа в тылу противника в порт Торо (Шахтёрск) был высажен морской десант. Десантники перекрыли дороги, ведущие к укрепленному району вдоль западного побережья Сахалина.

Встречными ударами советских войск с фронта и тыла 18 августа оборона противника была прорвана. Советские войска развернули стремительное наступление к южному побережью острова. 20 августа был высажен морской десант в порт Маока (Холмск), а утром 25 августа — в порт Отомари (Корсаков). В тот же день советские войска вступили в административный центр Южного Сахалина город Тойохара (Южно-Сахалинск), где располагался штаб 88-й пехотной дивизии. Организованное сопротивление насчитывавшего около 30 тыс. солдат и офицеров гарнизона японцев на Южном Сахалине прекратилось. Часть войск и сил 2-го Дальневосточного фронта и Северной Тихоокеанской флотилии с 18 августа по 2 сентября вернули СССР Курильские острова. Группировка 5-го японского фронта, насчитывавшая на Сахалине и Курилах свыше 80 тыс. солдат и офицеров, капитулировала.

Разгром японских войск в Маньчжурии и Корее, а также на Южном Сахалине и Курилах лишил Японию всех плацдармов и баз, которые она в течение многих лет создавала, готовясь к агрессии против СССР, а прекращение японскими войсками к середине последней декады августа сопротивления на всех фронтах сняло военную необходимость (принуждение Японии к капитуляции) высадки советских войск на Хоккайдо. Безопасность и суверенитет Советского Союза на Востоке были полностью обеспечены.

2 сентября 1945 г. представители японского правительства были вынуждены подписать Акт о безоговорочной капитуляции перед союзниками.

Сокрушительный удар по Квантунской группировке войск на Дальнем Востоке явился одним из определяющих факторов разгрома Японии, понесшей самые крупные во Второй мировой войне потери, превысившие 720 тыс. солдат и офицеров, в том числе 84 тыс. убитыми и ранеными и более 640 тыс. пленными (из них более 600 тыс. — японской национальности). Достигнутая в течение менее чем четырех недель крупная победа далась нелегко: Вооруженные силы СССР потеряли в войне с Японией убитыми, ранеными и пропавшими без вести 36 456 человек, в том числе 12 031 — погибшими.

Советско-японская война длилась менее четырех недель, но по своему размаху, мастерству проведения операций и результатам она относится к выдающимся кампаниям Второй мировой войны. Достигнутая за короткий срок крупная победа явилась ярким свидетельством могущества Вооруженных сил СССР, новым проявлением высокого отечественного военного искусства. За ратные подвиги в войне против Японии 308 тыс. генералов, адмиралов, офицеров, сержантов, старшин, солдат и матросов были награждены орденами и медалями, звания Героя Советского Союза были удостоены 93 воина, а 6 человек были удостоены этого высокого звания во второй раз. Одним из ярчайших примеров самоотверженности советских воинов при выполнении своего воинского долга в период войны с Японией является то, что 11 представителей сухопутных войск, пограничников, моряков-тихоокеанцев и амурцев повторили подвиг Александра Матросова, бросившись на амбразуры японских дзотов, чтобы, заставив их замолчать, дать возможность своим товарищам решить поставленную задачу. Более 300 соединений и частей Армии и Флота получили боевые награды, 25 из них стали гвардейскими. Почетные наименования Хинганских, Амурских, Уссурийских, Харбинских, Мукденских, Порт-Артурских, Сахалинских, Курильских и других были присвоены более 200 соединениям и частям. Все это — убедительное свидетельство массового героизма советских воинов.

В войне против Японии вновь проявились лучшие традиции российского воинства — глубокая любовь к Родине, готовность отдать жизнь за ее интересы, интернационализм советского солдата, его готовность прийти на помощь другим народам, верность союзническому долгу. Как на исконно русской (Сахалин, Курилы), так и на сопредельных территориях (Китай и Корея) советские воины проявляли чудеса героизма во имя скорейшего окончания мировой войны, спасения от гибели миллионов солдат и населения воевавших сторон, восстановления исторической справедливости в отношениях с Японией, не жалея при этом ни своей крови, ни самой жизни.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 г. 3 сентября объявлено Днем Победы над Японией.