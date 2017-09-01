15 августа исполнилось ровно полгода с момента назначения Артура Парфенчикова на должность временно исполняющего обязанности главы республики Карелия. 29-го августа он второй раз собрал журналистов основных петрозаводских и районных СМИ в большом зале карельского правительства, чтобы поделиться итогами шестимесячной работы. Первая большая пресс-конференция прошла сразу после февральского назначения.

Сергей Макеев ИА «Республика Карелия» Артур Парфенчиков

Самый популярный в Карелии кандидат на губернаторских выборах 10 сентября встречу начал с доклада ‑ и журналистов не удивил: основные тезисы широко известны как самим СМИ, так и их аудитории.

«В республике Карелия крайне сложная ситуация, при которой долги республиканской казны несопоставимы с нашими доходами», — первым делом заявил Артур Парфенчиков.

Из дефицитного бюджета вытекает прямая зависимость от субсидий из федерального центра, без которых экономика и «социалка» (образование, здравоохранение и культура) будут хромать на обе ноги. Поэтому «хорошим» губернатором в Карелии уже давно считают того, кто: а) имеет хорошие связи в Москве и б) умеет привлекать инвесторов. С первым пунктом у бывшего руководителя ФССП Артура Парфенчикова ожидаемо всё в порядке: в середине разговора с журналистами врио главы извинился, встал и вышел ответить на телефонный звонок премьер-министра Медведева. А вот «инвестиционную прыть» в Карелии склонны ждать, скорее, от хозяйственника или бизнесмена. Никак не от «генерал-губернатора», как многие называют действительного государственного советника 1 класса Парфенчикова, чей чин равен званию генерал-полковника или адмирала. Тем не менее, команда нового руководителя подняла лежащий на боку ПЛВЗ «Петровский» (после длительного простоя производителя известного на всю страну «Карельского бальзама» запустили в середине лета); сохранила и развивает отношения с ПАО «Россети» (что, по заверениям руководства региона, в конце концов, позволит снизить непомерно высокие для бизнеса тарифы на электроэнергию). Примеров довольно много.

Сергей Макеев ИА «Республика Карелия» Журналисты на пресс-конференции Артура Парфенчикова по итогам первого полугодия работы

Кстати, законный интерес журналистов — а о чем конкретно беседовали с Медведевым? — осторожный врио главы не удовлетворил: «Нам нужно намного больше денег, чтобы разрешить все те проблемы, которые перед нами стоят», — вот и все, что счел нужным ответить прессе Артур Парфенчиков. Впрочем, и без телефонных подробностей в Карелии знают главное: Москва обещала все-таки наполнить деньгами федеральную целевую программу развития региона. На недавней встрече президента с врио главы была обещана помощь в размере около трех миллиардов в год вплоть до столетия республики. Карельским СМИ хочется верить, что с главой российского правительства обсуждались детали первого транша в 2018 году.

«Карелия и Москва сегодня договорились даже до того, что впервые за очень много лет проект бюджета следующего года республиканский минфин объявил бездефицитным, а главные финансовые документы следующих двух лет и вовсе профицитными. Таких смелых прогнозов региональная исполнительная власть не делала настолько давно, что журналисты решительно потребовали объясниться. Не получилось: деталей, доказывающих обоснованность подобных заявлений, не последовало. «Те предложения, которые мы озвучили, это, скажем так, протокол о намерениях в рамках наших достаточно непростых переговоров с федеральным центром», — туманно ответил врио главы. Прозвучало как эвфемизм фразы «если Москва даст денег».

Сергей Макеев ИА «Республика Карелия» Артур Парфенчиков

Поэтому большинство рецептов команды Парфенчикова против основных, системных проблем пока все-таки относятся к категории будущего времени. Условно говоря, инвестиции «Россетей» тарифы могут и не снизить, а федеральный центр с помощью повременить. Станут ли смелые прогнозы реальностью, напрямую зависит от результатов выборов главы Карелии 10 сентября. Безусловно, понимает это и сам временный руководитель региона. Но пока Парфенчиков-кандидат ведет себя куда менее активно, нежели Парфенчиков-врио главы. И самые интересные ответы руководителя региона журналисты услышали именно на политические вопросы. Почему он не участвует в публичных политических дебатах? Как прокомментирует мнение многих оппонентов, что за этим кроется элементарная боязнь конкуренции?

«Я, наверное, всей своей прежней жизнью доказал, что я ничего не боюсь. Тем более, в городе Петрозаводске. Это первое. Второе. Я здесь не цветы выращивал 15 лет назад. Хотя это тоже хорошее занятие. Цветы, я имею в виду», — эмоционально реагировал Артур Парфенчиков.

И более спокойно пояснил: нынешний график работы, прежде всего, поездок по районам, не позволяет участвовать в дебатах, от которых население уже устало. Напрямую спросили врио главы и о том, правильно ли использовать административный ресурс руководителя региона в качестве предвыборной агитации?

«Вы участвуете в избирательной кампании не как кандидат, а как действующий губернатор. На мой взгляд, это злоупотребление», — заявил известный в Карелии журналист Анатолий Цыганков. «Ну, это на ваш взгляд. Я думаю, что жители Карелии тоже дадут этому оценку 10 сентября», — ответил Артур Парфенчиков.

ИА «Республика Карелия» Анатолий Цыганков

Пока, на наш взгляд, он имеет высокий кредит доверия у населения республики: из всех районов, которые за последние два месяца объехал Артур Парфенчиков (как кандидат или действующий губернатор?), откровенно плохо его встретили только в поселках Найстенъярви и Пяозерский. Суоярвский и Лоухский районы Карелии сегодня относятся к числу наиболее проблемных в республике: ни нормальных дорог, ни удовлетворительной медицины. Рискнем заявить, что север и запад Карелии населяют люди, с сожалением вспоминающие отмену в бюллетене графы «Против всех». Но в целом, повторимся, люди с одобрением относятся как к персоне Артура Парфенчикова, так и к первым итогам его работы. А 10 сентября станет доподлинно известно, оправдал ли врио главы выбор президента, доверяет ли ему население республики.