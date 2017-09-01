После начала гражданской войны в Сирии многие западные аналитики не могли себе представить, насколько далеко пойдет Россия в поддержке сирийской власти. Не впервые Запад допускает просчет в отношении России, поэтому уместен вопрос, может ли быть так, что, анализируя планы Москвы на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Запад совершает ту же ошибку, и стоит ожидать более активной помощи Кремля Каракасу, пишут Билл Брей, Мияко Йерик и Джеймс Грегг в статье для The National Interest.

Путин Мадуро 2

Авторы отмечают, что между отношениями Москвы с Дамаском и отношениями ее с Каракасом большая разница как с исторической, так и с геополитической точек зрения. Более того, ситуация в этой латиноамериканской стране еще не переросла в вооруженный конфликт. Тем не менее у этих двух процессов есть и схожие черты, и хотя пока положение дел в Венесуэле не столь острое, оно по-прежнему представляет для Москвы возможность продвинуть свои интересы в Южной Америке против США и их союзников.

На данном этапе, считают авторы, поддержка России заключается в предоставлении кредитов, которых с 2006 года Венесуэле было выдано в размере $17 млрд. Основным инструментом в продвижении этого курса является российская компания «Роснефть». Благодаря тому, что помощь оказывает компания, а не правительство, у России появляется определенная возможность гибкости в отношениях.

Затем одним из инструментов сохранения Мадуро у власти, применяемым Москвой, является списание долгов Каракасу. Такое списание долгов служит в меньшей степени финансовым интересам и в большей степени для сохранения военных связей и укрепления регионального влияния, помогая держать страны в российской орбите. К тому же «Роснефть» может в обмен на часть долговых обязательств получить акции тех или иных нефтяных проектов.

Таким образом, Москва усилит свой рычаг давления на страну благодаря незначительным вложениям, поэтому если Мадуро удастся удержаться у власти, цена на нефть снова вырастет, Москву ожидают существенные прибыли вдобавок к укреплению регионального влияния.

Если же Мадуро не удастся стабилизировать страну после губернаторских выборов, встает вопрос того, как еще Россия будет поддерживать его у власти. За последние десять лет Москва и Каракас провели ряд небольших по масштабам учений, поэтому «гуманитарного вмешательства» России по просьбе правительства Венесуэлы также нельзя исключать. Затем, если российское вмешательство, экономическое или иное, сможет укрепить позиции Мадуро, необходимо спросить, что Москва потребует взамен?