Родители школьников обычно опасаются открыто излагать своё мнение по поводу нововведений в образовательной сфере. Корреспондент ИА REGNUM выяснил, каких «сюрпризов» ждут мамы и папы, ведущие своих детей в школу

Владислав Осипов ИА REGNUM День знаний

Поборы на «нужды класса» не прекращаются, а требование единообразия школьной формы вызывает большие вопросы. С этими и другими проблемами, в том числе опустошающими кошельки, ежегодно сталкиваются родители детей школьного возраста. При этом чиновники рьяно рапортуют совершенно обратное. Боясь за своего ребенка в школе, мамы и папы молчат о проблемах, рассказывая о них лишь анонимно. Как выяснилось, выход из ситуации есть, да только в России его не практикуют.

Виктория Ивановская ИА REGNUM День знаний

Форменный беспредел

«Только пиджак обошёлся нам в три с лишним тысячи. И примерно по полторы за галстук и брюки. При этом, если поискать, то весь костюм в обычном магазине, и даже лучшего качества, можно было купить тысячи за полторы-две. Семье, которой дорога каждая копейка, проще купить на распродаже или сшить. Прибавьте обувь, которая на мальчика стоит 1−2 тысячи, школьные принадлежности. Получается больше десяти тысяч, если по минимуму. Ребенка приходится готовить чуть ли не за год — собирать деньги», — пожаловалась накануне 1 сентября Ольга, мама одного из учащихся начальной школы Петербурга.

По её словам, в школе, где учится её ребёнок, закупка формы происходит централизованно каждым классом у фирмы «Школьная страна». Купить отдельно от класса, но более бюджетный вариант, не получится — потом ребенка «загнобят». Все траты идут через родительский комитет, который к негласным требованиям школы якобы не имеет никакого отношения. Но на деле это далеко не всегда так.

Напомним, ранее Роспотребнадзор установил общие нормативы к школьной форме. В первую очередь они касаются качества материала. Так, чтобы не повредить здоровью ребёнка, ведомство рекомендует приобретать одежду из материалов, в которых не более 55% синтетических волокон.

Как раз качеством и не отличается та форма, которую втридорога пришлось приобрести Ольге для своего сына. В частности, по её словам, пиджак на 67% состоит из полиэстера (синтетическое волокно) и на оставшиеся 33% — из вискозы (искусственное волокно из натурального сырья). Не в пользу натуральных волокон и соотношение в брюках и жилете сына.

«Дети в младшем возрасте не всегда понимают, когда нужно одеться, раздеться. Ребенок сидит в жарком классе в рубашке, жилете и пиджаке, ходит весь мокрый, потому что всё синтетическое. А потом выходит на улицу и простужается», — пожаловалась мама младшеклассника.

Светлана Иванова ИА REGNUM Перемена

По словам главы Роспотребнадзора Ленинградской области Ольга Историк, на горячую линию ведомства, открытую в преддверии Дня знаний, от родителей поступали жалобы на качество формы (мнется, рвётся, красит, цепляется, обладает плохой гигроскопичностью), все обращения рассматриваются, и иногда выявляются нарушения. Однако на цены и понуждение к приобретению у конкретных поставщиков жалоб, по её словам, не было.

«Вас никто не может заставить заказать форму в определённом месте. Понуждение к заключению договора — прямое нарушение закона. Но тут нужно доказать, что тебя принудили», — сказала глава надзорного ведомства, добавив, что родителям надо стараться заранее проговаривать с родительским комитетом разные варианты формы.

В Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу рассказали о 23 обращениях жителей города накануне 1 сентября. Правда, родители звонили на горячую линию не с жалобами, а просьбами проконсультировать по качеству формы и критериях по подбору ранцев.

Не так страшна школа, как родительский комитет

Особые требования, как известно, предъявляют к форме и сами образовательные учреждения. В уставе каждой школы прописано, что она должна быть определённого цвета, фасона и т. д. Однако эти указания не могут содержать наименований производителей, утверждают в комитетах по образованию и соглашаются директора школ. По закону оно так и есть, но на деле некоторые школы практикуют закупки у одних и тех же фирм. А родители вынуждены идти на поводу у «общего мнения», озвученного родительским комитетом.

«Достаточно было бы ходить в одежде одного цвета и нашить одинаковые школьные эмблемы. Форма должна быть минимальная. Стремление одеть единообразно всех детей, чьи родители с разным достатком, неправильно», — считает Ольга.

Действительно, единообразие вряд ли поможет сглаживанию социального неравенства. Ребенка, чьи родители зарабатывают немного, можно отличить по отсутствию навороченного гаджета и другим признакам — например, по очередному отказу поехать на увлекательную, но недешевую экскурсию.

«Это всё спускается всё равно сверху. А основная причина того, что родители на всё соглашаются, в том, что не хотят вреда своим детям. Коллега по работе Алла рассказывала, что однажды отказалась сдавать деньги на подарки учителям, после чего действительно ухудшились отношения ребёнка с учителями. Её долго по этому поводу мытарили. Как правило, в родительском комитете сидят мамаши, которые занимают соглашательские позиции. В большинстве случаев они не работают, их обеспечивает хорошо зарабатывающий муж, и им плевать, сколько и на что тратить деньги. О других родителях они не думают», — говорит Ольга.

Владислав Осипов ИА REGNUM День знаний

По словам сопредседателя Санкт-Петербургского родительского комитета Михаила Богданова, даже если родители начнут препятствовать произволу, «школа всегда сможет найти способ, как обложиться бумажками, чтобы снять претензии».

«Если принципиальный родитель попадется, которому по деньгам не потянуть, он, может, и напишет заявление в прокуратуру, а школа будет «бледной». Тут в принципе нарушается антимонопольное законодательство. Понятно, что в большинстве случаев родители в такую длинную тяжбу не влезут. Но многим трудно преодолеть это вечное «у нас так принято», мол, если хотите учиться в нашей школе, соблюдайте наши традиции. И тут либо соглашаешься, либо переводишь ребёнка в другую школу», — прокомментировал Богданов.

Родители идут на поводу у родительских комитетов ещё и потому, что хотят, чтобы у их детей было не хуже, чем у других. «Я знаю, что всё необходимое для школ делается государством, и выделяются деньги на ремонты и учебники. Но вот делали фотографии на выпускной, фотоальбомы и сам выпускной обошлись в 7 тысяч. Жаль не отпускать ребёнка на такие мероприятия. Потом спросят, почему ты не был, а потому что у родителей денег не было», — рассказала мама школьника.

Владислав Осипов ИА REGNUM День знаний

Отец одного из петербургских школьников уверен, что борьбе с поборами через родительские комитеты может помочь только полноценное государственное финансирование образовательных учреждений, не оставляющее возможности «придумывать» для родителей дополнительные расходы.

«Пусть лучше будет единый налог на образование для тех семей, в которых присутствуют школьники, чем выносить это в родительские комитеты, в которых участники зачастую выбираются не на основе управленческих качеств, а по принципу «громкой лужёной глотки». Более чем уверен, что подавляющее большинство родителей учеников лучше согласятся платить государственный налог, в который будут включены и стандартная форма, и учебники и многое другое, нежели иметь дополнительную головную боль при каждом поборе со стороны комитета», — заявил он в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Портфель или шкафчик?

Не секрет, что количество учебников, которые вынуждены ежедневно таскать первоклашки в своих ранцах и портфелях, вызывает негодование. Вес ноши зачастую не укладывается ни в какие нормативы. При этом школьникам приходится брать еще и сменку, а также форму для бассейна или спортзала. До дверей школы, как правило, всё это на себе несут мамы.

«По каким критериям надо выбирать ранец для первоклассника? Очень просто выбрать! Сделать шкафчики для каждого учащегося, где он мог бы хранить учебники, и второй комплект учебников иметь дома. Самое тяжёлое в рюкзаке — это именно учебники!» — предложил один из родителей в соцсети.

Такая практика и впрямь широко распространена в странах Запада. Там школьники хранят в своих личных шкафчиках не только учебники, но и форму, сменку, какие-то другие нужные вещи, без необходимости таскать всё это с собой в течение всего учебного дня и ежедневно.

Цитата из к/ж «Ералаш». Реж. Г. Васильев. 1984. СССР 40 чертей и одна зелёная муха

На примере финских школ

То, что это действительно так, подтвердила россиянка Дарья, уже второй год со своим сыном-школьником живущая в Финляндии. Правда, по её словам, возможность хранить учебные принадлежности в личном шкафу есть только у учащихся с первого по третий класс. Но при этом забота о детях в соседней стране проявляется не только в бережном отношении к неокрепшим позвоночникам.

«В русской школе ученики обязаны носить одинаковую форму, её выбирают или шьют заранее. А в финских школах, что, на мой взгляд, хорошо, никакой формы нет. Хоть в пижаме приходи! Главное, чтобы ребёнку было комфортно на уроке, ничто не стесняло его движений. Также нет никакой сменки. Всё проще: дети снимают уличную обувь, оставляют её около класса и ходят по школе в носочках, некоторые босиком. Всё направлено на то, чтобы ребёнку было почти как дома», — рассказала она.

При этом, по словам Дарьи, в финских школах всё действительно бесплатно, «а не как у нас». Правда, и налоги на доходы граждан немаленькие в сравнении с российскими 13%.

«В школе мы не платим абсолютно ни за что: ни за учебники, ни за еду. В финской школе обязателен шведский стол, так как у всех вкусы разные, есть вегетарианцы, аллергики и прочие. Нет никаких сборов на экскурсии. Как-то была экскурсия в зоопарк, я дала своему сыну 2 евро на «попить и покушать», а он их привёз обратно. Учитель потом объяснила, что, если дети едут на экскурсию, школа сама предоставляет еду, напитки и всё необходимое. Всё абсолютно бесплатно, а точнее, на наши огромные налоги», — пояснила Дарья.

Кстати, нет в финских школах и родительских собраний, которые так недолюбливают российские мамы и папы из-за того, что часто покидают их с пустым кошельком. Вместо этого дважды в год проводятся индивидуальные беседы «учитель-родитель», которые могут длиться хоть четыре часа, главное — решить все вопросы.

Цитата из к/ф «Гостья из будущего». Реж. Павел Арсенов. 1984. СССР Советские школьники

Но у нас учат лучше

Вместе с тем, призналась она, само образование, в сравнении с российским, в Финляндии «однозначно отвратительное». Так, в третьем классе финские школьники проходят «10+10», во втором классе многие ещё писать не умеют, а некоторые — даже читать.

«Всё потому, что психология такова: дети — это клиенты, и учителя перед ними расшаркиваются. Я провела две недели на практике во втором классе: дети могут грубить, порой ударить учителя, могут орать, класть ноги на стол и прочее. Учителя в вежливой форме просят их успокоиться или прекратить баловаться, порой это бесполезно. Поэтому в каждом классе есть обязательно помощник учителя, так как одному не всегда можно справиться с этой галдящей толпой. Кроме того, так как учителя в Финляндии не имеют права запрещать ученикам орать на уроках, в каждом классе лежат наушники, которые могут надевать дети, которые вдруг захотели поучиться», — рассказала Дарья.