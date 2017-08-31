15 октября 2017 года президент США Дональд Трамп должен ещё раз подтвердить, что Иран соблюдает условия Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA). Действительно, благодаря бесконечной мудрости Сената США, «величайшего совещательного органа в мире», Трамп должен делать такую сертификацию каждые 90 дней, пишет Джеффри Льюис в статье для The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Противостояние

Президент Трамп уже дважды подтверждал, что Иран выполняет условия ядерной сделки, однако это всегда происходило в последний момент после горячей мольбы команды Трампа по национальной безопасности. В интервью The Wall Street Journal Трамп заявил: «Если бы это зависело только от меня, я бы заявил, что они не выполняют свои обязательства, ещё 180 дней назад».

Если Трамп просто откажется следовать требованию Сената, то Конгресс США может ввести новые санкции против Ирана, что почти наверняка приведёт к разрыву JCPOA. Ранее руководство исламской республики заявило, что в случае, если США вернутся к санкционной политике в отношении Ирана, Тегеран может возобновить свою ядерную программу в сжатые сроки.

Автор статьи уверен, что для США пришло время серьёзно задуматься над тем, что односторонний выход из ядерного соглашения может привести к созданию иранской ядерной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) гораздо раньше, чем думает Вашингтон, возможно, уже до окончания президентского срока Трампа.

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Gage Skidmore Дональд Трамп

В 2003 году США вышли из Рамочного соглашения КНДР и США по решению ядерной проблемы и урегулированию двусторонних отношений. Через три года Северная Корея провела своё первое ядерное испытание. Этим летом Пхеньян начал испытывать ракеты большой дальности, которые, предположительно, могут достигнуть Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

Таким образом, если США в одностороннем порядке выйдут из ядерного соглашения, Иран может последовать примеру КНДР, только в более сжатые сроки. Ещё в ноябре 2016 года подобный сценарий было трудно предположить, но невероятные вещи иногда тоже случаются.

С точки зрения Льюиса, плохая новость заключается в том, что разрыв ядерного соглашения позволит Ирану практически беспрепятственно строить секретные ядерные объекты, а МАГАТЭ потеряет большую часть своих возможностей, предусмотренных соглашением, по контролю за иранскими урановыми рудниками и количеством центрифуг, необходимых для обогащения урана. Более того, односторонний выход США из ядерного соглашения приведёт к тому, что Вашингтон потеряет широкую международную поддержку, включая европейских союзников, в противодействии ядерной программе Ирана. Даже если разведка США обнаружит новый иранский ядерный объект, как другие страны отреагируют на обвинения Трампа после выхода из соглашения? Даже если обвинения в отношении Тегерана окажутся правдой, многие просто могут не поверить Трампу.

Разрыв JCPOA положит конец исключительному доступу МАГАТЭ к иранским ядерным объектам. Если будет обнаружен новый ядерный объект, Тегеран просто закроет к нему доступ и посмотрит, что будут готовы предпринять США.

Kamyar Adl Тегеран

Иран может создать ядерное оружие очень быстро, уверен автор статьи, чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на темпы развития ядерной программы в КНДР. В апреле 2009 года Северная Корея начала строительство новых центрифуг по обогащению урана в Йонбёне, а через 18 месяцев там было уже 2 тыс. центрифуг. По оценкам специалистов, их мощности могло бы хватить для производства обогащенного урана для нескольких ядерных зарядов в год. Конечно, ядерное соглашение замедлило исследования Ирана в области создания центрифуг нового поколения, но исследования продолжаются. Даже если предположить, что у Ирана появится небольшой секретный объект, на котором разместят 2 тыс. центрифуг, этого будет достаточно для производства необходимого количества обогащённого урана.

По мнению Льюиса, получив обогащённый уран, Тегеран может в кратчайшие сроки создать МБР, наподобие северокорейской баллистической ракеты «Хвасон-14». США ввели санкции против иранских специалистов, помогавших КНДР в разработке нового ракетного двигателя. Изображение двигателя верхней ступени «Хвасон-14» имеет поразительное сходство с двигателем верхней ступени иранской космической ракеты-носителя. У США есть одно утешение: из-за вращения Земли Ирану потребуется немного более мощная ракета, чем «Хвасон-14A, чтобы достать до Соединенных Штатов.

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С другой стороны, руководство Ирана дало понять, что Тегеран продолжит придерживаться условий ядерного соглашения, а инспекции МАГАТЭ продолжат контролировать ядерные объекты Ирана, даже после выхода США, если европейские государства не откажутся от JCPOA.

Если США выйдут из ядерного соглашения, выбор останется за Тегераном. Он сможет последовать по пути КНДР, если захочет. И я опасаюсь, пишет автор статьи, что рано или поздно Иран так и поступит. Поэтому США нужно задуматься ещё раз, если Вашингтон устраивает северокорейский вариант, то нужно выходить из ядерного соглашения, заключает автор.