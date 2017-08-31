Англосаксы в очередной раз подтверждают высокий уровень как штабной культуры, так и стратегического планирования. Наблюдая за вроде несогласованными действиями Франции и Польши на европейском политическом театре действий, убеждаешься в том, что стратегию Германии очень грамотно разрывают действия Парижа и Варшавы, при том, что сами Париж и Варшава находятся в контрах по поводу друг друга. Это классика жанра.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Педикюр

Действия Польши в отношении своих претензий на политическое лидерство в Европе неразрывно связаны с их борьбой против немецкого доминирования в этом регионе. В последнее время мы дважды разбирали ситуацию с польскими претензиями на получение своего нового геополитического статуса (статьи «Как Трамп по партитуре Путина развел восточноевропейских кроликов» и «Вставай, брат поляк! Варшава против Берлина») в Европе. Почему в Европе, а не в Европейском союзе?

Потому что нынешняя модель ЕС была жестко заточена англичанами на геополитической связывание активности Германии: после распада СССР ей предложили морковку Четвертого Рейха, но в основание конструкта ЕС заложили свои правила, чтобы когда Германия попробует выйти за флажки или когда англосаксы больше не будут нуждаться в проекте ЕС, его можно было удобно слить, убытки и вину за его провал списав на Германию. И вот, похоже, с учетом, например, того, что Британия выходит из ЕС, а Швейцария, несмотря на то, что это принесло очень значительные финансовые потери, отвязала свой франк от евро, что это время пришло.

И своими действиями, якобы направленными на совершенствование ЕС, поляки, на самом деле, его разрушают, чтобы на его месте появилась новая геополитическая конструкция, в которой Польша как лидер Междуморья получала сопоставимый, если не больший политический вес, чем Германия. Тактика Польши в этом направлении не отличается виртуозностью и тонкостью. Наоборот, это откровенная лобовая атака. Однако за этими действиями Варшавы стоит Вашингтон, поэтому ягненок осмелел против льва.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макролеон

Действия Макрона обладают гораздо большей виртуозностью, из-за чего у стороннего наблюдателя даже и сомнений не должно возникнуть в том, что они могут нанести вред ЕС. Однако пристальный анализ говорит о том, что эти действия обладают даже большей разрушительной силой, чем лобовая польская атака. И от этого для немецких элит внешнеполитическое поражение Меркель, которая грудью встала на защиту Макрона и очень сильно была задействована в кампании его избрания на пост президента Франции, становится еще более болезненным.

Еще когда Макрон только объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства, некоторыми экспертами было высказано предположение о том, что так как Макрон является креатурой Ротшильдов, то есть королевского двора Британии, то он поведет очень тонкую стратегию на разрушение той модели ЕС, в которую по полной программе вписалась Германия, — не через ее лобовое разрушение, как это мастерски демонстрируют поляки, а через якобы усиление модели интеграции ЕС, то есть как бы играя заодно с немцами. Но на самом деле эта стратегия для немецкой модели ЕС является еще более разрушительной. Однако особую пикантность происходящему придает то, что Париж и Варшава демонстрируют очень жесткую публичную полемику друг с другом, из-за чего ни у кого и мысли не возникает о том, что они координируют свои действия по геополитическому уничтожению Германии друг с другом. Во всем этом чувствуется уверенная рука хороших стратегических планировщиков.

Что и как делает ставленник британского королевского капитала Макрон? 29 августа он провел традиционную ежегодную встречу с французскими послами, на которой подтвердил, что он разрабатывает (!) новую концепцию ЕС, с которой ознакомит широкую публику после того, как 24 сентября в Германии пройдут парламентские выборы. То есть он джентльмен и не хочет никак навредить Меркель в ее переизбрании. Однако возникает логичный вопрос — получается, в новой модели ЕС «от Макрона» есть такие положения, которые могут нанести такой ущерб Германии, что если бы они были обнародованы до 24 сентября, Меркель бы не переизбралась?

В чем же состоит реформа ЕС от Макрона? Она состоит в признании необходимости разноскоростной интеграции ЕС, то есть в формировании некоего ядра ЕС и некоей политической периферии. Кто войдет в ядро нового ЕС, уже понятно — это страны старой Европы, расположенные вокруг Германии, сама Франция, Италия, Испания, Португалия. Все остальные — это политическая периферия. Соответственно этому новому делению Европы на беленьких и черненьких пойдет и выделение бюджетных потоков, и нынешняя постсоветская модель подтягивания окраин ЕС к его ядру уйдет в прошлое.

Причина проста — у ЕС не только нет средств для выравнивания уровня жизни окраин и ядра, но и в новых геополитических условиях (выхода Британии, постоянной и все более увеличивающейся фронды восточноевропейцев, особенно Польши и Венгрии, возможности новых отношений между Москвой и Вашингтоном, необходимости проведения новой неамериканской политики в отношении Москвы и так далее) пропала необходимость такой идеологической установки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто есть кто

Это на поверхности. А на самом деле реформа Макрона, под которую уже подписалась Меркель, для продления правления глобалистов в ЕС, — это мина замедленного действия, следующий шаг которой — это признание провала проекта ЕС в нынешнем виде, после чего происходит переход к усеченному ЕС в виде его ядра, а восточноевропейская периферия отбрасывается в свободное политическое и экономическое плавание, которая закономерно закончится на берегах Москвы-реки (в связи с чем возникает большой вопрос — нужны ли нам не единожды предавшие и обманувшие нас восточноевропейские братья, но снова босые и голодные?).

То, что наша трактовка предложений Макрона верна, говорят и слова самого Макрона на встрече с французскими послами 29 сентября: «Мы должны придумать Европу с несколькими форматами, чтобы идти дальше с теми, кто хочет идти вперед, не препятствуя государствам, которые хотят, и это их право, идти не так быстро или не так далеко». По сути — это ультиматум ядра периферии: «Денег нет. Но вы держитесь. Поэтому либо вы будете играть по тем правилам, по которым вам скажут, либо можете идти на все четыре стороны».

Каким будет ответ восточноевропейских лимитрофов, пока не ясно. Однако, по большому счету, никто их и не собирается спрашивать. Американцам нужна исключительно Варшава для сдавливания Германии с Востока, которую потом, после реализации задачи, показательно кинут. России тоже не нужна Восточная Европа. Мировая роль Германии в усеченном ЕС тоже не будет прежней, да Германия и не тянет, если откровенно говорить, на большее — американский протекторат, он и в Африке американский протекторат.

Вместе с тем такая геополитическая модель Европы по целому ряду причин отвечает интересам России в целом. Нерешенным остается один вопрос — готова ли Германия наладить отношения со своим стратегическим геополитическим тылом или в очередной раз со всего размаху наступит на те геополитические грабли, которые заботливой и опытной рукой разбросали по всему периметру глобальные планировщики? Этот вопрос мы рассмотрим в следующем материале.