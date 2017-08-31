Сцена, которую устроил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, заявив, что Вашингтон не должен атаковать Северную Корею без его разрешения, поставила Соединённые Штаты в неловкое положение. Джэин должен понимать, что ни один президент США, особенно нынешний, не позволит другому государству диктовать условия, когда речь идёт о национальной безопасности Соединённых Штатов, пишет Даг Бэндоу в статье для The National Interest.

UNC — CFC — USFK Мун Чжэ Ин

В лучшем случае Сеул может закрыть для Вашингтона военные базы на территории страны, однако у США остаётся ещё много вариантов для начала военных действий. Как сказал сенатор Линдси Грэм, война на Корейском полуострове будет ужасной для южнокорейского народа, но по крайней мере военные действия будут разворачиваться вдалеке от США. Южная Корея, а не США, превратится в поле битвы в результате американских ударов по КНДР. Итак, почему администрация президента США Дональда Трампа вообще должна об этом переживать?

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Неудивительно, что Чжэ Ин выходит из себя при одной мысли о возможном ударе США по Северной Корее. Бывший президент Южной Кореи Ким Ён Сам утверждал, что ему удалось отговорить американского президента Билла Клинтона от нанесения удара по ядерным объектам КНДР. План о нападении был составлен при содействии бывшего министра обороны США Эштона Картера, когда он работал помощником министра обороны США Уильяма Перри. В Белом доме опровергли заявление бывшего президента Южной Кореи.

С точки зрения Бэндоу, оборотная сторона медали заключается в том, что Республика Корея не имеет возможности самостоятельно нанести превентивный удар по Пхеньяну. Является ли это разумным шагом — отдельный вопрос, но нужно подчеркнуть, что безопасность Сеула давным-давно находится в руках Вашингтона. В настоящий момент Южная Корея со всей отчётливостью осознала последствия такой политики.

Соединённые Штаты предприняли ряд шагов для обезоруживания своих союзников. Например, конституция Японии, введённая после Второй мировой войны, официально запрещает создание вооружённых сил, вместо них Япония располагает подразделениями с причудливым названием «силы самообороны». Лишь после длительных дебатов правительство Японии всё же разрешило «силам самообороны» принимать участие в операциях по поддержанию мира и оказывать помощь кораблям США в случае нападения. В Токио до сих пор старательно отказывались от приобретения наступательных видов вооружений.

UNC — CFC — USFK Мун Чжэ Ин во время посещения гарнизона армии США Юнсан

Конституция Южной Кореи не запрещает правительству создавать вооружённые силы, однако Сеул подписал соглашения, ограничивающие разработку определенных типов ракет, и предоставил Вашингтону официальный контроль над своими вооружёнными силами в рамках командования объединённых ВС. Более того, полвека назад угрозы со стороны администрации бывшего президента США Ричарда Никсона вынудили южнокорейского лидера Пак Чон Хи отказаться от государственной ядерной программы.

Всё большее число граждан Японии и Южной Кореи начинают испытывать дискомфорт от осознания своей военной беспомощности и зависимости от поддержки США. Мои друзья в Сеуле, пишет автор, уже привыкли к заявлениям руководства КНДР о том, что Пхеньян может превратить Сеул в «озеро огня», однако они испытали настоящий страх, когда услышали подобную риторику от американского президента, имеющего доступ к ядерному арсеналу, который может полностью уничтожить весь полуостров. Граждане Южной Кореи не хотели бы, чтобы их судьба находилась в руках текущего президента США, когда речь зайдёт об их выживании.

По-видимому, Япония и Южная Корея будут стремиться отказаться от военных ограничений, ранее введённых США. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поддерживает пересмотр девятой статьи Конституции, установившей запрет на образование вооружённых сил Японии. Абэ заявил, что Япония не планирует каких-либо обсуждений относительно приобретения наступательных видов оружия, однако Токио необходимо улучшить свою оборону с учётом того, «что ситуация в области безопасности вокруг Японии становится все более серьезной».

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Синдзо Абэ

Ранее некоторые политические силы Южной Кореи критиковали размещение американской ПРО THAAD на территории страны. Теперь размещение THAAD больше не вызывает вопросов. Более того, президент Чжэ Ин обратился к США с просьбой о разработке ракет дальнего радиуса действия. Южная Корея продолжает призывать Соединённые Штаты вернуть обратно на полуостров тактическое ядерное оружие и начинает осторожно присматриваться к возможности создания своей собственной ядерной бомбы. Хотя разговоры о государственной ядерной программе не пользуются популярностью в Токио, японские эксперты уверены, что в случае, если Южная Корея начнёт создавать ядерное оружие, Япония может поменять свою позицию по данному вопросу.

Как считает автор статьи, подобное стремление среди союзников США к наращиванию своих военных возможностей может пойти на пользу Вашингтону. Самое пагубное для военного альянса, в котором доминируют США — постоянное желание Вашингтона «успокоить» другие нации, убедив их в том, что США будут защищать своих союзников до последнего американского солдата. Вместо этого нужно дать союзникам возможность увеличить свой военный потенциал, чтобы самостоятельно противостоять угрозам в Азии и Европе.

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Хотя ограничения, введённые США, направлены на предотвращение гонки вооружений в регионе, КНР и Северная Корея уже участвуют в гонке. По мнению Бэндоу, альтернатива для США заключается в том, чтобы переложить груз военных обязанностей на дружественные демократические государства и частично, если не полностью, избавиться от обязательств по защите своих союзников.

Союзники США обеспокоены, и это хорошо. Они хотят получить больше самостоятельности в обеспечении своей безопасности. Администрация Трампа должна поощрять такие усилия. В долгосрочной перспективе Вашингтону следует лишить Токио и Сеул «оборонного» пособия. Граждане США больше не могут позволить иностранным государствам относиться к Пентагону как к агентству социального обеспечения, заключает автор.