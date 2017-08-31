На минувшей неделе по Крыму, после весенней чистки эшелонов местной власти, прокатилась очередная волна громких отставок.

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Летом глава РК Сергей Аксёнов неоднократно анонсировал новые увольнения. И вот, итогом проверок, которые он проводил инкогнито во время своего отпуска, стали заявления по собственному желанию от главы Джанкойского района Александра Бочарова, руководителя администрации Кировского района Анатолия Покидченко, главы администрации Красногвардейского района Владимира Ганаги, руководителя администрации Феодосии Станислава Крысина, а также председателя городского совета Феодосии Светланы Гевчук. Вишенкой на торте так называемого «мэропада» стало долгожданный для многих симферопольцев уход главы администрации крымской столицы Геннадия Бахарева.

Ложка мёда в бочке дёгтя

Как уже сообщало ИА REGNUM, Геннадий Бахарев занимал свой пост с осени 2014 года. За время его работы общественность Симферополя неоднократно выступала за его отставку из-за неудачной реконструкции центра крымской столицы и хаотичной вырубки деревьев в городе. Помимо этого, с именем чиновника постоянно связывали плохую организацию движения транспорта, некачественный ремонт дорог и слабую борьбу со стихийной торговлей и застройкой. В конце концов, общественный негатив от этих проблем затмил почти все положительные моменты, которые тоже, безусловно, были за время работы Бахарева.

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«С моей точки зрения, работали положительно, наблюдался рост и динамика по всем направлениям деятельности… Наш город изменился в лучшую сторону, достигнуты серьёзные результаты в самых важных сферах: принят генеральный план, разрабатывается Стратегия социально-экономического развития Симферополя до 2030 года, построены новые детские сады», — комментировал чиновник свой уход со своей личной страницы в Facebok.

Rk.gov.ru Геннадий Бахарев на открытии «Центра диализа «Крым»

31 августа новым председателем Феодосийского городского совета стал глава фракции «Единой России» Владимир Титаренко, чью кандидатуру поддержали депутаты в ходе тайного голосования на внеочередной сессии Феодосийского горсовета, а депутаты Симферопольского горсовета приняли отставку Бахарева. Его обязанности пока будет исполнять заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города Галина Александрова. Нового главу крымской столицы будут выбирать 21 сентября во время открытого конкурса. В конкурсную комиссию войдёт глава РК Сергей Аксёнов.

«Будет публичный конкурс по отбору кандидатур на должность главы администрации Симферополя. Я буду в комиссии, поскольку это столица Крыма. Будем вместе обсуждать», — сказал Аксёнов журналистам, отметив, что, по его убеждению, столицей полуострова должен руководить местный житель, который знает проблемы города.

«Руководить на местах в муниципальных образованиях должны уроженцы этих мест, которые знают, что происходит в городе», — пояснил он.

Тяжёлое наследие

По словам крымского политолога Владимира Джараллы, сейчас все гадают о реальных причинах громких отставок, поскольку в названные никто не верит, а скрытые — никому не известны. При этом варианты выдвигаются разные: от традиционной уже коррупции, когда человека выводят из-под удара, до нелояльности кому-то из руководителей Крыма.

«Понимания ни у кого нет, и это добавляет в кадровую политику на полуострове ощущение непредсказуемости и хаотичности. Уход Геннадия Бахарева из всех был самым ожидаемым, но в него мало кто верил. Пожалуй, он побил рекорд непопулярности среди мэров крымской столицы. И причин для этого множество — варварская вырубка зелёных насаждений, разорение парков, заявления о многочисленных планах на сотни миллионов рублей по реконструкции ливневки и затопление города при любом дожде. При этом через весь центр проходит гигантский подземный коллектор, который не успели достроить в советское время, предназначенный именно для этих целей, но власти тридцать лет тратят деньги на его консервацию вместо того, чтобы доделать его», — рассказал ИА REGNUM политолог.

Rk.gov.ru Геннадий Бахарев на праздновании Дня защитника Отечества в «Доме офицеров»

Он также напомнил, что после Бахарева в городе остались немногочисленные парки, которые уже поделены под застройку, а ведь большинство пенсионеров Симферополя помнят, что в молодости на субботниках своими руками высаживали эти деревья в когда-то пыльном и жарком, как сейчас, городке.

«Также вспоминается кошмарная реконструкция центра города, когда в снег и мороз ложилась плитка, рубились деревья… Потом прокладывали кабели и перекладывали заново плитку, эти кабели горели, а лишённый деревьев центр этим летом превратился в пекло. При этом диалог с горожанами отсутствовал в принципе, подменяясь искусственными кампаниями по созданию лживой картины, в которую никто не верил», — считает Джаралла.

По его мнению, у симферопольцев сейчас преобладает чувство одобрения отставки мэра, но одновременно отсутствует и оптимизм, надежда на перемены.

«Горожане с грустью отмечают, что на протяжении вот уже почти тридцати лет каждый новый мэр оказывался хуже предыдущего. Причина очевидна — никому не нужна самостоятельная, сильная фигура на этом посту. Все хотят видеть слабую, управляемую фигуру, за спиной которой можно проворачивать дела и которая вовремя становится «козлом отпущения» для недовольных граждан. Так что любые заявленные планы каждого нового начальника при вступлении в должность воспринимаются, как ритуальная ложь, в которую никто не верит. Все заждались конкретных действий», — пояснил эксперт.

Желающих — не осталось

По словам Владимира Джараллы, кадровые перетряски в Крыму теперь ведут к ещё одной проблеме — отсутствии желающих идти на освободившиеся высокие должности, поскольку среди аппарата царит мнение, что это просто опасно. Что-то сделать или поменять сложно или даже невозможно, а через некоторое время тебя же объявят виновным во всём и с позором выгонят. И это в лучшем случае…

«Уже понятно, что именно на муниципальном уровне находится наиболее сильный пласт проблем, большинство из приведённых во власть оказались несостоятельными, как управленцы. На фоне уменьшения дотаций и требований со стороны федерального центра развивать региональную экономику, для большинства из руководителей муниципального уровня это звучит как какой-то незнакомый иностранный язык. Потому новые кандидаты на должности вовсе не очевидны, даже в столице полуострова», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, маловероятно, что следующим начальником Симферополя станет вице-премьер крымского правительства Виталий Нахлупин, поскольку он один из немногих эффективно работающих деятелей республиканского уровня, который сейчас курирует регионы ЮБК. Его уход создаст много проблем правительству РК.

«Также неоднозначна ситуация с Александром Спиридоновым, который возглавляет крымский Госкомрегистр. Убрать своего человека со столь важного поста можно лишь при наличии уже имеющейся замены, про которую ничего не известно. Александр Овдиенко был замом ушедшего Бахарева, его заявление об отставке было написано одновременно, потому возвращение в новом статусе выглядит маловероятным. Баженов был когда-то руководителем сферы ЖКХ Симферополя при мэре, лет пятнадцать назад, потом занимал должности в министерстве ЖКХ Украины, вернулся после переворота и стал заниматься такой же работой при бывшем ректоре КФУ Дониче. Он знаком со многими из нынешней власти, но всё же его позиции выглядят сомнительными», — отметил Джаралла, подчеркнув, что выбор нового руководителя будет во многом случайным и ситуативным, как в Симферополе, так и в других регионах полуострова.

Rk.gov.ru Виталий Нахлупин

Нужна реформа

«Геннадий Бахарев запомнится для меня, о чём я не раз уже говорил, созданием манипулятивных инструментов работы с общественным мнением, — рассказал ИА REGNUM руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов. — Кто его надоумил так полагаться на сайт «Активный Симферополь», понять не могу. Посмотрите на главу Крыма — он пытается услышать каждого жителя, идёт с крымчанами на прямой контакт, чтобы понять проблемы и ответить на все запросы людей. Здесь же власть защитилась какой-то извращённой оболочкой из мира «электронной демократии», которая к демократии не имеет никакого отношения. Ну и получили — все болезненные вопросы благоустройства общественность вынесла в соцсети, где уровень негатива очень высок. Хотя скажу, что Симферополь очень преобразился в центре, пусть и через скандальную реконструкцию на Пушкина. Но помимо центра есть и периферия — ею тоже надо заниматься», — отметил Рябов.

По его словам, сейчас Симферополю нужен человек, который готов к открытому, прозрачному диалогу с людьми, способен отстаивать планы развития. Влиятельных элитных групп в крымской столице много, и с ними тоже надо находить общий язык.

Однако главные проблемы муниципального управления в Крыму заключаются не в личностях, а в самой системе власти.

«Обратите внимание, что русское слово, которое в других регионах страны часто применяется к главам городов — градоначальник — не используется в Крыму. Всё просто — у крымских городов нет единовластия. Люди даже путаются в терминах. Мэр это кто — глава администрации или совета? Где так, где эдак. Пока в Крыму не произведут муниципальную реформу и не сделают везде один орган власти, который отвечает и за формирование, и за расходование бюджета, так и будет», — рассказал политолог.

По его убеждению, эффективные модели муниципального управления в России уже адаптированы под сложное федеральное законодательство.

«Посмотрите, например, как выстроена власть в Подмосковье. Там роль советов одновременно и ограничена, и расширена с точки зрения решения вопросов благоустройства и местного самоуправления. Но администрация области и городов — строгая вертикаль власти. Сейчас раздвоение полномочий двух ветвей власти в Крыму на муниципальном уровне приводит к войнам между местными князьками в ущерб интересам людей. Феодосия — ярчайший пример. Светлана Гевчук стремилась не только утверждать годовой бюджет, но и контролировать его расходование в еженедельном режиме. Это превышение полномочий городского совета. Плюс непомерные амбиции. Ни один глава администрации с ней не сработался. А проблем — выше крыши, взять хотя бы ситуацию с коллекторами и в целом в ЖКХ. Вместо того, чтобы работать, они воевали», — подчеркнул эксперт.

Он также полагает, что Станислав Крысин оказался в конфронтации с этим порядками.

«Как он должен был действовать — советов нет и не будет, но, по крайней мере, причина неудач понятна. Надо было как-то уладить взаимоотношения с горсоветом, который управляет процессами на земле. Вместо этого он стал укреплять собственную администрацию силами людей, которые город не знают», — пояснил Игорь Рябов.