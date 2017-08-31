Белоруссия

Иван Шилов ИА REGNUM

На совещании по развитию транспортной инфраструктуры северо-запада России глава РЖД Олег Белозеров упомянул, что белорусские НПЗ не спешат переводить транзит нефтепродуктов в российские порты (Петербургский, Усть-Луга), даже несмотря на 50% скидку к ж/д тарифу, предоставленную им в этом году. В ответ от президента РФ Владимира Путина прозвучала идея увязать поставки нефти с перебросом транзита в российские порты Северо-Запада. Прогнозируемо были высказаны обвинения в шантаже руководства Белоруссии.

Что тут можно сказать? Во-первых, в перебросе транзита в принципе нет никакой сенсации. Сам Александр Лукашенко поднимал эту тему за время общения с Путиным неоднократно, к примеру, ещё в 2012 году. Причём звучит намерение лишить прибалтийские порты вообще всего транзита.

Проблема явно комплексная, в ней тесно переплетены интересы РБ и РФ, в чём-то они пока даже противоречат. Следовательно, и решать её необходимо только на межправительственном уровне. Необходима формула, которая удовлетворит обе стороны. Возможно, она будет не взаимовыгодной, и сторонам придётся пойти на уступки. Например, скидка останется временной, однако РБ перебросит в порты Ленинградской области лишь часть экспортных потоков, за счёт Клайпедского порта: вряд ли что-то способно ещё более ухудшить отношения РБ с Литвой. В свою очередь, сохранение экспорта через Вентспилс будет и уступкой интересам РБ, и прагматичным ходом, исходя из других проектов в регионе. Ведь, как мы помним, Латвия прямо заявила, что не собирается блокировать экспорт и транзит энергии БелАЭС. К слову, в Литве эту позицию напрямую связывают со структурой грузооборота порта Вентспилс, где одни только нефтепродукты из РБ в 2016 году составили 34%.

Сама Литва, разумеется, от блокады БелАЭС отступаться не собирается, однако тоже выражает надежду, что транзит через Клайпеду Белоруссия сохранит.

В свою очередь, решение проблемы транзита нефтепродуктов может подтолкнуть стороны к оптимизации межгосударственных ж/д тарифов. Как отмечает транспортный эксперт Сергей Сигачёв в интервью для издания «СОНАР-2050», даже сегодня их приходится компенсировать разного рода скидками.

Зато у Клайпедского порта может появиться новая специализация — поставка газа в Белоруссию. По крайней мере, старший научный сотрудник вашингтонского Атлантического совета Агния Григас сильно надеется на такое развитие событий. На днях первая партия американского СПГ прибыла в Клайпеду. И поскольку Литва объективно не может покупать большие объёмы газа, в Атлантическом совете не оставляют надежд заинтересовать им Минск.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак во время брифинга заявил, что поставки нефти в Белоруссию в текущем году могут оказаться меньшими, чем зафиксировано в апрельских договорённостях (24 млн тонн ежегодно до 2024 года). По его словам, такая возможность оговорена в документе. Его заместитель Анатолий Яновский разъяснил слова министра: «У нас нет обязательств поставить в Белоруссию 24 млн тонн. У нас есть обязательство создать условия для поставки 24 млн тонн нефти согласно индикативному балансу. Если посмотреть определение, что такое индикативный баланс, то станет понятно, что это не исполнительный баланс. Это все зависит от хозяйствующих субъектов: они заключили контракты и должны их исполнять, мы же должны создавать условия и следить за тем, чтобы транспортная система обеспечила необходимый объем поставки».

Для тех, кто отслеживал квартальную динамику поставок нефти в РБ, такое заявление не стало неожиданностью, мы прогнозировали подобный вариант развития событий. Однако признание этого вскоре после слов Владимира Путина о пакетировании транзита нефтепродуктов через российские порты и поставок нефти белорусским НПЗ неизбежно будет истолковано как начало исполнения «ультиматума».

Белоруссия продолжает сокращать импорт российской электроэнергии. В I полугодии он составил 1,06 млрд кВт•ч (-20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). В основном причиной этого стало повышение производства электроэнергии в самой РБ — до 18,3 млрд кВт•ч (+2% к аппг), таким образом, рост производства 366 млн кВт•ч перекрыл падение импорта 212 млн кВт•ч.

Словаки собрались помогать Минску достраивать каскады на Немане и Западной Двине. Такое заявление сделал посол Словакии в Белоруссии Йозеф Мигаш во время встречи с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Кравцовым. По предварительной оценке, строительство ГЭС мощностью 20 МВт обойдётся в 130 млн евро, что несколько превышает среднюю норму затрат в гидроэнергетике (6000 долл на 1 кВт установленной мощности).

РУП «Белорусская АЭС» Подготовка к монтажу корпуса реактора Белорусской АЭС

Заместитель министра энергетики Михаил Михадюк в ходе брифинга озвучил сумму вложений в БелАЭС. К настоящему моменту это 2,7 млрд долл из запланированных 10—11 млрд: строители смонтировали 82% арматуры и залили 69% бетона, а также завершили сварку главного циркуляционного трубопровода — ключевой момент в строительстве. Главный инженер БелАЭС Анатолий Бондарь в эфире телеканала ОНТ уточнил сроки ввода станции в работу — декабрь 2019 года.

В начале августа глава МИД Польши Витольд Ващиковски позволил себе неосторожные и некомпетентные высказывания о белорусской атомной станции. «Мы не изменим наше мнение о покупке энергии с этой атомной станции. Я думаю, что в ее основе лежат небезопасные технологии, а отсутствие безопасности привело к Чернобылю», — заявил он тогда в интервью РИА Новости. Белорусский МИД, в свою очередь, провёл необходимое внушение. И вот уже посол Польши в Белоруссии Конрад Павлик всячески открещивается от политизации вопроса. «Что касается покупки электроэнергии из Островца Республикой Польша, то на данный момент мы в таком импорте не заинтересованы, не имеем в нем нужды. У нас есть свои ресурсы, из которых мы производим электроэнергию, прежде всего это бурый и каменный уголь», — заявил он в интервью «Еврорадио».

Тут следует вспомнить, что энергетическая стратегия ЕС предусматривает отказ от тепловой энергетики и, прежде всего, от станций, работающих на угле. Причём не в такой уж отдалённой перспективе. Т. е. аргумент польской стороны довольно слабенький, а лучше бы вообще перестать комментировать эту тему, чтобы не попадать в неловкие ситуации. Что же до БелАЭС, то именно европейская энергостратегия на стороне Белоруссии. А значит, к вопросу импорта белорусской электроэнергии Европа обязательно вернётся.

Закавказье

Добыча углеводородов в Азербайджане, по официальной статистике, продолжает сокращаться. В январе — июле было добыто 22,5 млн тонн нефти (-8,9%) и 16,606 млрд кубометров газа (-4,9%). При этом лишь частично это объясняется соглашением в рамках ОПЕК+: за 7 месяцев они составили 245 тыс. баррелей (7*35 тыс.), тогда как добыча упала примерно на 275 тыс баррелей. «…наша главная цель состоит в том, чтобы предотвратить продажу нефти за низкую цену. В результате этой политики добыча нефти в Азербайджане хоть и сократилась, но прибыль увеличилась», — прокомментировал это на тот момент президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев в интервью Reuters.

Впрочем, поставки газа в Турцию республика увеличила, даже несмотря на падение его добычи, хотя и незначительно (3,34 млрд кубометров, +2,7% в сравнении с аппг). В ближайшие годы его добыча, согласно озвученным планам президента SOCAR, должна вырасти до 41,4 млрд кубометров. Добиться этого в SOCAR намерены добычей на месторождении Бабек, а также на морском месторождении Карабах.

Константин Богаевский. Бакинские нефтяные промыслы. 1930-е

Соглашение о безопасном использовании атомной энергии в мирных целях подписано между Арменией и КНР. Документ стал логическим развитием стремления Китая стать партнёром Армении в сфере ядерной энергетики — ранее в Китае заявляли, что заинтересованы в строительстве атомной станции в республике.

Правительство Армении приняло решение передать в частные руки высоковольтные линии. Это пока не приватизация, компания «Высоковольтные электросети» будет передана в доверительное управление компании «Ташир капитал» на 5 лет. За это время власти надеются понять, насколько это выгоднее/невыгоднее государственного управления.

General Electric собирается строить в Раздане электростанцию, которая будет работать на мусоре. Предполагаемые параметры станции (мощность, стоимость, сроки реализации) пока неизвестны, впрочем, «мусорная станция» — пока лишь рабочий проект. General Electric пока определилась только с тем, что станцию строить нужно.

Средняя Азия

Казахстан готовится осваивать рынок светлых нефтепродуктов Средней Азии и Афганистана. Министр энергетики Канат Бозумбаев во время брифинга заявил о том, что с января 2018 года в Казахстане могут досрочно отменить запрет на экспорт светлых нефтепродуктов, действующий до 1 января 2019 года (российский бензин и дизтопливо поставляется в Казахстан беспошлинно в обмен на обязательство отказаться от экспорта этих видов топлива). Однако в конце года завершается модернизация двух казахстанских НПЗ. Как утверждает министр, новых мощностей хватит, чтобы закрыть потребности внутреннего рынка, к тому же образуется резерв для экспорта (1,5—2 млн тонн в год по дизтопливу и по бензинам). Зарабатывая на экспорте, правительство собирается рассчитываться по кредитам, взятым на модернизацию заводов.

Экспорт, в свою очередь, будут обеспечивать ростом добычи нефти. В промежутке 2018—2022 гг она вырастет с 86 до 88,6 млн тонн, сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов на заседании правительства. Пока же в правительстве республики заявляют, что выполняют условия соглашения с ОПЕК+.

Gov.am Карен Карапетян и Ричард Милс обсудили ряд вопросов армяно-американского сотрудничества

США продолжают «окучивать» партнёров РФ по ЕАЭС. После Армении (посол США в этой стране Ричард Миллс смущает умы армянских политиков обещаниями инвестировать 8 млрд долл. в энергетику республики) пришёл черёд Казахстана. «Я приглашаю министра Бозумбаева в Вашингтон для официального запуска Стратегического диалога по энергетике между США и Казахстаном, где мы разработаем план работы по расширению сотрудничества в 2018 году и последующие годы», — заявил замглавы минэнерго США Дэн Бруйетт во время брифинга в Астане. Министр энергетики стратегию подписал, обратив внимание на то, что инвестициям может помешать режим санкций. Канат Бозумбаев выразил надежду на то, что «…ограничения, связанные с санкциями, налагаемыми на Российскую Федерацию, не повлияют на реализацию нефтегазовых проектов с участием американского и казахстанского капитала».

Оговорка тут чисто условная. Практически во всех энергопроектах есть иностранные партнёры. Просьба к американской стороне сохранить эти инвестиции по факту является просьбой о своего рода санкционном зонтике, защите инвестиций на территории Казахстана от режима санкций.

Руководитель проектов германской организации Energy Watch Group Комила Набиева, выступая на EXPO-2017, заявила, что, по её данным, в Казахстане недооценивают свой потенциал по возобновляемой энергетике. «Как я знаю, в стране разработана государственная программа, согласно которой планируется увеличить долю ВИЭ в электричестве до 50%. Наше совместное исследование с финским лаппеенрантским технологическим университетом показывает, что Казахстан может прыгнуть намного выше и в два раза быстрее достичь этих показателей… В частности, Казахстан ввел тариф для подключения к ВИЭ, который привязан к тенге. Но местная валюта имеет плавающий курс, и для многих инвесторов это недостаточная гарантия для инвестирования в проекты в вашей республике. Это маленький пример, где Казахстан мог бы увеличить систему поддержки энергетики и таким образом открыть доступ для большого количества международных инвесторов. Потому что интерес есть, потенциал — огромный. Есть данные о том, что один только ветровой потенциал может покрыть спрос на электричество в стране до 2030 года. Одним словом, надо научиться грамотно использовать свои возможности», — объясняет она.

Эксперт, сама того не подозревая, предвосхитила действия правительства. Правда, изменения пока касаются скорее традиционной энергетики. В Казахстане вводят практику включения в тариф инвестиционной составляющей.

Сайга20К Дробильно-сортировочный комплекс на строительстве Верхне-Нарынского каскада ГЭС

Соглашение о строительстве Верхненарынского каскада ГЭС в Киргизии с чешской компанией Liglass Trading CZ. SRO всё-таки было подписано.

«Верхненарынский каскад ГЭС будет построен в два основных этапа. Согласно условиям соглашения, на первом этапе будут построены Ак-Булунская ГЭС и «Нарын — 1». Мы прогнозируем здесь сумму в 230 млн долларов и срок 4 года. Пока что говорить рано. Станет известно после рассмотрения в течение 3-х месяцев технико-экономического обоснования Верхненарынского каскада. Кроме того, чешская компания добровольно взяла на себя обязательство вернуть российской компании [«Русгидро» — Ред] 37 млн долларов. Средства будут перечислены в течение 30 дней», — сообщил глава комитета по промышленности, энергетике и недропользованию Дуйшонбек Зилалиев. Кроме того, соглашение предусматривает, что к 2020 году компания должна построить в республике 10 малых ГЭС.

Напомним, ранее в европейской прессе в отношении компании Liglass Trading звучали обвинения в мошенничестве.

В компании «Лукойл» заявили о сдаче крупного энергетического проекта «Юго-Западный Гиссар» в Узбекистане.

«В числе введенных объектов: установка комплексной подготовки газа мощностью 4,4 млрд куб. м в год, установка предварительной подготовки газа, а также четыре газосборных пункта. В результате запуска этих объектов добыча газа на Гиссарской группе месторождений выведена на проектный уровень, который составляет около 14 млн куб. м в сутки, или 5 млрд куб. м в год», — говорится в сообщении пресс-службы компании. Добываемый газ будет делиться между «Лукойлом» и правительством Узбекистана в рамках соглашения о разделе продукции, действующего до 2043 года.

Начальник управления стратегического развития «Узбекэнерго» Эсо Садуллаев во время пресс-конференции заявил о реинтеграции энергосистем республик Средней Азии: «Сегодня энергосистема Узбекистана и Средней Азии уже работает в режиме кольца, передается 500 кВ и 220 кВ. Есть параллельно работающие участки энергосистемы Узбекистана, Казахстана и Киргизии. В дальнейшем мы будем предпринимать меры, чтобы расширить и усилить кольцо».

Одной из причин, по которой республики решили восстанавливать энергокольцо, стал щедрый сток весеннего паводка, из-за чего, скажем, Токтогульское водохранилище (Киргизия) переполнено второй год подряд. Лишнюю воду приходится сбрасывать безо всякой пользы либо продавать соседям вырабатываемую при этом электроэнергию крайне дёшево — 0,01—0,02 долл/кВт•ч.

В свою очередь, министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода выразил уверенность, что Россия в будущем также присоединится к среднеазиатскому энергокольцу. Кроме того, Таджикистан продолжает активно занимать деньги на строительство Рогунской ГЭС. В ближайшее время должны состояться роад-шоу 10-летних облигаций. Инвесторам из Европы и США предлагается вложить в строительство 500 млн долл.