2 сентября завершится прием работ на фотоконкурс «Русская цивилизация». Корреспондент ИА REGNUM пообщался с некоторыми членами жюри, среди которых телеведущий Михаил Кожухов, фотограф Валерий Христофоров, режиссер Тина Баркалая, фотограф Сергей Черных, актриса Ирина Безрукова и издатель и телеведущий Пьер-Кристиан Броше.

Фотоконкурс «Русская цивилизация» За ангелом своим. Работа Нелли Муртазиновой, Волгоградская область

Кожухов: Мне кажется, любой фотоконкурс создан для того, чтобы дать возможность людям показать свои работы. Никакой другой миссии я в это не вкладываю.

Христофоров: Миссия фотоконкурса благородна. Фотография, как музыка, — перевода не требует, и зритель может стоять заворожённый перед фотографией, присланной из любой страны. Такой он, язык фотографии! Фотографии, присланные на наш фотоконкурс, останавливают, фиксируют великую красоту русской природы, эмоции человека, да и позволяют поразмышлять над проблемами бытия. Миссия фотографии в том, чтобы у зрителя появилось ощущение «Как здорово, что я это видел, что я живу в этой стране, среди этих замечательных людей!» Фотография — великая сила. Это образ и документ эпохи одновременно. Миссия любого фотоконкурса, по большому счёту, — нести прекрасное в жизнь людей, чтобы человек становился чище и лучше.

Баркалая: Мне кажется, это стимул к творчеству. Любой конкурс — это некий порыв, который мы должны передать талантливым людям для того, чтобы у них было желание развиваться дальше. Я всегда, когда нахожусь в жюри, прошу своих коллег, чтобы у них не было высокомерия по отношению к участникам. Очень важно понимать, что мы все когда-то были в роли участников. Если бы мы не получали определенные призы, то, может быть, ничего и не произошло бы в наших карьерах. Может, этот конкурс будет для кого-то стартом чего-то большего.

Черных:Наверное, конкурс задумывался как подробный рассказ о России, как ее любят не только здесь, но и за рубежом. Таких конкурсов множество, но здесь отличие в том, что он идет по самым низам, скажем так. Ведь каждый немного фотограф. Я рассчитываю, что количество перерастет в качество и на Россию можно будет посмотреть с другой стороны. В том числе с той, куда не заезжают ни командированные, ни туристы, ни прочие люди больших городов.

Безрукова: Очевидно, что существует русская цивилизация: начиная с Гипербореи и заканчивая нынешними днями. Она прекрасна, но, мне кажется, что она несколько затерялась в современной действительности. Малые народы сохраняют свои цивилизации, культуру, этику, костюмы и традиции более тщательно. Настоящие ценности берут свое начало из корней, из истории, из культуры. Вероятно, так хороша, вынослива и возрождаема русская цивилизация потому, что она имеет свои истоки. Хотелось бы, чтобы её не воспринимали как стереотипный кич для туристов.

Броше: У конкурса есть конкретное название — «Русская цивилизация». Можно спорить, правильно это или нет. Тем не менее есть четкое задание — ответить на вопрос «Что такое русская цивилизация?» Мне кажется, в этом и есть миссия конкурса: попытаться подумать, что она представляет собой сегодня. Если бы этот конкурс проходил в 1913 году, мы бы увидели, что природу представляют Саврасов, Васильев, Шишкин, Поленов, Левитан; тему лица и поколения — Маковский, Васнецов, Суриков, Серов; традиции — Репин, Перов, Нестеров. Именно эти художники смогли ответить на вопрос, что такое русская цивилизация в конце XIX — начале XX века. И сейчас мы ищем ответ. Мы понимаем культуру страны и русскую цивилизацию через призму живописи и других работ, связанных с искусством.

Кожухов:Пока, к сожалению, очень мало профессиональных фотографов. В основном это самодеятельность не очень высокого качества.

Христофоров: Да, есть, на мой взгляд, одна очень сильная работа на уровне Себастьяна Сальгадо. Но я пока видел не все работы. Могут быть сюрпризы.

Баркалая: Не могу вам сейчас этого сказать. Все-таки работа жюри должны быть очень тихой.

Черных:Да, время от времени я просматриваю то, что присылают, есть вполне достойные работы. В том числе достойные больших международных выставок.

Безрукова: Да, их несколько. Они действительно высокохудожественные. Например, храм на реке Нерли. Фотография волшебной красоты. Еще очень понравилась фотография, напомнившая мне живописные полотна Нестерова или Васнецова: люди в национальных костюмах идут по пшеничному полю. Очень мощная фотография. Есть действительно красивые работы, которые заставляют остановиться. Кроме того, что это фотоискусство, в нем сосредоточена национальная, визуальная и духовная история.

Броше: Есть несколько. Но я немного разочарован. Я ожидал, что конкурсанты будут не просто снимать красоту, но делать это с умом. Цель — соединить идею и образ. А красота, мне кажется, не обязательна в этом конкурсе.

Кожухов:Мне в фотографии, как и в других формах, больше всего интересны люди. Природу, конечно, тоже сложно сфотографировать. Это как минимум требует находиться в нужном месте в нужное время. Но меня всегда интересует человек.

Христофоров:Номинация «Лица и поколения». Это рассказы о людях нашей земли, и мне эта тема ближе других.

Баркалая: Я не назову конкретную номинацию, но очень люблю жанровую фотографию. Фотографии, в которых что-то происходит. Так как я режиссер, я люблю наблюдать за пластикой людей, за их реакцией, мимикой, гримасами. Это самое интересное.

Черных: Нет такой номинации, которая мне ближе всего. Я всеяден.

Безрукова: Поскольку последние годы я живу в мегаполисе-муравейнике и летаю очень много, мне больше нравятся фото, связанные с природой.

Броше:Мне кажется, что народное творчество — достаточно сложная номинация. Когда люди думают о народном творчестве, у них сразу появляются клише, например, матрёшки. От этого как раз хотелось бы уйти. Традиции — это очень интересно, но опять же важно ответить на вопрос, как это связано с русской цивилизацией. Природа и цивилизация — это очень сложно. Во многих таких фотографиях красота есть, но что она символизирует — это вопрос, на который я пока не увидел ответа.

Христофоров: Более восьми тысяч работ нельзя повесить ни на одной выставке. Психологи говорят, что на 200−250-й фотографии глаз «замыливается» и устаёт воспринимать что-либо. Проверено на себе. Нужно делать жёсткий отбор работ. Передать всю полноту русской души и просторов страны удалось далеко не всем. Рядом с очень сильными работами в конкурсе участвуют и очень слабые. Людей испортил квартирный вопрос, а фотографию — «цифра». Кажущаяся доступность фотографирования породила иллюзию, что нажать на кнопку затвора, подумаешь, — это же просто. Нажал, при этом никаких мыслей не вложил, и вот фотография с последнего пикника, где обнимаются три парня, уже участвует в конкурсе. Никакой самооценки, никакой внутренней редактуры. И таких «никаких» фотографий в конкурсе много. Желание «сфоткаться» и поучаствовать в конкурсах растёт. Таким снимкам надо сразу при поступлении отказывать в участии, а не заполнять ими разные номинации. Люди не понимают, что фотография — это философия, мироощущение, в конце концов, язык, на котором суждено говорить далеко не всем. Да и название конкурса «Русская цивилизация» ко многому обязывает. И обязывает прежде всего думать и серьёзно подойти к вопросу, послать или не послать фото на конкурс.

Баркалая: Безусловно, смогли. Но может быть еще лучше. Нет предела совершенству.

Черных: Конечно, целиком передать всё это разнообразие невозможно. Это должен быть какой-то глобальный проект с огромным количеством жюри, финансированием и т.д. Тогда, может быть, что-нибудь и удастся передать.

Безрукова: Мне кажется, что непросто передать всю глубину души. Другое дело, что участники в разных номинациях пытаются воссоздать эту картинку души, как пазл. Из этих маленьких пазлов и складывается русская цивилизация.

Броше: Мне бы хотелось, чтобы человек, который берет фотоаппарат и собирается нажать на кнопку, прежде подумал, что он собирается снимать. Заполнить сайт просто красивыми фотографиями — не цель этого конкурса.

Кожухов: Если бы у меня были снимки, которые, как мне кажется, могли отразить полноту русской души, может, я бы их представил на конкурс.

Христофоров: Если бы я участвовал в конкурсе, я бы расширил его снимками на темы милосердия и человеческой боли. Это важная сторона нашей жизни.

Баркалая: Если бы я была человеком, который умеет фотографировать так, как многие, кто участвует в этом конкурсе, я была бы очень счастлива. Я сама училась на режиссерско-операторском факультете и считаю, что умение увидеть то, что не видно бытовому взгляду, — это и есть зрение «плюс». Человек, который может показать другим то, что увидел — это уникальная возможность. Ты открываешь свою точку зрения.

Черных: Наверное, людей и, конечно же, фоном был бы какой-нибудь пейзаж.

Безрукова: Я бы, наверное, пересмотрела свои архивы и выбрала то, что принесло бы больше радости и гармонии в этот мир. А вот что именно на ней будет изображено — не столь важно.

Броше: Образ, где я бы понял, что это синтез русской цивилизации именно сегодня. Это девушка в майке, где изображен президент; это береза, растущая в поле, где никто не работает; это брошенный завод; это церковь, стоящая рядом с мечетью. Мне кажется, есть много вопросов, которые нужно себе задать, прежде чем начать что-то снимать.

Кожухов: Возможно, это была Чукотка, праздник китобоев, китовая охота. Это самый восточный край страны, Лорино, поселок Лаврентия, где я побывал пару лет назад. Это бесконечно далеко, бесконечно интересно, экзотично и ярко.

Христофоров: Когда я путешествовал, был ещё СССР. И больше всего память хранит тему БАМа. Энтузиазм, трудности, судьбы, природа Сибири, запах жарков, укусы мошки. Можно бесконечно вспоминать морозы на Даванском перевале, реку Таюру и посёлок Звёздный. Обидное прозвище «первопроходимцы», которым старожилы-рабочие нарекли комсомольцев, приехавших с XVII съезда ВЛКСМ.

Баркалая: Надеюсь, мое самое яркое путешествие по России еще впереди. К счастью, Россия настолько огромна и столько в ней всего интересного, что можно посвятить ей много времени. Но этого времени, к сожалению, мало. Мои самые яркие впечатления, как ни странно, в детстве. Ты садишься на кораблик и куда-то плывешь, а ощущения, что ты на огромном пароходе и едешь куда-то далеко-далеко. В свое время я была потрясена Валаамом. Сколько понадобилось сил и умения, чтобы сотворить такую прекрасную деревянную архитектуру. Я обожаю Питер и всегда буду его поклонницей. Я очень люблю маленькие города, такие как Углич или Владимир. Они имеют какой-то вкусный аромат. Мне кажется, люди там ценят то, что у них есть, намного больше, чем жители больших городов.

Черных:Карелия, Ленинградская область, немыслимая Якутия, Чукотка зимой, Сибирь неимоверная, крошечные городки вроде Белозерска… Есть огромное количество мелких воспоминаний.

Безрукова: Их очень много. В этом году я участвую в масштабном проекте, посвященном династии Романовых. Мы объездили очень много городов: от Рязани до Южно-Сахалинска. Это другие ландшафты, даже другой воздух. Быть на берегу Японского моря во Владивостоке, потом на Байкале, потом в мерзлоте тундры… Моя профессия позволяет перемещаться, и занятно, когда ты летишь из Москвы в будущее, потому что солнце встает на Дальнем Востоке. А обратно летишь в прошлое, как на машине времени. Получается, ты летишь много часов, а прилетаешь в то же время. Это фантастика.

Броше: Я начал путешествовать по России в 1989 году. Это была Архангельская область. Для меня это было открытие Русского Севера — необъятные пространства. Бабушка, которая говорит: «Туда не ходи, потому что дальше 2000 км леса…» Это была одна из первых фраз, что я услышал от женщины, которая, наверное, никогда не выезжала из своей деревни. На Чукотке я встретился с кочевниками и понял, что им все равно, что происходит в мире. Они просто живут на огромной территории, но занимают на ней очень маленькое пространство. Может, это и есть русская цивилизация.

Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» проводится в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики». Церемония награждения победителей состоится 19 сентября 2017 года. Работы победителей будут представлены на лучших площадках Москвы.