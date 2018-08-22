Каждый месяц из бюджета города Москвы тратятся сотни миллионов рублей на закупки для ЦОДД (Центра организации дорожного движения правительства Москвы). Государство выделяет огромные суммы на содержание программы «Моя улица» или оборудование дорог согласно выставленным на электронный аукцион заявкам, при этом в РФ деньги на лечение тяжелобольных детей зачастую приходится собирать, что называется, всем миром, через благотворительные фонды. Как корреспонденту ИА REGNUM заявили опрошенные сотрудники таких фондов, единственный доступный вид материальной помощи от государства — выделение президентских грантов, однако их количество ограничено, и основной поток денег поступает от неравнодушных граждан. На лечение детей в Москве собирают с «миру по нитке».

Дарья Антонова ИА REGNUM Автомобилисты против ЦОДД

Согласно данным, взятым с официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок, государственным казенным учреждением города Москвы — Центром организации дорожного движения правительства Москвы только за последние два месяца, июль и август 2017 года, было подано несколько заявок на оказание транспортных и иных услуг на общую сумму свыше 500 млн рублей.

Например, согласно извещению о проведении открытого конкурса от 27.07.2017 на выполнение работ по подготовке транспортных схем улиц, предполагаемых к благоустройству в рамках программы «Моя улица», запрашивается 49 096 854, 48 рубля бюджетных средств. Поставка лицензий средств защиты виртуальных сред интеллектуальной транспортной системы г. Москвы оценивается заказчиками ЦОДД в 21 726 996 рублей, а опор для дорожных знаков — в 45 796 900 рублей. Следующая позиция — оказание транспортных услуг по предоставлению малотоннажной техники для перевозки грузов и ремонтных бригад на сумму 34 418 403 рублей, а на выполнение работ по актуализации и разработке информационного наполнения, графического дизайна и верстке графических макетов элементов пешеходной транспортной навигации, подлежащих установке в рамках территорий пешеходных зон города Москвы, требуется 47 234 688 рублей.

Также есть заявки, которые были поданы с нарушениями и не прошли аукцион, но суммы всё равно остаются более чем внушительными. Например, «на выполнение работ по обеспечению бесперебойного функционирования автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения Москвы, являющейся составной частью интеллектуальной транспортной системы повышения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Москвы, и ее ремонта в случаях возникновения аварийных ситуаций» был запрошен 1 788 547 204 рубля из бюджета.

Также приведены данные исполненных контрактов с уже выделенными суммами. Согласно контракту № Д064/17 от 04.08.2017 на поставку дорожных знаков выделено 46 927 386 рублей. Согласно контракту № Д063/17 от 17.07.2017 на поставку лицензий средств защиты виртуальных сред интеллектуальной транспортной системы города Москвы выделено 21 726 996 рублей. Согласно контракту № Д063/17 от 17.07.2017 на поставку комплектов креплений для дорожных знаков выделено 14 952 561 рубль. На создание автоматизированной системы «Навигационно-информационный центр администрирования грузового автомобильного транспорта в городе Москве» (НИЦ АГАТ) было выделено 43 100 000 рублей.

Получается, что только за последние два месяца из бюджета города Москвы по заявкам ЦОДД было выделено минимум 126 706 943 рубля, и это не полная часть заказов.

Для сравнения: за июль 2017 года в московском благотворительном фонде «Подари жизнь» частными пожертвованиями людей собрано 126 574 110, 09 рубля. При этом на нужды клиник, отделений и пациентов израсходовано в общей сложности в апреле 2017-го — 175 137 309 рублей 70 копеек, в мае 2017-го — 178 728 670рублей 85 копеек, в июне 2017-го — 174 216 749 рублей 39 копеек. Данные обо всех расходах по проектам фонда и подопечным клиникам можно узнать на официальном сайте организации.

По словам директора благотворительного фонда «Подари жизнь» Екатерины Чистяковой, в их фонде частные пожертвования и помощь от юридических лиц — это единственные статьи доходов, благодаря которым они могут помогать врачам лечить детей.

«Мы не финансируемся государством, мы не «государственный» фонд, мы не получаем государственных грантов. К сожалению, по сути нашей работы получать деньги от государства бессмысленно. Фонд «Подари жизнь» собирает и тратит деньги на то, чтобы в больницах были современные лекарства, расходные материалы и оборудование, на то, чтобы врачи могли ездить на конференции и читать иностранные медицинские журналы, на оплату лечения, которое недоступно детям за государственный счёт. Простая логика подсказывает, что мы просто «латаем дыру» между расходами государства на медицину и реальной стоимостью современного лечения детского рака. И в этом случае дополнительные деньги государства (если они есть) должны бы пойти прямо в больницы, а не в виде гранта в фонд. Тогда и дыра, которую приходится покрывать фонду (а на самом деле — благотворителям, которые жертвуют нам деньги), была бы меньше», — пояснила Чистякова.

При этом она отметила, что они работают с государством по-другому. Благодаря их работе в общественных советах, работе с депутатами и чиновниками, в законодательстве происходят перемены, облегчающие лечение и улучшающие качество жизни тяжелобольных детей. Меняются законы, подписываются указы, принимаются новые постановления, разрабатываются новые схемы — так, например, благодаря работе фонда была разработана схема ввоза незарегистрированных лекарств на территорию России.

«Сейчас для нас особенно важно обратить внимание государства на вопрос о включении в перечень ЖНВЛП современных лекарств для лечения детского рака. Благодаря этому пациенты смогут рассчитывать на получение этих новейших лекарств бесплатно и лечиться самыми эффективными препаратами. Пока же вся нагрузка ложится на плечи благотворителей, но благотворительных денег просто не хватает на то, чтобы купить лекарства всем, кому они нужны», — добавила Чистякова.

По словам сотрудника-добровольца благотворительного фонда «Русская Берёза» им. Героя Советского Союза Ю. А. Гарнаева Михаила, поддержку от государства их фонд получает только в виде президентских грантов, которые выделяются на реализацию определенных программ, но в малом количестве.

«Поддержки никакой фондам нет, единственное, это гранты президентские, но в основном силами благотворительности, меценатов всё делается. Государству нужно обратить внимание на увеличение президентского фонда, потому что там многоярусную проверку проходят проекты, нужно существенное увеличение этого фонда», — считает сотрудник.

По словам куратора проектов благотворительного фонда «Люблю жизнь» Зульфии Троски, государство помогает в работе фонда проведением разъяснительных работ, а «так, чтобы деньги дали, такого нет вообще», отметила она.

«Помогает чем — обучает, как правильно заполнять документацию, работать с финансами. Вот эти ресурсные центры, которые открылись сейчас в каждом округе в Москве, которые могут дать бесплатный интернет, площадки для мероприятий, распечатать дидактические материалы, это тоже помощь. Но в основном мы живём и свою зарплату тратим на свои же проекты, альтруисты такие. Частные пожертвования дают на конкретные вещи, вот недавно девочке протез был нужен, кто-то переводит, по 500, по 100 рублей, а если проект какой-то воспитательного характера, они мало понимают, в чем смысл, и мало дают деньги, так как результата не видно. Нужно, чтобы государство и меценаты давали не на рыбу, а на удочку, выделяли деньги на программы», — считает куратор.

По мнению руководителя PR-службы фонда «Счастливый мир» Андрея Зайцева, главная проблема работы фонда связана с системой выделения грантов — от государства очень трудно получить деньги не под конкретные проекты, а на финансирование ежедневной работы фонда.

«Было бы большой помощью финансировать эту область, тогда фонды могли бы не мучиться вечным выбором: новый стол и компьютер или ещё несколько упаковок лекарства. В основном в фонд приходят частные пожертвования», — отметил он.

Добавим, что ГКУ ЦОДД находится в ведомственном подчинении Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Учреждение финансируется полностью из бюджета города Москвы. В его полномочия входит разработка и внедрение стратегий, планов развития мероприятий в сфере обеспечения организации и безопасности дорожного движения, сбор данных о дорожном движении, включая параметры экологического ущерба, статистику ДТП, данные по парковкам и местам временного отстоя транспорта. В числе обязанностей значится также моделирование городских транспортных и пассажирских потоков, разработка рекомендаций по повышению эффективности и безопасности организации дорожного движения в Москве. При этом в социальных сетях часто появляются негативные отзывы о работе сотрудников ЦОДД, например, в ситуациях с выпиской штрафов за стоянку в неположенном месте. Так, пользователи форума пишут: «Налицо умышленное искажение знаков и умышленное привлечение к административной ответственности при отсутствии нарушения». Одним из негативных результатов работы организации часто называют бездумную установку знаков и сокращение парковочного пространства.

«Делают они это следующим образом: устанавливают знаки «остановка-стоянка запрещена» в таком количестве, чтобы на проезжей части невозможно было оставить машину, а чтобы вы не заехали во двор и не спрятались там, ставят шлагбаум и прочие заграждения. Проект стартовал во благо для жителей Центрального округа, для того чтобы жители могли спокойно приезжать домой парковать машины, но это переросло в бизнес. И знаками наводнили спальные районы, где не было необходимости в данных знаках, теперь, приезжая домой, люди ищут места, чтобы их не эвакуировали. Такая организация не нужна москвичам — это вредители», — пишут жители Москвы.

По словам других, деятельность ЦОДД направлена не на обеспечение безопасного дорожного движения, а на извлечение прибыли за счёт штрафов с населения и возможности получения откатов при закупках и распределении подрядов.

«Работа ЦОДД нуждается в жёсткой проверке правоохранительными органами. Постоянное стирание и нанесение разметки на одних и тех же участках, установка дорожных знаков в количестве, избыточном относительно требований ПДД, установка запрещающих знаков и знаков принудительной эвакуации в местах, где отсутствует такая необходимость. Это ещё не полный перечень мероприятий, которые проводит ЦОД с целью получения коммерческой выгоды организациями-подрядчиками и АМПП», — отмечают жители.