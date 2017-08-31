Почти два века назад, в канун президентских выборов 1824-го года, американская газета Harrisburg Pennsylvanian впервые в истории провела опрос общественного мнения. Целью было выяснить, какой из кандидатов — Джон Квинси или Эндрю Джексон — по мнению граждан, наберёт больше голосов выборщиков. Опрошенные верили в Джексона, полагая, что он обойдёт конкурента вдвое… Но победил Адамс.

Congress of local and regional authorities Выборы

С тех пор методология проведения опросов существенно изменилась. Однако в 2016 году мы наблюдали своеобразное социологическое дежавю: американские информагентства подавали избирателям многочисленные опросы, в которых безоговорочным победителем значилась Хиллари Клинтон. И лишь за неделю до выборов телеканал Эй-би-си и газета Washington Post опубликовали сенсационные данные: по мнению избирателей, Дональд Трамп должен опередить Клинтон на 1% голосов.

Guorenhome.com Выборы в США

Впрочем, эти, ставшие историческими, казусы нельзя сопоставлять с данными других опросов — тех, которые намеренно изменяют политическую, экономическую, социальную картинку. Цель подобных псевдоопросов, или, пользуясь терминологией, формирующих опросов — вовсе не понять, что думает «общество». Цель — убедить это самое общество в том, что оно думает именно так, как нужно исследователю.

Иудеев и католиков не опрашиваем

Не всем опросам следует верить, — окончательно стало ясно уже в начале 20-го века.

В 1929 году американские супруги-исследователи Роберт и Хелен Меррел Линд исследовали портрет среднестатистического жителя глубинки, и в этих целях собирали данные жителей миддлтауна (с англ. — «средний город»). Уровень образования, социальный статус и роли, отношение к религии — вот критерии, которые легли в основу анкетного листа. Правда, выборка оказалась нерепрезентативной: социологи намеренно не опрашивали темнокожих жителей миддлтауна, а заодно — католиков и приверженцев иудаизма.

Таким образом, опросы стали инструментом формирования общественного мнения. Данные социологических «исследований» стали воспринимать наряду с изложенными в газетах и книгах фактами. Конечно, институт социологии развивался, и большая часть независимых исследований проводилась в соответствии с требованиями и соблюдением методологии. Однако и количество «псевдоопросов» неминуемо росло.

Газеты повышали свой рейтинг благодаря публикации результатов опросов общественного мнения; политики показывали гражданам «красивую» статистику и выдавали непопулярные решения за одобряемые обществом, а сами граждане чувствовали свою причастность к общественным и политическим процессам, и если их позиция совпадала с мнением большинства — бонус в виде уверенности в собственной правоте.

Выборы мэра… в режиме онлайн

Эксперты давно отметили, что в качестве инструмента политической агитации формирующие опросы эффективнее на местном и региональном уровне. Оптимальное число «респондентов» — не более 100 тысяч. Поэтому сегодняшнюю картину можно анализировать на примере выборов в городскую думу в отдельно взятом российском городе.

К примеру, в Омске, где сейчас идет открытая борьба за места в горсовет и неявная — за кресло градоначальника. Кандидаты в депутаты мягко, но настойчиво преподносят избирателям мысль, что они теперь будут не просто заседать в горсовете, но и от имени народа выбирать первое лицо города. И это в большей мере соответствует истине.

Дело в том, что Законодательное собрание подложило Омску жирную и, как теперь стало ясно, чумную свинью. Благодаря постановлению №512, мэра (как и глав муниципальных районов) теперь выбирают депутаты, причем предварительный отбор проводит комиссия, на 50% состоящая из назначенцев администрации и на 50% — из депутатов и неких «почетных граждан».

Мандат депутата горсовета превратился в мандат «выборщика» мэра, и многие интересанты изменили вектор работы по продвижению себя, любимых, с помощью «воли народа».

Уильям Хогарт. Выборы. Триумф депутатов. 1775

Фактически же омичи остались без права выбора главы города. Спекулировать на этом начали политтехнологи, социологи и медийщики всех мастей. Первую волну «влияния на умы» спровоцировали региональные информагентства: одно за другим они начали публиковать опросы — якобы для того, чтобы выяснить, за кого народ. Омичам любезно предложили выразить свое мнение, и не менее любезно составили за них списки кандидатов на «свято место».

И вот тут понеслось! Количество заходов на сайты увеличилось (для некоторых СМИ — в 2−3 раза), а у интернет-пользователей проснулся «здоровый» интерес и к теме. Особо продвинутые SMM-деятели — стоит полагать, за деньги заинтересованных участников опросов — устроили привод «виртуального электората». Попросту говоря, накрутили результаты голосования, найдя «дыры» в защите сайтов. Некоторым лидерам опроса удалось привести более 2/3 сторонников в последние сутки голосования!

Как и следовало ожидать, результаты опросов на разных сайтах разошлись кардинально. На одном победу одержал экс-заместитель губернатора и тогдашний кандидат в мэры Станислав Гребенщиков, на другом — депутат Заксобрания Степан Бонковский.

Потом случилась первая реальная попытка избрания градоначальника, и поскольку к тому времени Гребенщиков был излюбленным гостем в Следственном комитете, что делать с выборами и с «гласом народа», уже никто не знал. В итоге фильтр комиссии прошло два человека: молодой бизнесмен и действующий министр труда. Оба затем сняли свои кандидатуры с голосования.

Cont.ws Социологический опрос

Примеры подобных «опросов» можно найти практически в каждом регионе, — особенно в канун выборов. Однако проблема всех интернет-голосований в том, что в нашем государстве, хотя сейчас разрабатывают и вводят «пакеты Яровой», всяческие запреты на VPN, реальных инструментов защиты от «виртуальных душ» пока нет.

Опросы уходят в соцсети?

Да, говорить про площадки социальных сетей теперь необходимо, если речь о механизмах формирования общественного мнения. Как ни парадоксально, именно в соцсетях инициаторы опросов натыкаются на механизмы жесткого контроля. В первую очередь потому что голосовать могут не просто «интернет-пользователи», а владельцы личных страничек.

Конечно, никто не мешает создавать «ботов», виртуальных личностей с виртуальными профилями, но процесс этот достаточно трудоемкий. У одного интернет-манипулятора в распоряжении может быть максимум несколько десятков ботов. Тысячи виртуальных личностей могут быть в распоряжении разве что мифического кремлевского «Ольгино» (которого, впрочем, никто не видел). К тому же за подозрительную активность в соцсетях аккаунты подвергаются немедленному «бану» — блокировке.

Возвращаясь всё к той же избирательной кампании в Омске, отметим, что несколько опросов, касающихся выборов депутатов и мэра, инициировались в соцсетях. И они показывают совсем другие цифры.

Например, в самом большом омском паблике сети «ВКонтакте» (более 280 тысяч подписчиков) в середине лета появился опрос: какими качествами должен обладать мэр Омска? Пользователи выбирали из предложенных вариантов, а затем предлагали свои. По итогам голосования сформировали и список кандидатов — медийных личностей из разных сфер деятельности.

Примечательно, что далеко не все подписчики проявляли внимание к опросу — из девяти просмотревших пост человек голосовал только один. Это, согласно экспертным данным, как раз коррелирует с долей тех, кто имеет представление об уровне осенних выборов (по данным опроса на БК55).

То есть лишь восьмая часть пользователей соцсетей имеет какое-то вменяемое мнение по поводу политических процессов в городе. Остальным или безразлично, или они не уверены в том, что хоть что-то знают.

Динамика активности голосования — обратная той, что наблюдалась на сайтах информагентств. Самое большое число голосов пришлось на начало опроса, затем были волнообразные «всплески» (очевидно, после репостов в другие группы и на личные странички). Запись «висела» на стене паблика неделю, и набрала на порядок больше голосов, чем опрос на сайтах любого СМИ за аналогичный период. При этом сотни пользователей, далеких от политики и общественной жизни, выразили в комментариях к записи недоумение: «Кто все эти люди?».

Хотя, справедливости ради, стоить заметить, что лидерами голосования стали действительно известные омичам люди — владелец торговой сети Виктор Шкуренко, омский борец смешанных единоборств Александр Шлеменко. Победу одержал депутат Заксобрания Игорь Антропенко, кандидат от политики.

Закончился август. В большинстве своем жители города вообще не понимают, что творится с постом мэра, кто и когда будет его выбирать. Кого хотят видеть мэром омичи? Теперь этот вопрос действительно волнует только тех, кто изучает общественное мнение. А куда и как глубоко упрячут «глас народа» люди, действительно принимающие решения, — не расскажут никакие социальные сети.