Приватизация

Иван Шилов REGNUM Обзор экономики Украины

Повторная попытка продать «Одессаоблэнерго» (одна из восьми энергокомпаний, выставленных на продажу в августе) ожидаемо провалилась: Фонд госимущества не получил ни одной заявки, а бюджет не получил 631 млн грн., в которые оценили 25% акций компании. Аналогичным образом сорвался аукцион по компании «Сумыоблэнерго». Теперь не совсем понятно, что с ними делать дальше. Согласно планам минэкономразвития, оба предприятия относятся к числу тех, что в обязательном порядке должны быть проданы. Однако план приватизации, разработанный в министерстве, явно не учитывает случаев, когда актив просто никто не хочет брать даже за относительно низкую стартовую стоимость.

Если представить, что это не какой-либо хитрый трюк (добиться несколькими срывами торгов дальнейшего снижения стартовой стоимости), то правительству в Киеве стоит подумать над новой стратегией продажи. Например, продавать активы парой, а то и вовсе за символическую стоимость.

Впрочем, в энергетике ситуация особая. Продажу пакетов акций восьми энергокомпаний вряд ли уместно называть именно приватизацией. Более правильно считать это «доением бизнеса». Так, Ринат Ахметов купил три из восьми пакетов, т. е. те активы, которые и так находились под его контролем. Собственник «Сумыоблэнерго» Константин Григоришин тратиться не стал, он в относительно неплохих отношениях с нынешней властью и имеет влияние на один из наиболее рейтинговых интернет-ресурсов Украины. Надавить на собственника ещё одного непроданного пакета — «Донбассэнерго» (Александр Янукович) и вовсе проблематично.

Довольно громкое заявление прозвучало от народного депутата Украины Ирины Луценко в эфире «5 канала». «…Думаю, что вопрос запуска в Украине рынка земли будет немного отложен, мы, по крайней мере, попытаемся работать по легализации аренды земли как таковой, не говоря о продаже земли, не готово общество, не готовы депутаты до такого голосования, поэтому будем делать это постепенно», — объявила депутат Рады. По сути, это означает смену всей парадигмы рынка земли, а также объясняет, почему МВФ накануне парламентских каникул так легко пошёл на отказ от своих же требований (до этого отказ от продления моратория и введение рынка с/х земли был основным условием дальнейшего сотрудничества с Украиной). По всей видимости, Фонду гарантировали рабочий рынок аренды как альтернативу на ближайшие годы, а за это время депутаты будут готовить и механизмы продажи.

Бизнесмен Сергей Тарута, предпочитающий в последнее время фигурировать как основатель политической партии «Основа», в эфире телеканала «112.Украина» предложил приватизировать оборонные предприятия Украины. «Нужно приватизировать «Укроборонпром». Его задача — обеспечение. И на это выделяются деньги. Но мы сейчас говорим о потенциале. Тот же Харьковский танковый завод, потенциал которого чрезвычайно высок, сегодня практически «мертвое» предприятие. Оно не способно эффективно работать. Туда необходима «новая кровь»: инвестиции, стратегия, люди. Государство этого сделать не в состоянии», — поясняет он. В качестве примера Тарута предлагает Украине брать пример с Израиля и тамошнего оборонного комплекса, а также противопоставляет «Укроборонпрому» волонтёров. Он считает, что с задачу обеспечения украинской армии в последние три года решали в основном они, а не государство.

Цитата из видео Харьковский бронетанковый ремонтный завод Харьковский танковый завод

Украине всё-таки удалось продать свою долю в компании «Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива» (было создано при участии ФГИ Украины, компании «ТВЭЛ» и «Казатомпрома»). Задачей СП было создание совместного производства ядерного топлива на территории Украины, однако дело так и не дошло даже до начала строительства завода. Ещё более удивительно, что при стартовой стоимости в 0,92 млн грн. актив удалось продать за 47,8 млн грн., т. е. более чем с 50-кратным превышением. Покупатель, некая компания «Вайс Трейд», скорее всего, создана под торги, сколько-нибудь значимая информация о ней отсутствует. Равно как и объяснение причин покупки.

Валюта

По состоянию на 31 августа официальный курс американской валюты составляет 25,57 грн./долл. (+0,12 грн. к 23 августа). Похоже, это и есть обещанное подорожание доллара. Евро также вырос, хотя, в отличие от доллара, он начал дорожать на пару дней раньше и успел добраться до 30,48 грн. (+0,53 грн). Российский рубль укрепляется вслед за мировыми валютами — 0,435 грн. (+0,004 грн.).

А вот на межбанке пока тишина, котировки на межбанке с прошлой недели почти не изменились: 25,58−25,60 грн./долл. (+0,01 грн.). На чёрном рынке курс и вовсе слегка просел: 25,57−25,62 грн./долл. (-0,02 грн.).

Активная сдача валюты экспортёрами и населением побудила Нацбанк Украины отменить ограничение на снятие валюты с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы. Ранее правила НБУ позволяли снимать эквивалент 250 тыс. грн. в сутки (чуть менее 10 тыс. долл). Ещё одно ослабление коснулось рынка банковских металлов. Теперь на Украине на законных основаниях можно купить банковское золото (серебро, платину) за валюту. Ранее приходилось вначале менять валюту на гривну.

Итак, доллар начал разгоняться, но некоторые эксперты пока не склонны абсолютизировать приближение отопительного сезона и уверены, что гривна закончит год с лучшим результатов, чем начала. «Этот год гривна начинала с курсом 27 грн./долл. Думаю, что этого показателя на конец года может и не достичь. Мы дважды пересматривали курс гривны, потому что у нас на конец года был прогноз — 29 грн./долл. Затем последовали хорошие новости с рынка — сталь, руда. Пересмотрели прогноз на 27,5 грн./долл. Но мы еще готовы пересматривать вниз. Есть осеннее давление на гривну, и сезонность должна сработать. С другой стороны, люди продают доллары, а это играет в другую сторону. Как эти два фактора встретятся и что будет — сложно сказать. Но прогноз в 27,5 грн./долл уже можно выбросить. Мы закончим год с более низким показателем», — такой прогноз сделал в комментарии для «Диалог.ua» специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

Госстат Украины зафиксировал в I полугодии рост капитальных инвестиций, опережающий инфляцию. Предприятия и организации за счёт всех источников финансирования освоили 155,1 млрд грн. капитальных инвестиций (+22,5% к аналогичному периоду прошлого года). Впрочем, главным источником инвестиций (74%) по-прежнему остаются собственные средства предприятий.

Государственная фискальная служба Украина напомнила, что биткоин на территории Украины не является средством платежа и не может использоваться в расчётах физических и юридических лиц. Видимо, в ГФС таким образом решили отреагировать на конфликтную ситуацию вокруг криптовалюты на Украине: с некоторых пор силовики проявляют к ней и к майнерам повышенное внимание, зафиксировано уже несколько случаев изъятия «ферм». Тем временем в Киеве в сентябре состоится международная конференция BlockchainUA, на которую, как ожидается, прибудут порядка 50 экспертов из десяти стран и до 1000 участников.

МВФ

2,2 млрд долл., которые Украина должна вернуть МВФ в текущем году, «вернут» трудовые мигранты. Такие надежды на работающих за рубежом украинцев возлагает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Чем более активно украинцы едут на заработки (а безвиз этому способствует), тем больше приток валюты в страну, рассуждает эксперт.

Ближайшие годы — пиковые по выплатам Фонду. В следующем Украине предстоит вернуть 1,455 млрд долл., затем в 2019 году — 1,088 млрд. После этого в течение пяти лет предстоит отдавать по 0,5 млрд, после чего ежегодная сумма выплат будет ещё меньше. Дело в том, что в 2014—2015 гг. Украина кредитовалась по программе stand by, предполагающей быстрый возврат кредитных средств. А Extended Fund Facility, которой Украина пользуется с 2015 года, позволяет растянуть выплаты на дольше.

На самом деле Украина и сама активно помогает себе с возвратом. В том смысле, что постоянно даёт поводы МВФ не давать ей очередной транш. Так, глава Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек допускает, что второй транш Украина до конца года может получить. Однако ни про третий, ни про четвёртый и речи быть не может.

«Нужен прогресс в пенсионной реформе, приватизации, ответственный проект бюджета. В МВФ смотрят в целом на то, что в стране происходит. А мы подписались и не делаем. Отставание с выполнением программы только растёт. А она не резиновая во времени», — пояснил он в интервью интернет-изданию «Главком».

Стимулировать МВФ Украина решила довольно оригинальным способом — на законодательном уровне признать Россию «страной-агрессором». Как утверждает Ирина Луценко, соответствующий законопроект почти готов и будет внесён на рассмотрение депутатов уже в начале сентября. «…Это для того, чтобы Международный валютный фонд давал нам средства, это для инвесторов», — уточнила она в эфире «5 канала».

По состоянию на 29 августа Украина ещё не решила с МВФ вопрос повышения стоимости природного газа для населения, сообщил журналистам премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Энергетики уже открыто предупредили правительство, что их затянувшиеся согласования ставят под угрозу отопительный сезон: предприятия теплокоммунэнерго не могут заключить контракты с «Нафтогазом Украины».

D Coetzee Газ

Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, комментируя дело «НАБУ против НКРЭКУ (Национальное антикоррупционное бюро расследует введение Нацкомиссией по рынку энергетики и коммунальных услуг формулы «Роттердам+», по которой с прошлого года определяется возмещение затрат собственникам тепловых электростанций), заявил, что НАБУ в очередной раз «село в лужу». «Установление формульного ценообразования на энергоносители является обязательством Украины перед МВФ, а также включено в договоренности с ЕБРР и Всемирным банком. Так что НАБУ и Сытник промахнулись. Хотели попасть в угольную формулу, а попали в МВФ, ЕБРР и Всемирный банк», — комментирует эксперт. Иными словами, в рамках расследования НАБУ, по логике, должен обыскать не только офис НКРЭКУ, но и представительство МВФ на Украине. А то и арестовать кого-либо из сотрудников.

Топливо

По состоянию на 30 августа за литр А-95 автомобилисты Украины платят в среднем 24,57 грн. (с 24 августа цена не изменилась, +0,85 грн. с начала года), за литр А-92 — 23,82 грн. (цена не изменилась, +0,76 грн. с начала года). Стоимость дизтоплива также не изменилась — 21,89 грн./л (+0,57 грн. с начала года). Стоит отметить, что в указанных пределах цены держатся не просто с 24 августа, а с начала месяца. По такой стабильности на топливном рынке успели порядком соскучиться.

Весь хаос переместился на рынок автогаза, где, опять-таки, с начала августа наблюдался почти ежедневный рост. Неделю назад средняя стоимость литра СПБТ на заправках составляла 15,32 грн. 30 августа она стабилизировалась на 16,17 грн. (+0,85 грн.).

Прежде на резкое подорожание этого вида топлива обращали внимание преимущественно отраслевые эксперты и автомобилисты на заправках. Однако после того, как народные депутаты Сергей Лещенко и Мустафа Найем принялись «звать к топору» и грозить новым майданом, власти наперебой бросились объяснять, почему же пропан-бутан на Украине стоит дороже, чем в соседних Словакии и Польше (0,41−0,43 евро/литр).

Президент Украины Пётр Порошенко прогнозируемо обвинил во всём Россию и игроков рынка. «АМКУ должен принять все меры, чтобы не допустить монопольного положения и роста цены. Будут проверены все поставщики газа… В условиях гибридной войны, когда основным поставщиком сжиженного газа была РФ, были приняты решения о прекращении или ограничении поставок, так же, как это происходило с природным газом. Мы учимся жить в условиях гибридной войны… Мы поговорили с правительством, были даны соответствующие поручения министерствам, производителям. Мы должны наладить собственное производство сжиженного газа, и те заблокированные объемы с РФ должны быть компенсированы украинским производителем», — заявил он в ходе рабочего визита во Львовскую область. К проверке также будут подключены СБУ, Нацполиция.

В похожем ключе высказался и премьер-министр Украины Владимир Гройсман: «Хочу, чтобы службы, от которых это зависит, навели порядок на рынке автомобильного газа. Резкое повышение цены на сжиженный газ имеет все признаки сговора. Рынок лихорадит. Это диверсия против Украины. Мы должны защитить внутреннего потребителя — рядовых граждан», — метал он громы и молнии во время специального заседания Кабмина, посвящённого исключительно топливной проблематике.

Уже уровнем ниже в «шпиономанию» играть перестают. В минэкономразвития также кивают на Россию, но в качестве причин указывают не «гибридную войну» (как Порошенко), а ремонт заводов. «Россияне поставили на ремонт свои нефтеперерабатывающие заводы, а также дали собственные экспортные лицензии только «Роснефти», плюс не хватает цистерн для быстрой смены логистики. Поэтому сейчас дефицит», — приводит finance.ua слова замминистра экономического развития Максима Нефёдова. Правда, замминистра забывает сказать, что упомянутый дефицит цистерн и «быстрая смена логистики» — последствия принятого в начале лета решения запретить оборот российских грузовых вагонов на Украине.

Delo-group.ru Цистерны с нефтью на Украине

Впрочем, пока в правительстве ищут виноватых и поднимают по тревоге СБУ, участники рынка успокаивают: «Пик пройден. Если перед праздниками нам предлагали [автогаз] по 680 долл. за тонну, то сейчас от того же поставщика мы получили предложение уже по 580 долл. за тонну. Через неделю-две увидим цену около 14 грн./л», — сообщил совладелец сети АЗС KLO Игорь Чернявский корреспонденту enkorr.

Впрочем, глава компании GT Group Владислав Колодяжный предупредил, что снижаться цены будут совсем не так резко, как поднимались: «…мы смотрим на конец сентября — начало октября, когда два вектора — снижения потребления и увеличение поставок — между собой встретятся и произойдет стабилизация рынка, а потом и его откат до прежних значений», — заявил он для korrespondent.net.

Пока отката не произошло — самое время снять с ситуации политические сливки. Активисты, подзуживаемые упомянутыми Лещенко и Найемом, 30 августа пикетировали СБУ, обвиняя в повышении цен именно эту организацию. Кроме того, по словам организаторов акции, действиями СБУ руководят (внимание!) Пётр Порошенко, а также самый демонизированный персонаж украинской политики, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине Виктор Медведчук, наживающиеся на ажиотажном спросе. Ну и, конечно, президент РФ Владимир Путин.

Разное

Согласно исследованию международной независимой инициативы по мониторингу земли Land Matrix Initiative, Украина оказалась на втором месте в мире по площадям сельскохозяйственных земель, которые контролируют иностранные инвесторы, — 2,4 млн га при общей площади с/х земель 42,7 млн га (5,62%). Land Matrix Initiative уточняет, что 2 млн га от этой площади контролируется всего лишь семью компаниями. Отметим, что свободный рынок с/х земли на Украине отсутствует, на её куплю и продажу объявлен мораторий, и даже огромные лоббистские возможности МВФ не смогли пока ничего с этим сделать. Сложно даже представить, какими темпами Украина вырвется в лидеры этого рейтинга, когда закон о продаже с/х земли на Украине будет принят.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service прогнозирует сдержанный годовой рост ВВП Украины в 2017—2018 годах на 2,5% в среднем. Как сообщает агентство, сочетание улучшения экономических условий и снижения процентных ставок поможет стимулировать кредитный спрос и улучшить возможности погашения долгов существующих заемщиков.

Кабинет министров Украины 15 сентября внесет в Верховную раду проект закона о государственном бюджете Украины на 2018 год, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе последнего заседания правительства. Подробности относительно главного финансового документа страны пока неизвестны.

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 июля 2017 года составил 38,982 млрд долл., что на 1,657 млрд долл., или на 4,4% больше, чем на 1 января 2017 года. Как сообщает украинская государственная служба статистики, за этот период в акционерный капитал нерезидентов поступило 711 млн долл. новых инвестиций, при этом отток за период составил 207 млн долл., а позитивная переоценка составила 1,153 млрд долл. Согласно приведенным данным, инвестиции поступали из 75 стран мира, при этом основными инвесторами стали Кипр с объемом вложений 287 млн долл. и Великобритания с объемом 160 млн долл. Наибольшие объемы прямых инвестиций были направлены в промышленность — 265 млн долл., финансовую и страховую деятельность — 226 млн долл.