Отставка премьер-министра привела к уходу всего Кабинета министров Киргизии. Каковы итоги его деятельности? Кто возглавит правительство этой среднеазиатской страны вместо Сооронбая Жээнбекова? Почему некоторым депутатам претит приход к власти молодых кадров? Эти и другие животрепещущие вопросы поднимали киргизстанские СМИ на минувшей неделе.

Gov.kg На заседании правительства Киргизской Республики

Премьер уходит. Да здравствует премьер?

Минувшая неделя в Киргизии началась с ухода премьер-министра Сооронбая Жээнбекова в отставку. Причиной тому послужило участие главы Кабинета министров в президентских выборах в качестве одного из кандидатов.

Большая часть местных СМИ подвели итоги работы Жээнбекова премьером. Своим читателям киргизские газеты и сайты рассказали, как Жээнбеков был успешным премьером.

ИА «Knews» отметило, что ему «удалось достичь хороших результатов работы». При этом в качестве примера издание приводит рост экономики Киргизии за 2016 год на 3,8%, укрепление нацвалюты и рост промышленного производства.

«Впечатляющим стало и то, что с начала 2017 года объем ВВП составил более 193,9 млрд сомов, с реальным темпом роста в 106,4%. Прошлогодний показатель за этот же период составлял всего 96,9%. Без учета предприятия по разработке месторождения «Кумтор» реальный темп роста ВВП составил 103,1%, в прошлом году за этот же период показатель составлял 101%», — добавило интернет-издание.

Gov.kg Сооронбай Жээнбеков

Киргизскоязычная газета «De-факто» вспомнила о достижениях правительства Сооронбая Жээнбекова в контексте участия Киргизии в евразийских интеграционных процессах. При этом особое внимание было уделено тому, что республике удалось «победить экономические риски, быстро адаптировался к новым условиям и правилам ЕАЭС», а также «улучшить положение трудовых мигрантов».

«Торговый оборот со странами-членами союза за январь-июнь 2017 года вырос на 12,2%, объем экспорта на 29,6%, а импорт вырос на 7,3%. … За первое полугодие 2017 года экспорт молочной продукции в ЕАЭС вырос на 30%, общий товарооборот со странами Евразийского союза составил 874 млн сомов (747 млн рублей), из них экспорт в Казахстан вырос на 17,4%. Ну, а поступившие от наших трудовых мигрантов средства повысились на 39%, составили $695 млн (40,69 млрд рублей)», — уточнило издание.

Из дружного хора хвалебных СМИ выделилось радио «Азаттык», которое, ссылаясь на мнение аналитиков, сообщило о том, что «эксперты не поверили в слова Жээнбекова об успехах в экономике и считают, что достижения правительства есть лишь на бумаге».

«Проблемы, оставшиеся в наследство от предыдущего Кабмина, так и остались нерешенными. Вот только две проблемы: предприниматели не могут получить визы в Китай, эта проблема была бы снята решительными шагами. Во-вторых, в ЕАЭС до сих пор существуют барьеры. Есть вопросы, касающиеся перевозки грузов в Россию. Не решаются проблемы местных фермеров, предпринимателей и производителей, возникшие после вступления в ЕАЭС», — заявил эксперт Руслан Акматбек.

Молодо — не значит зелено

Особой интриги в том, кто станет новым премьером, не было.

Большинство СМИ в качестве сменщика Жээнбекова упоминали руководителя аппарата главы государства Сапара Исакова. Значительно реже звучали имена мэра столицы Албека Ибраимова и бывшего советника президента Калыкбека Султанова. Решение оставалось за депутатами Жогорку Кенеша — парламента среднеазиатской страны.

В итоге коалиция парламентского большинства предложила коллегам кандидатуру Сапара Исакова, которого провластные СМИ сразу же охарактеризовали как «молодого, инициативного и амбициозного государственного деятеля».

«Нужны управленцы, которые должны перешагнуть через рамки, в которых как птица в клетке бьется старая политическая элита, не ушедшая далеко в своем мышлении со времен перестройки Горбачева и первых годов независимости страны. Понимание происходящих перемен растет в обществе, поэтому, наверное, растет скептическое отношение к политикам, которые засиделись и приелись публике. Как показатель этого, результаты опросов, нет ни одного политика, который может похвастать своим рейтингом», — отмечал «Багыт.kg».

Gov.kg Сапар Исаков

Тезис о молодежи упоминало и агентство «Кабарлар», утверждающее, что «поскольку 60% населения Киргизии составляют граждане до 40 лет, то это значит, в стране достаточно энергичной, полной сил молодежи».

Информагентство напомнило о том, что «в истории Киргизии были видные личности, внесшие огромный вклад в развитие страны, благодаря которым мир узнал о киргизах»:

«Великий писатель Чингиз Айтматов в 14-летнем возрасте работал секретарем сельской управы. Великая личность Исхак Раззаков в 30 лет дошел до министерской должности в Узбекской ССР, в 35-летнем возрасте на протяжении пяти лет работал председателем Совета министров Киргизской ССР, а в 40 лет был утвержден первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Киргизской ССР».

Между тем наличие молодых кадров в предложенном кандидатом в премьер-министры Сапаром Исаковым новом составе правительства Киргизии не у всех парламентариев вызвали положительную реакцию.

Gov.kg На заседании правительства Киргизской Республики

Больше всего внимания народные избранники уделили персоне Артема Новикова, претендовавшего на пост министра экономики. Помимо его юных, по мнению отдельных депутатов, лет, их также смутило то, что кандидат на министерскую должность киргизский язык понимает, но разговаривать на нем не может.

«Ему не хватает опыта для этой должности. Как он мог стать советником, если ему 30 лет? Если помощник, то еще понятно. Киргизия — это не экспериментальная страна, возьмите выпускников тогда в министры. Министерство экономики не экспериментальное учреждение. У нас же в государстве живет 6 млн человек. Если вы дружите с ним, дружите дальше», — возмущался депутат Исхак Масалиев.

Выступавший перед парламентариями Сапар Исаков заступился за кандидата, заметив что «несмотря на возраст, Артем Новиков опытный специалист и хороший парень», и попросил парламентариев «дать ему шанс».

В итоге, как и ожидалось, депутаты республиканского парламента большинством голосов утвердили предложенные Сапаром Исаковым программу, структуру и состав правительства Киргизии, невзирая на затесавшиеся в него «молодые кадры». А уже на следующий день указ о назначении нового Кабинета министров подписал президент Алмазбек Атамбаев. Так Сапар Исаков стал 28-м премьер-министром в истории суверенной Киргизии.