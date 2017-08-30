По мере приближения даты капитуляции милитаристской Японии в развязанных ею в Восточной Азии и на Тихом океане войнах — 2 сентября 1945 года — в японских СМИ участились материалы не только на эту тему, но и по поводу современных российско-японских отношений. При этом тон задает правая пресса. Рупор националистических сил Японии газета «Санкэй симбун» обрушивается на решение российского правительства создать на одном из южнокурильских островов Шикотан — Малая Курильская гряда — территорию опережающего развития (ТОР). Возмущение вызвано не только тем, что газета, как правительство и парламент Японии, считает остров входящим в состав своего государства, а потому недопустимым без согласования с Токио создавать на нем структуры, подрывающие объявленный в 2009 г. «японский суверенитет» над именуемыми в Стране восходящего солнца «северными территориями». Но и потому, что это нарушает якобы данное российским руководством обещание отдать приоритет экономической деятельности на южных Курилах исключительно японским компаниям. А ТОР, как известно, создаются для привлечения на Курильские острова всех желающих здесь выгодно работать, включая и иностранные, например китайские или корейские, компании. По мнению японского правительства, это будет подвергать серьезному сомнению произвольно объявленный «суверенитет» Японии на законно принадлежащих России землях.

ИА REGNUM Япония без берегов

«Санкэй» считает, что правительство Японии занимает по этому вопросу непозволительно мягкую позицию. Она негодует: «Нельзя позволить России создавать территорию опережающего развития на северных территориях. На северных территориях, которые являются исконно японской землей, Россия делает, что хочет. Правительство Японии видит все это и пытается уладить этот вопрос мирным путем. О чем оно думает?»

Остается не до конца выясненным, о чем же договаривались в декабре прошлого года в Токио президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время сугубо конфиденциальной беседы, «тет-а-тет». Ибо японская сторона требует от российского правительства установления на южных Курилах каких-то «особых юридических прав» для японских компаний, а Москва упорно избегает комментировать эти требования. А потому «Санкэй симбун» напрямую выдвигает требования к правительству Японии: «Россия полностью игнорирует японский суверенитет. Администрации Абэ следует выразить российской стороне свои самые серьезные опасения: не осталось никаких предпосылок для российско-японского экономического сотрудничества. Если не выразить протест и готовность прервать обсуждение совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, администрация Путина будет и дальше дурачить Японию».

Вообще-то правые силы в Японии изначально были против идеи «совместного освоения» Курил. Выражая их мнение, газета не стесняется в выражениях, заявляя: «Изначально у России, которая при помощи военной силы захватила острова, нет никакого права заниматься в этом регионе экономической деятельностью. От нее требуется только одно: вернуть Японии захваченные земли». Вот так вот, ни больше и ни меньше.

Однако критика «Санкэй симбун» своего правительства не совсем справедлива. Японский кабинет министров бдительно следит за тем, чтобы у японцев не возникло ни малейшего сомнения по поводу «вхождения северных территорий в состав Японии». На днях стало известно, что в туристическом памфлете, подготовленном на русском языке одним из издательств Хоккайдо, самой северной точкой Японии назван расположенный на этом острове район Соя. Об этом сообщил центральный телеканал страны — NHK. Узнав об этом, правительство Японии потребовало переделать памфлет, поскольку самой северной точки Японии оно считает мыс Корицкий, расположенный в северной части принадлежащего России острова Итуруп, который включен Токио в состав «северных территорий», — информирует ИНОСМИ.

Фактов «картографической агрессии» Японии на российские дальневосточные земли множество. Речь идет и об официальных выпускаемых правительственными учреждениями физических и политических картах, в том числе школьных. Южные Курилы закрашиваются в цвет территории Японии повсеместно. Японцы узнают о «суверенитете» их страны на «северные территории» по нескольку раз на дню из передач прогноза погоды. Но есть немало карт, где закрашены в японский цвет или оставлены не закрашенными как «спорные» все Курилы до Камчатки и южная половина Сахалина. Заметим, что со стороны правительств КНР и Республики Корея (Южная Корея) подобная искажающая историю и географию деятельность японских «картографов» от реваншизма вызывает дипломатические протесты.